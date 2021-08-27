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«Спутник V» открывает Пхукет. Для вакцинированных туристов отменили карантин

Привитым «Спутником V» путешественникам упростили въезд на курорты Таиланда

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Global Look Press
Для российских туристов, привитых от коронавируса препаратом «Спутник V», стали доступны программы упрощенного въезда на курорты Таиланда. В частности, им не потребуется проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну. Однако прямого авиасообщения с королевством у РФ сейчас нет. При этом сама процедура оформления необходимых для посещения островов Пхукет и Самуи документов является достаточно сложной и затратной, предупреждают эксперты. О том, как все же можно добраться до курортов - в материале «Газеты.Ru».

Власти Таиланда упростили въезд на острова Пхукет и Самуи для туристов, привитых препаратом «Спутник V». Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в генконсульстве России в Пхукете. Вакцинированным путешественникам больше не потребуется проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну.

Однако для въезда на территорию Таиланда в рамках «Пхукетской песочницы» и «Самуи плюс» (программы упрощенного въезда на курорты) туристам нужно оформить разрешение на въезд — Certificate of Entry — в посольстве королевства.

«Подавать документы на его получение можно уже с сегодняшнего дня», — приводит ТАСС слова генконсула РФ на Пхукете Владимира Соснова. При этом въезд по этим программам разрешен с 1 сентября.

Как добраться до Пхукета

После того, как из-за ситуации в Афганистане авиакомпания «Аэрофлот» отменила до конца октября прямые рейсы между Москвой и Бангкоком, добраться в Таиланд из России можно только с пересадками в других странах.

Например, за билеты туда-обратно со стыковкой в Катаре придется заплатить не менее 42 тыс. рублей с вылетом в ближайшие даты, и от 38 тыс. рублей — на сентябрьских рейсах. Есть вариант и с пересадкой в Сингапуре (от 37 тыс. рублей). При этом весь путь по этим маршрутам займет не менее 14-17 часов.

Реакция турбизнеса

Информация об ослаблении карантина на территории Таиланда стала хорошей новостью для местного турбизнеса. Однако отелям и принимающим компаниям Пхукета, где сейчас реализуется схема «туристической песочницы», не стоит надеяться на скорое возвращение массового российского турпотока — такую оценку туроператоров приводит портал Profi.Travel.

«Важно, чтобы и российский оперштаб со своей стороны разрешил прямое авиасообщение с Пхукетом, чтобы туроператоры могли формировать полноценные турпакеты в Таиланд», — отметил генеральный менеджер принимающей компании TEZ Tour Thailand Андрей Снетков.

Турпоток на первых порах будут составлять именно индивидуальные туристы, отмечает издание. «Говорить о значительных объемах в любом случае пока преждевременно, в силу сложной и дорогостоящей процедуры оформления въезда в рамках «Пхукетской песочницы», — отмечается в публикации.

Кроме того, «песочница» не дает никаких возможностей для участия туроператорам и принимающим компаниям, говорит генеральный менеджер принимающей компании ILVES Tour Виктор Кривенцов.

«Фактически все сложные операции по оформлению въезда на Пхукет туристы должны проделывать сами, либо при помощи турагентов, которым пока также сложно разобраться со всеми формальностями. Все это также мешает быстрому восстановлению турпотока. Например, за первый месяц действия схемы «песочницы» Пхукет смог принять только около 14 тысяч иностранных граждан», — сказал Кривенцов.

Как рассказал эксперт, турист самостоятельно должен купить билет, забронировать и заранее оплатить отель и трансферы, оплатить все ПЦР-тесты, оформить сертификат, а также оплатить страховку с покрытием $100 тыс. «Вряд ли среди россиян найдется много желающих разбираться с Certificate of Entry», — полагает Кривенцов.

В начале 2020 года до закрытия границ Пхукет посетили 586,9 тыс. российских туристов. В 2019 году провинция приняла более 1,4 млн граждан РФ.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. 27 августа минздрав страны проинформировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за последние сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, зарегистрированы более 10,5 тыс. летальных исходов. Режим чрезвычайного положения в королевстве действует до 30 сентября.

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