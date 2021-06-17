«Пхукетская песочница»: Таиланд готовится открыться для туристов

Таиланд планирует открыться для привитых туристов с середины октября 2021 года. Об этом 16 июня заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча в своем обращении к нации. «Для нас пришло время посмотреть вперед и назначить дату, когда мы сможем открыться полностью и начать принимать гостей», — цитирует его Bloomberg. Глава правительства Таиланда добавил, что открытие страны поможет облегчить «огромные страдания людей, которые лишились возможности зарабатывать».

«Таким образом, я ставлю цель получить возможность провозгласить Таиланд полностью открытым через 120 дней, начиная с сегодняшнего, а для туристических центров, которые будут готовы, сделать это еще раньше», — подытожил Прают Чан-Оча.

Перспективы открытия для Таиланда тесно связаны с вакцинацией: туристов начнут пускать, если к середине октября большинство жителей получит хотя бы одну дозу вакцины. В стране поставили целью прививать по 10 млн человек, начиная с июля – как рассказал премьер-министр, закуплено 105,5 млн доз вакцины, что даже превышает потребность.

Реклама

Премьер-министр оговорился, что достаточно будет, если люди получат только по первой дозе двухфазной вакцины — открытие туристических объектов важно для страны, где туризм был одной из важнейших отраслей экономики. По данным, опубликованным на сайте Министерства туризма Таиланда, число иностранцев, посетивших страну с января по апрель 2021 года, упало по сравнению с тем же периодом 2020 года на 99%: более 6 млн в прошлом году — и 28 тыс. в нынешнем.

«Мы не можем ждать момента, когда все будут полностью вакцинированы двумя уколами или когда мир будет свободен от вируса, — провозгласил Прают Чан-Оча. — Мы должны быть готовы жить с определенным риском, но держать его на управляемом уровне и дать людям вернуться к возможности зарабатывать на жизнь».

Открытие полетов на остров Пхукет в июле станет пробным запуском – туда получат доступ привитые туристы, которым не нужно будет сталкиваться с такими неудобствами, как двухнедельный карантин.

План, получивший название «Пхукетская песочница», подразумевает, что прививку получат 70% жителей острова – сейчас вакцинированы 60%. Туристы, которые прилетают на Пхукет, должны будут доказать, что они получили полный курс вакцины, а также сдать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. После этого они смогут спокойно передвигаться по острову, а через 14 дней, вновь сдав анализы и получив негативный результат, путешественники уже смогут отправляться в другие части Таиланда.

Как сообщает издание Nation Thailand, 25 июня Прают Чан-Оча должен прилететь на Пхукет с инспекцией – он проверит, насколько готов принимать туристов аэропорт Пхукета, где их должны будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а также ознакомится с тем, как идет процесс вакцинации. Однако губернатор Пхукета Пичет Панапонг уже заявлял, что прививку получили около 74% жителей.

Отраслевое туристическое издание Skift, правда, уже назвало план открытия Пхукета «причудливым и тяжелым». Оно отметило, что об инициативе запустить туристов на остров, по данным на 10 июня, не сообщала даже королевская Royal Gazette – что означает, что одобрения на самом верху план не получил. Это усложняет для тайских туроператоров процесс формирования предложения для путешественников – они пока не уверены, что можно предложить.

Неясная ситуация, в частности, с отелями – по данным Skift, на Пхукете за время пандемии закрылось от 40% до 70% гостиниц, и неизвестно, откроются ли они снова. Кроме того, туристов могут отпугнуть недостаточно ясные правила поведения по острове в новых условиях и плохая погода. Июль в Таиланде – низкий сезон с продолжительными ливнями.

«Все больше западных стран открывается для вакцинированных туристов с минимальными ограничениями и при максимальной безопасности. Максимум правил и минимум уверенности в Таиланде отрицательно влияют на его возможности продвигать себя», — пишет Skift.

Планы открытия Пхукета Управление по туризму Таиланда опубликовало 9 июня – однако в них отмечается, что это «живой документ», в которой постоянно будут вноситься изменения. И действительно, он подразумевает много ограничений. Так, например, туристам на отдыхе рекомендуется соблюдать ряд правил – сохранять социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, измерять температуру, тестироваться на COVID-19и скачать себе приложение, отслеживающее контакты (Thai Chana and Mor Chana).

К слову, по нынешнему плану и приехать могут не все вакцинированные, а только жители стран с низким или средним уровнем распространения коронавирусной инфекции. Опубликован также список авиакомпаний, которым разрешены полеты на Пхукет: среди них есть, например, KLM, Qatar Airways или Korean Air. Для российских авиаперевозчиков остров пока закрыт.