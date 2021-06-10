«Персонаж с другой планеты»: как принц Филипп стал эталоном стиля

Сегодня, 10 июня, принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет. Герцог Эдинбургский запомнился миру не только в роли супруга королевы Елизаветы II, но и в качестве главного модника Великобритании. На протяжении семи десятилетий он справлялся со сложной обязанностью — быть самым стильным в мире мужской моды.

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Принцу Филиппу почти всю жизнь пришлось соблюдать жесткий корпоративный дресс-код. Будучи мужем монарха, он должен был носить элегантную, но не привлекающую внимание одежду. И тем не менее, ему удавалось создавать свои правила и сохранять независимость в условиях, когда нужно было подчиняться строгим требованиям.

«Герцог Эдинбургский отходил от традиции королевской семьи носить охотничий casual стиль. Он всегда был формален, потому что был человеком военным», — поясняет «Газете.Ru» автор Telegram-канала Golden Chihuahua Саша Амато. Эксперт добавляет, что принц отличался хорошей фигурой и высоким ростом, поэтому легко мог использовать образы голливудских актеров. «Например, все костюмы принца были приталены», — уточняет Саша Амато.

Модный эксперт пояснил, что принц Филипп, рожденный в Греции и обосновавшийся в Великобритании в подростковом возрасте, «быстро перенял классический британский стиль». «Он начал одеваться в J. Barbour & Sons, часто носил шерстяные костюмы, которые в итоге стали своего рода его визитной карточкой, и любил тартан (клетчатый орнамент или шотландка — «Газете.Ru»)», — рассказывает Саша Амато.

В его гардеробе было множество костюмов на заказ от Davies & Son и Gieves & Hawkes, которые располагались на Savile Row (улица в центре Лондона с мастерскими по пошиву одежды). Многие из них были сшиты его личным портным Джоном Кентом. А ботинки герцог заказывал у бренда John Lobb, где мастера готовили обувь по его меркам.

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Авторы Telegram-канала о моде «Красавчик Браммелл» настаивают: стиль принца Филиппа был безупречен. «Он красиво состарился, не располнел, обладал отличной статью и грамотно этим пользовался! В его гардеробе привлекают отлично скроенные и отменно сидящие военные кителя, а также клубные пиджаки. Это лоск и принадлежность к чему-то высокому и закрытому», — сказали модные эксперты «Газете.Ru».

Однако, по их мнению, супруг королевы все же иногда выглядел неудачно — но не по своей вине. Например, ему категорически не шел цилиндр, но правила дворцового этикета обязывали его надевать головной убор по особо важным поводам.

Принц Филипп всегда выбирал одежду, которая соответствовала уровню мероприятия – будь то это игра в поло, королевский визит в страны Содружества или свадьба. Кстати, на церемонии собственного бракосочетания Его Королевское Высочество был облачен в военную форму — так же, как после него это делали на своих свадьбах его сыновья принцы Чарльз и Эндрю и внуки — Уильям и Гарри.

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«Принц Филипп был абсолютно уверен в том, как он выглядит. Его Высочество носил пиджаки, рубашки и галстуки лучше, чем кто-либо другой. Он никогда не был рабом моды, а знал, как хочет одеваться и совершенствовал свой стиль на протяжении почти столетия», — цитирует британская версия журнала GQ креативного директора бренда Turnbull & Asser, производящего рубашки для королевской семьи, Бекки Френч.

Герцог Эдинбургский годами носил одну и ту же одежду — хотя до него для королевских особ это было неприемлемо. Он носил пальто Burberry на протяжении нескольких десятилетий, не стесняясь появляться на публике в том, в чем его уже видели, и не раз.

close J Walter Green/AP

По мнению модных экспертов из канала «Красавчик Браммелл», образы герцога Эдинбургского до сих пор актуальны. Но их не стоит примерять на себя российским мужчинам. «Принц Филипп для наших мужчин — это персонаж с другой планеты, он недосягаем и непонятен. В мужском деловом стиле преобладают английская и итальянская подача одежды. Так сложилось, что на сегодняшний день в нашей стране преобладает итальянский деловой стиль: наши мужчины поменьше ростом, конституция тела «с животиком», осанка явно не аристократическая — все это у итальянцев умело получается скрыть. У англичан совсем другая песня – другой крой, там уже не забалуешь», — заявили авторы Telegram-канала.

Доказывая, что классический английский костюм у нас не прижился, эксперты приводят в пример образы мужчин на ПМЭФ-21: «В лучшем случае продвинутый контингент форума был одет в итальянские костюмы, многие в турецкие и прочие низкопробные одеяния».

По мнению авторов канала «Красавчик Браммелл», «если и поиграться стилистически в принца Филиппа, то это явно будет клубный стиль».

Модный блогер Саша Амато, тем не менее, составил для желающих скопировать джентльменский стиль принца Филиппа короткую инструкцию.

«Мужские пальто должны быть плотными и качественными, тогда они вам действительно прослужат 30 или 40 лет. Из брендов я могу порекомендовать Burberry и Aquascutum, — сказал эксперт. — Второй также производит отличные тренчи. Будучи поставщиком верхней одежды во время Второй мировой войны для британской армии, он шьет тренчи как плащ-палатки – своего рода укрытие от непогоды. Его задний кейп (дополнительная часть ткани) был создан для того, чтобы спускать воду с плеч во время дождя. Учитывая, что наша российская погода радует редко, я бы точно приобрел эту вещь. Также я бы обзавелся недорогим серым костюмом-тройкой и белыми рубашками. Белые можно покупать за самые скромные цены. Но обращайте внимание на их воротники и на запонки, потому что они будут видны людям в первую очередь».

close Georg Spring/picture alliance / Global Look Press

Эксперт отметил, что так мужчины одевались весь XX век, и чтобы повторить эти образы, «не надо быть гением». «Это, к сожалению, забытое искусство, которое можно освоить за один день», — резюмировал эксперт.