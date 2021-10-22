Какие процедуры нужно успеть сделать перед закрытием салонов красоты

Предстоящий период нерабочих дней вызвал ажиотаж в салонах красоты. Люди, записанные на ноябрьские праздники, сдвигают визиты на ближайшую неделю, а администраторы салонов просят мастеров выйти из отпусков. Сотрудники клиник и салонов красоты рассказали «Газете.Ru», какие процедуры стоит сделать перед «каникулами», а от чего лучше отказаться.

Число желающих записаться на процедуры в московские салоны красоты резко возросло после объявления о периоде нерабочих дней, который в столице начнется уже 28 октября. Об этом рассказали «Газете.Ru» их сотрудники. Люди, которые планировали поход в салон или клинику во время государственных праздников, пытаются перенести запись на ближайшую неделю, чтобы успеть до закрытия, рассказали в салонах красоты и косметологических кабинетах.

«То, что у нас очередные каникулы, заметно со вчерашнего вечера», — говорит Жанна Городничева, главный врач института красоты Fijie. По ее словам, запись увеличилась в два раза, клиенты хотят успеть сделать как можно больше процедур. Сотрудники института также говорят о том, что клиенты советуются с мастерами, какие процедуры лучше сделать, в случае продления локдауна.

Как призналась «Газете.Ru» мастер ногтевого сервиса Мария Кузьмина, администрация салона попросила ее выйти на работу в выходной. «Количество желающих записаться на процедуры до 28 октября выросло в несколько раз. Все время у мастеров уже расписано, но люди продолжают звонить», — говорит она.

По мнению Александра Ульева, управляющего парикмахерской BLK, ажиотаж начнется в ближайшие три дня, так как не все еще осознали, что происходит. «Живой очереди пока нет, но клиенты активно переписываются, так как многие хотели посетить салон во время государственных праздников и сейчас в спешном порядке хотят успеть все сделать до 28 октября», — говорит он.

Рост спроса на процедуры в ближайшие три дня прогнозирует и основательница пространства красоты TWIG Елизавета Фомина. Она предполагает, что клиенты еще не до конца оценивают перспективы закрытия салонов.

«Люди пока немного потеряны, я думаю, что обрывать телефоны и соцсети нам начнут в начале следующей недели», — предполагает она.

Основатель сети центров косметологии и красоты «Модные Люди» Наталья Беднякова рассказала «Газете.Ru», что уже в первые два часа после выхода указа о нерабочих днях начались звонки от клиентов с просьбами перенести запись. «Мы работаем в премиальном сегменте, где люди не могут позволить себе неухоженный вид, а также предпочитают обслуживание непосредственно в центре красоты», — говорит она. Как и специалисты других салонов, Беднякова констатирует: ее клиенты хотят до 28 октября сделать все возможные процедуры.

Особенно вырос спрос на процедуры, требующие реабилитации. Как сообщила «Газете.Ru» главный врач клиники «Клазко» Нарине Арутюнян. «Те, кто откладывал проведение данных процедур, решили, что сейчас самое время», — объяснила она. Речь идет о лазерных шлифовках и химических пилингах, после которых желательно несколько дней не появляться на публике: в других клиниках тоже советуют клиентам потратить нерабочие дни на восстановление после этих процедур.

«Мы предлагаем своим клиентам провести карантин с пользой», — заявила, в частности, Ангелина Гомакова, управляющая салона красоты GT. По ее мнению, предстоящие каникулы — отличная возможность обновить и омолодить кожу с помощью лазерных шлифовок и химических пилингов.

С ней согласилась Ольга Сергеева, к. м. н., врач-косметолог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic. «После [лазерной шлифовки] рекомендуется сидеть дома около полутора недель и как можно реже выходить на улицу, чтобы заживление прошло максимально быстро», — объяснила врач. Сергеева также призвала мужчин, которые созрели до той или иной косметологической процедуры, но стесняются осуждения коллег, воспользоваться нерабочей неделей, все сделать и спокойно перенести реабилитацию.

Управляющий парикмахерской BLK Александр Ульев, между тем, рекомендует клиентам не гнаться за сложными процедурами, а сделать самые простые.

«Сделайте маникюр и педикюр с лечебным покрытием или обычным лаком. Если нерабочие дни продлят, у вас не будет проблем со снятием. Если вы окрашиваете волосы, посетите своего парикмахера. Обновив окрашивание, вы спокойно проходите месяц-полтора», — советует Александр Ульев.

На проблему окрашивания обратил внимание и Михаил Чернев, топ-стилист института красоты Fijie.

«Первое, что я советую своим клиентам — не экспериментируйте дома с окрашиванием! Постричься и покраситься «про запас» невозможно, а вот подобрать правильный домашний уход — легко! Скорее записывайтесь к своему любимому мастеру: вы обезопасите себя от экспериментов и будете подготовлены, если даже нас закроют надолго», — провозгласил он.

Екатерина Суханова, бьюти-эксперт, редактор отдела «Красота» InStyle.ru, полагает, что до периода нерабочих дней нужно сдать анализы на витамины и микроэлементы. «Такой персональный чек-ап не только поможет укрепить иммунитет, но и во время локдауна не даст набрать лишние килограммы», — говорит бьюти-эксперт.

Что же касается стрижки, маникюра и других услуг, то она предлагает ориентироваться на опыт весны 2020 года.

«Стоит записаться на маникюр и педикюр, но без покрытия (ногти без лака — это сейчас тренд!) или хотя бы заменить гель обычным лаком, который легко снять самостоятельно», — советует Екатерина Суханова. По ее словам, у парикмахера стоит сделать такую прическу, которая будет отрастать незаметно. «Например, каре с ровным срезом — идеальный вариант. Как и мелкое мелирование от корней — оно маскирует седину», — считает эксперт.

А вот о процедурах по телу, которые дают моментальный эффект — например, криолиполизе, — пока лучше забыть. «Чтобы результат от криолиполиза остался надолго, нужен курс процедур, регулярные занятия спортом и контроль питания. Иначе это все деньги на ветер», — заключила эксперт.