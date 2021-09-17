Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет

Что и кому завещал супруг британской королевы принц Филипп, скончавшийся в апреле этого года, будет известно только через 90 лет. Не предавать огласке последнюю волю покойного члена королевской семьи — традиция, заложенная в 1910 году. Так Виндзоры стараются избежать скандалов: завещание может открыть детали личной жизни покойного, которые хотелось бы оставить в тайне.

Завещание герцога Эдинбургского принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля 2021 года, останется в тайне в течение ближайших 90 лет. Такое решение вынес Верховный суд Великобритании.

По традиции, которой уже более 100 лет, после смерти старших членов королевской семьи их последняя воля предается огласке только по решению судебной инстанции. Запретив вскрывать конверт с завещанием, отделение по семейным делам постановило, что в следующий раз его можно будет попытаться открыть только через 90 лет. При этом после того, как такое разрешение все же будет получено от суда, ознакомиться с завещанием можно будет только в частном порядке, без привлечения общественности.

Президент отделения суда, сэр Эндрю Макфарлейн, в своем постановлении заявил, что по отношению к завещаниям королевских особ должна соблюдаться «особая практика».

«Существует повышенная необходимость защищать частные аспекты жизни представителей этой ограниченной группы лиц, чтобы беречь достоинство суверена и близких членов ее семьи», — написал сэр Макфарлейн.

Судья подчеркнул, что он не знаком с содержанием документа и не видел его — все, что ему известно, это дата его составления и личность того, кто его составил.

Судебные слушания, которые предшествовали этому решению, проводились тайно. Как объяснил судья, на них звучали заявления, которые могут создать основу для «шумихи и домыслов». Эндрю Макфарлейн уточнил, что «это было бы совершенно противоположно необходимости сохранить достоинство суверена и защитить право на частную жизнь, связанное с совершенно личными делами».

Интерес СМИ к завещанию принца Филиппа он назвал коммерческим.

Судья также напомнил, что впервые по суду в истории Великобритании вскрывался конверт с завещанием принца Франца Текского, младшего брата королевы Марии Текской, бабушки Елизаветы II.

Действительно, после смерти Франца Текского в 1910 году было принято решение отложить обнародование его завещания, поскольку это могло привести к скандалу. Брат британской королевы имел репутацию распутника и азартного игрока, а кроме того, ходили слухи, что у него есть внебрачный ребенок.

Франц Текский не был женат, но было известно о его романе с замужней дамой, Эллен Констанс, графиней Килмори — супругой Фрэнсиса Нидэма, 3-го графа Килмори. Брат Марии Текской умер молодым — в 1910 году ему было 40 лет — от пневмонии, незадолго до коронации своей сестры и ее супруга, короля Георга V. Считается, что именно Мария Текская потребовала через суд запретить обнародование последней воли скоропостижно скончавшегося брата, опасаясь, что возможный скандал испортит ее коронацию.

В 2005 году в документальном фильме «Би-би-си» сообщили, что черновик завещания все же был вскрыт графами Килмори. Выяснилось, что Франц Текский оставил своей любовнице Эллен Констанс драгоценности под названием «Кембриджские изумруды» — это стало известно после публикации архивов в Белфасте.

Драгоценности выкупила королева Мария Текская за 10 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно сегодняшней сумме в 1,2 млн фунтов, и надела на коронацию.

Сейчас, помимо обнародования завещания принца Филиппа, своей очереди ждут документы, выражающие последнюю волю младшей сестры Елизаветы II принцессы Маргарет, скончавшейся в феврале 2002 года, и королевы-матери Елизаветы, ушедшей из жизни в марте того же года.

В 2007 году в отделение по семейным делам Верховного суда Великобритании уже подавалась просьба распечатать их конверты. Иск подал Роберт Эндрю Браун, заявлявший, что он внебрачный сын принцессы Маргарет.

Однако тогдашний президент отделения сэр Марк Поттер эту просьбу отклонил.

По уже сложившемуся правилу, конверты будут открываться через 90 лет после смерти старшего члена королевской семьи в присутствии королевского поверенного, хранителя архивов, а также любого из представителей семьи усопшего, который будет доступен на тот момент.