В Петербурге впервые за 120 лет пройдет венчание наследника Романовых

Князь Георгий Михайлович Романов и Виктория Романова (Ребекка Беттарини) зарегистрировали свои отношения в одном из московских ЗАГСов

1 октября в Петербурге обвенчаются великий князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини, дочка итальянского дипломата, которую называют потомственной дворянкой. В Российском императорском доме событие называют исторически значимым, поскольку на торжество позвали представителей почти 20 монарших династий из-за рубежа. Впрочем, другая ветвь Романовых не признает наследника императорского престола.

В пятницу 1 октября в Исаакиевском соборе состоится знаменательное событие. Во всяком случае, именно таковым его считают в Российском императорском доме, являющимся одной из двух ветвей династии Романовых. Завтра в Санкт-Петербурге пройдет венчание сына великой княгини, Императрицы Всероссийской и главы дома Марии Владимировны — Георгия Михайловича Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.

По словам советника канцелярии главы Российского императорского дома Кирилла Немировича-Данченко, венчания членов Российского императорского дома в Петербурге не было более 120 лет. По его словам, это историческое и международно значимое событие.

Представитель династии даже сравнил это событие с Чемпионатом мира по футболу 2018 года. «В качестве, конечно, более масштабного примера приведу впечатления зарубежных болельщиков, приехавших к нам на чемпионат мира по футболу. Как их поразила доброжелательность россиян и полное отсутствие тех «страшилок», которыми их пугали у них на родине», — заявил Немирович-Данченко.

На торжество по поводу венчания великого князя и Беттарини должны приехать главы и члены императорских, королевских и владетельных домов Европы и Азии, представители зарубежных государственных, деловых и общественных кругов, деятели культуры. Немирович-Данченко отметил, что это привлечет дополнительное внимание международной прессы к жизни современной России. Представитель династии Романовых добавил, что из-за пандемии коронавируса приехать в Санкт-Петербург смогут не все желающие.

Ожидается, что венчание посетят царь болгар Симеон II и король Египта Ахмед Фуад II, члены Бельгийского, Черногорского, Итальянского, Югославского, Прусского королевских домов, глава Португальского королевского Дома Дуарте Пиу, герцог Браганса, глава Грузинского царского дома, князь Давид Багратион-Мухранский, внук последнего короля Италии Эммануил Филиберт Савойский, принц Венеции, глава Албанского королевского дома Лека II Зогу — в общей сложности представители почти 20 династий.

Кроме того, в качестве гостей князь Георгий Михайлович пригласил около 200 деятелей культуры, общественников, благотворителей.

«Наверное, не было еще в современной России ни одного подобного семейного события, которое объединило бы такие разнообразные круги наших соотечественников, радеющих сердцем за Россию», — отметил Немирович-Данченко.

Церемонию венчания в Исаакиевском соборе проведет митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. После этого в одном из исторических залов города пройдет торжественный прием, а 2 октября супружеская чета устроит для гостей праздник в одном из пригородов Санкт-Петербурга.

Известны и некоторые детали предстоящей свадьбы: платье невесты создано итальянскими дизайнерами, а фата и шлейф расшиты русскими вышивальщицами. На пальце Беттарини будет фамильное кольцо с рубином-кабошоном и двумя бриллиантами по бокам — его наследник подарил избраннице на обручение в январе этого года.

При этом официально Георгий Михайлович и Ребекка Беттарини (в 2020 году она приняла православие и мирское имя Виктория Романовна) уже женаты — они расписались в одном из московских загсов 24 сентября.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предстоящее венчание не входит в компетенцию Кремля. «У Кремля нет мнения никакого по этому поводу. Мы не считаем это своим вопросом», — сказал Песков. Он добавил, что в России ежедневно проходит множество свадеб, и власти желают счастья молодоженам.

Существует две ветви наследников Романовых. Первая — Российский императорский дом, возглавляемый 67-летней великой княгиней Марией Владимировной, внучкой двоюродного брата Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, который в 1924 году провозгласил себя императором в изгнании. Кроме нее в дом входит только ее 40-летний сын Георгий Михайлович, он родился в браке с принцем Прусским Францем-Вильгельмом Гогенцоллерном (супруги развелись в 1985 году). По материнской линии Георгий Михайлович является прапраправнуком императора Александра II. Кроме того, великий князь является прямым потомком английской королевы Виктории, пятиюродным братом принца Чарльза, стоит на 140-м месте в порядке наследования британского престола.

Георгий Михайлович родился в Мадриде, учился в Испании, Франции и Британии, с 2017 года проживает в основном в России. Его избранница — Ребекка Беттарини — дочь итальянского дипломата. Вместе они уже много лет. Беттарини имеет степень магистра международного права, с 2019 года постоянно живет в Москве, где руководит деятельностью Императорского фонда (основан великим князем в 2013 году в Лондоне, занимается благотворительностью). Некоторые источники называют ее потомственной итальянской дворянкой.

Вторая ветвь российской царской семьи — Объединение членов Дома Романовых. Эта организация основана в 1979 году в Швейцарии и объединяет большинство потомков Романовых (более 30 человек). Объединение возглавляет княгиня Ольга Андреевна Романова — дочь князя Андрея Александровича, внука Александра III по материнской линии и правнука императора Николая I по прямой мужской линии.

Объединение членов Дома Романовых не признает Российским императорский дом и великую княгиню Марию Владимировну главой семьи и наследницей престола. Сама Мария Владимировна также не признает Объединение членов Дома Романовых. Директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов называл членов другой ветви Романовых самозванцами. Обе организации не имеют никакого государственного статуса в России.