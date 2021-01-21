Царская помолвка: великий князь Георгий Михайлович решил жениться

В России намечается царская свадьба. Наследник императорского дома Романовых великий князь Георгий Михайлович объявил о помолвке со своей давней возлюбленной, итальянкой Ребеккой Беттарини, после принятия православия принявшей имя Виктории Романовны. «В моей жизни произошло одно из важнейших событий. С сегодняшнего дня я официально обручен», — написал в своем Instagram 39-летний князь.

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Накануне, правда, о предстоящей свадьбе успела сообщить СМИ его мать Мария Владимировна Романова, считающаяся частью монархистов главой Российского императорского дома. «Мы вполне убеждены, что все наши соотечественники соединят их мольбы с нашими к Всемогущему Богу о их благополучном супружестве и благоденствии и о ниспослании им потомства», — говорится в заявлении ее канцелярии, которое приводит «Интерфакс». Венчание намечено на осень.

Георгий Михайлович — единственный сын Марии Владимировны и принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна, с которым она развелась в 1985 году. По материнской линии он приходится прапраправнуком императору Александру II. Он родился в Мадриде в 1981 году в 1999 году переехал в Париж, учился в школах в Испании и Франции, а высшее образование получил в Оксфордском университете.

С 2017 года Георгий Михайлович живет, в основном, в России, но и до этого много лет принимал активное участие в жизни страны.

В частности, с 2008 по 2014 год проработал в «Норникеле» в качестве советника генерального директора. Кроме того, Георгий Михайлович выполнял представительские функции в качестве члена императорской семьи — в 2010 году, например, побывал в Приднестровье, когда непризнанная республика праздновала 20-летие своего образования, в 2017-м вместе с матерью ездил в Крым, чтобы поддержать факт его вхождения в состав Российской Федерации, и повторил поездку в 2019 году.

В ноябре 2019 года, когда Георгий Михайлович приезжал в Санкт-Петербург для участия в международном культурном форуме, он попал в ДТП на Синопской набережной — в соцсетях появилось видео, на котором можно было различить, как автомобиль Романова резко занесло влево, после чего он наехал на ограждение. Наследник престола серьезно не пострадал, но все же был доставлен в больницу для осмотра.

В 2013 году Георгий Михайлович основал в Лондоне Российский императорский фонд — сейчас должность директора этой благотворительной организации занимает его невеста. В официальной биографии говорится, что он «аккумулирует ресурсы для решения неотложных социальных задач, финансирует исследования в сфере медицины, помогает жертвам природных катастроф, а также оказывает поддержку перспективным проектам в области экологии». Сейчас, таким образом, и князь, и его будущая жена, занимаются благотворительностью.

В официальном заявлении Российского императорского дома невесту великого князя Ребекку Беттарини называют «потомственной дворянкой». Она — дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини и его жены Карлы-Вирджинии: родилась в 1982 году, детство провела в Париже, Венеции, Багдаде, а в 1993 году ее отец получил должность консула Италии в Венесуэле.

Высшее образование Ребекка Беттарини получила в Международном университете социальных наук в Риме — она магистр по европейскому и международному праву со специализацией по урегулировании вооруженных конфликтов, а также по законодательству, регулирующему деятельность Всемирной торговой организации. В Москве будущая жена наследника императорского престола живет с 2019 года.

Право на престолонаследие за Георгием Михайловичем признают далеко не все монархисты.

С 1924 года по вопросу о том, кто из Романовых должен считаться главой императорского дома существуют разногласия. Часть поддерживает деда Марии Владимировны — великого князя Кирилла Владимировича, который после расстрела царской семьи оказался старшим представителем дома Романовых (он приходился внуком Александру II и двоюродным братом Николаю II). В 1924 году он провозгласил себя императором Кириллом I, однако многие монархисты его не приняли из-за того, что великий князь поддержал Февральскую революцию.

В результате императорскую семью сейчас представляют две ветви: Объединение членов Дома Романовых, которое возглавляет потомок по мужской линии Андрей Андреевич (туда входит 32 потомка) и Российский императорский дом, состоящий, собственно, из Марии Владимировны и Георгия Михайловича. Андрей Андреевич при этом на престол не претендует, в отличие от Марии Владимировны, которая считает себя Императрицей Всероссийской.

В 2013 году Российский императорский дом собирался обратиться к властям, чтобы в России ему предоставили официальный статус и выделили резиденцию в Москве. «Речь идет о моральном акте, который должен быть выражен в правовой форме. Есть самозванцы, которые, прикрываясь какими-то титулами, пользуются символикой Романовых. Историческое наследие, авторское право Романовых могли бы быть защищены государством», — говорил тогда порталу m24.ru директор канцелярии Дома Александр Закатов. Однако о том, как был решен этот вопрос и решен ли вообще, ничего не известно.