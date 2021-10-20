Пабы и рестораны Великобритании стали жертвами Brexit и пандемии

В Великобритании острая нехватка работников сферы услуг, в особенности в пабах и ресторанах, к которой привели Brexit и пандемия. Владельцы заведений бьют тревогу и жалуются на низкие доходы, а власти не помогают им исправить ситуацию. «Газета.Ru» — о том, что происходит с британскими пабами и ресторанами.

В Великобритании с каждым днем кризис в сфере услуг. Недавно британские СМИ сообщили о нехватке вышибал в ночных клубах. Количество персонала составляет менее 70% от необходимого. Это в свою очередь может стать «угрозой для общественной безопасности». Об этом предупредил представитель Ассоциации индустрии ночных развлечений (NTIA) в разговоре с «Би-би-си».

«Нехватка охранников в ночных заведениях становится критической, — заявил Майкл Килл, генеральный директор NTIA. — А ведь они обеспечивают предупреждение террористических атак, разгоняют драки».

Виной сложившейся ситуации — пандемия и выход Великобритании из Европейского союза (Brexit). Дело в том, что с начала распространения коронавирусной инфекции многие работники уволились или были уволены, а новые не могут устроиться на работу, потому что им не удается получить визу, а большую часть обслуживающего персонала в заведениях составляли выходцы из стран континентальной Европы.

По данным торговой организации Night Time Industries Association, каждое пятое заведение индустрии ночных развлечений закрылось или сократило часы работы из-за того, что не может нанять сотрудников службы безопасности. Владельцы ночных заведений хотят, чтобы правительство вмешалось и решило эту проблему. Власти же заявляют, что они помогают людям «пройти переподготовку, приобрести новые навыки и вернуться на работу, чтобы занять рабочие места».

Том Робинсон, руководящий компанией ESP Security Solutions, которая обеспечивает ночные клубы охранниками, утверждает, что вышибалы просто необходимы — благодаря действиям профессионалов пресекаются попытки употребления наркотиков и покупки алкоголя перед клубами.

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Нехватка вышибал особенно скажется в праздничный период. «На Рождество наша нагрузка увеличивается примерно на 30%. Мы должны взять на работу еще больше людей. Я не уверен, что мы сможем это сделать», — сказал Том Робинсон.

Это может означать, что рождественские вечеринки в Великобритании окажутся под угрозой срыва. Дело в том, что в лицензиях, выданных заведениям, указано необходимое количество охранников для безопасной работы заведения. Если это правило не соблюдается, ночной клуб закрывают.

Помимо ночных клубов, в Рождество могут не справиться с наплывом желающих пабы и рестораны. Чтобы решить эту проблему, Кейт Николлс, исполнительный директор UK Hospitality, призвала правительство смягчить иммиграционные правила. Ее слова прозвучали в тот момент, когда премьер-министр страны Борис Джонсон попытался заверить общественность в том, что власти принимают все меры для того, чтобы ни одна сфера не пострадала в канун Нового года.

«Мы просто не справимся. Наши предприятия не смогут работать в полную силу», — пожаловалась Николлс Sky News.

По ее словам, уже сейчас пабы и рестораны вынуждены прекращать работу на несколько дней в неделю или закрываться частично, потому что в заведениях нет персонала для работы на полную мощность. А те сотрудники, которых уволили в пандемию, находят работу в других областях, которая часто лучше оплачивается и имеет более свободный график.

Жители Великобритании не спешат занимать свободные вакансии в общепите, опасаясь постоянного контакта с людьми в условиях пандемии. А те, кто готов к этому, живут за пределами страны и не могут въехать в страну из-за многоступенчатого и долгого этапа получения визы.

Из-за изменений в визовых требованиях после Brexit или начала пандемии страну покинули более 90 тыс. занятых в сфере услуг, имеющих европейское гражданство.

Также заведения вынуждены сокращать меню из-за нарушения поставок продуктов в связи с топливным кризисом, разразившимся в королевстве. Это, в свою очередь, сильно ударило по доходам заведений.

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«За лето доходы сократились примерно на 16%, и конца не видно некоторым из текущих проблем, с которыми столкнулся сектор», — говорит Кейт Николлс.

В настоящий момент в ресторанном бизнесе «ужасающая» инфляция, достигающая 18%, заявил Ян Райт, исполнительный директор организации Food and Drink Federation, выступая перед членами парламента Великобритании 19 октября.

Во время слушаний о влиянии кризиса цепочки поставок на потребителей и бизнес Райт вспомнил высокие темпы инфляции в конце 1970-х годов, когда работники супермаркетов дважды в час меняли цены. «Мы не можем вернуться к такому состоянию. Тогда нам потребовалось 15 лет, чтобы вернуться на прежний уровень», — приводит слова Райта The Guardian.

Сейчас инфляция в Великобритании находится на пике, и ожидается, что она будет расти и дальше.

О непростой обстановке в сфере услуг в Великобритании «Газете.Ru» рассказала и жительница Лондона, знакомая с ситуацией в ресторанном бизнесе, Юля Гуревич. «С персоналом проблемы. Линейного персонала (кухонные работники, официанты, мойщики посуды и т.д.) нет. Brexit и локдауны унесли с собой людей из континентальной Европы», — рассказала она.

По ее информации, в ресторанном бизнесе в основном работали люди из Польши, Португалии, Италии и Литвы. «Все уехали и не вернулись», — признает Юля Гуревич.

Чтобы справиться с критической ситуацией, о которой в СМИ говорят уже с начала лета, рестораторы решили повысить зарплату персоналу. В ходе исследований, проведенных технологической компанией Fourth, около 76% респондентов заявили, что увеличили оплату труда, а 75% становятся внимательнее и добрее к своим сотрудникам. И только 18% занятых в сфере ресторанного бизнеса уверены в том, что смогут нанять и удержать персонал, необходимый для ведения бизнеса. Три месяца назад об этом с уверенностью заявляли 67% респондентов.