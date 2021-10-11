Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали... 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
Стиль

«Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос»

Премьер-министра Великобритании осудили за роскошный отдых в Испании

close
100%
Jon Super/AP
Борис Джонсон на фоне топливного кризиса в стране отправился в отпуск в Испанию — и подвергся критике. Пока англичане выражают недовольство главой правительства, министры заявляют, что даже премьер-министр Великобритании имеет право на отдых. «Газета.Ru» — о том, почему мнения разделились.

Борис Джонсон покинул Великобританию в пятницу, 8 октября — и прибыл на южное побережье Испании. Там премьер-министр остановился на роскошной вилле в регионе Коста-дель-Соль, там, где нередко отдыхают звезды Голливуда, знаменитые спортсмены и политики.

На отдых Джонсон отправился с «приятелем» из числа членов партии консерваторов. На виллу в Андалусских горах его пригласили вместе с британским политиком Заком Голдсмитом и его семьей, сообщает издание The Sun. Приехала ли супруга Джонсона Кэрри с сыном Уилфредом доподлинно не известно. Информация об этом в британских СМИ расходится.

Двухэтажная вилла в средиземноморском стиле располагает двумя бассейнами, теннисным кортом, просторной гостиной, столовой на 15 человек и находится под круглосуточной охраной.

Источник в испанской полиции сообщил газете Mirror: «Официально мы не можем подтвердить [место отдыха Бориса Джонсона], но неофициально он находится на большой роскошной вилле на границе между Марбельей и Бенахависом».

close
100%
avenueproperty.com

Инсайдер уточнил, что после того, как стало известно, где именно отдыхает британский премьер-министр, полиция проявляет «повышенную бдительность».

«Мы знаем, насколько он важен для всего мира, и что он может стать мишенью, поэтому в течение следующих нескольких дней будут организованы дополнительные патрули», — сказал источник в полиции.

В Twitter пользователи уже успели выяснить, сколько стоит аренда виллы, на которой отдыхает Джонсон.

«Аренда виллы Бориса Джонсона в Марбелье стоит £25 тыс. в неделю. Это всего на £2 тыс. меньше, чем средняя годовая зарплата в Хартлпуле [портовый город на северо-востоке Англии]», — пишут пользователи в соцсети.

Помимо высокой стоимости аренды жилья, пользователей сети возмутило, что отпуск премьера пришелся на продолжающийся в Великобритании топливный кризис, вызванный нехваткой водителей бензовозов. Из-за этого в стране перебои с поставками топлива на АЗС, что, в частности, сказывается на регулярности поставок продуктов в магазины. Многие водители покинули страну после Brexit, а те, кто и хотел бы работать по этой профессии, не могут быстро получить права из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В соцсетях отметили, что если бы Джонсон находился в стране, то, вероятно, проблемы удалось бы решить быстрее. «Честно говоря, если бы Борис Джонсон был сейчас на Даунинг-стрит, а не в Марбелье, это сильно повлияло бы на то, насколько «хорошо» справляются с кризисом», — пишут в сети.

Другие заметили, что в прессе не критикуют действия премьер-министра. «Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос. Никакого осуждения со стороны СМИ. Они допускают такое плохое руководство», — пишут в Twitter.

Действительно в британских изданиях не освещают отдых Джонсона с негативной стороны, а наоборот тиражируют высказывания министров, которые уверяют, что каникулы их начальнику были необходимы.

Так, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг одним из первых встал на защиту Джонсона.

«Он перенес коронавирус в тяжелой форме, а его мать умерла пару недель назад, и, возможно, он решил взять небольшой перерыв. Я думаю, это вполне разумно», — сказал британский политик радиостанции Times Radio.

Квартенг также отметил, что постоянно поддерживает с премьер-министром связь по WhatsApp и разговаривал с ним лично несколько дней назад.

Министр внутренних дел Дэмиан Хайндс тоже встал на сторону Бориса Джонсона. Журналисты издания Sky News поинтересовались у него, следовало ли главе правительства именно сейчас отправиться за границу. На что Хайнс им ответил: «А когда-то вообще может наступить подходящее время? Я думаю важно, чтобы у людей была возможность побыть со своими семьями, расслабиться, отдохнуть».

Также политик отметил, что даже на отдыхе Джонсон постоянно остается на связи и продолжает руководить правительством.

В числе недовольных оказались оппоненты премьер-министра из партии лейбористов, призвавшие правительство «взять себя в руки» в условиях кризиса, и представители промышленного сектора.

Нынешний отпуск Джонсона — далеко не первый, из-за которого был шум в сети. В 2019 году премьер-министр подвергся критике со стороны организации по контролю за соблюдением стандартов членами парламента за то, что не смог своевременно объяснить, как оплачивался его отдых на Карибских островах. А отпуск в Шотландии прошлым летом едва не закончился для премьер-министра бедой. Его унесло в море во время сапсерфинга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости и материалы
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали 18 человек
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом к коронавирусу
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока «Зенита» Клаудиньо
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве девочки
«Арсенал» сенсационно обыграл «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ
Племянница умершего в больнице Первоуральска пациента собирается написать заявление в прокуратуру
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях