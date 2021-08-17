В хиджабе и без работы: что ждет женщин при талибах**

Пришедшие к власти в Афганистане члены запрещенного в России движения «Талибан * » пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие.

После того как власть в Кабуле перешла к запрещенному в России движению «Талибан» (организация запрещена в России)*, беспокойство мирового сообщества вызывает положение женщин в Афганистане. В соцсетях ожидают, что женщин, как это уже было в 1996 году при талибах, могут ограничить в праве на образование, лишить возможности работать и выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, заставить носить паранджу и начать подвергать телесным наказаниям за нарушение законов шариата.

Представитель «Талибана» в воскресенье, 15 августа, заявил «Би-би-си», что этого не произойдет. «Мы будем уважать права женщин, — сказал он. — Наша политика — чтобы женщины могли иметь доступ к образованию и работе и чтобы они носили хиджаб».

Талибы разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ, сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

Как сообщил телеканал Al Hadath, И даже пригласили участвовать в будущем правительстве.

Однако на практике действия членов группировки в провинциях Афганистана, захваченных раньше Кабула, были совершенно иными.

Так, по информации ABC, в начале июля, когда «Талибан» захватил власть в провинциях Бадахшан и Тахар, местных религиозных лидеров обязали составить список из девушек старше 15 лет и вдов, которым нет 45, которых можно предоставить в «жены» членам группировки. Неизвестно, был ли выполнен этот приказ. По информации Daily Mail, правда, возраст девушек начинался от 12 лет – и бойцы ходили по домам, требуя девочек в качестве «приза».

По другим сообщениям, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой – по данным Al Jazeera, в Кандагаре талибы заходили в помещения банка Azizi и требовали, чтобы работавшие там женщины покинули помещение. Девять работниц под прицелом оружия сопроводили домой и велели больше в банк не возвращаться.

В середине июля журналист Фруд Безхан опубликовал в Twitter список запретов, которые талибы вводят на территориях захваченных провинций.

Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование. Мужчинам же запретили брить бороду и обязали их молиться по пять раз в день. В некоторых районах вне закона оказались музыка и телевидение. Нарушителям запретов на территориях, перешедших в руки «Талибана», грозили публичные телесные наказания.

На минувшей неделе верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, по мере того, как талибы захватывают все новые и новые провинции, по Афганистану распространяется «страх и ужас» — на подконтрольных группировке территориях женщины уже подвергались порке и казнены, были убиты журналисты и правозащитники.

Издание The Guardian приводит слова журналистки, названной вымышленным именем Аиша. «Многие годы я работала журналисткой, чтобы возвышать голоса афганцев, особенно афганских женщин, но теперь наши жизни разрушены, а мы ничего не сделали, чтобы заслужить это», — сказала она. По словам Аиши, за последние 24 часа все изменилось. «Мы заперты в своих домах, и в любой момент нам угрожает смерть», — опасается журналистка.

«Прежде всего, я боюсь за себя, потому что я девушка, а к тому же журналистка», — сообщила корреспондентам The Guardian ее коллега из Афганистана Ферейба. Она подчеркнула, что поступающие из провинций сообщения об убитых, избитых и изнасилованных женщинах приводят ее в панику. «В провинциях они забрали некоторых девушек к себе и используют как рабынь», — заявила Ферейба.

Хотя в Кабуле «Талибан» пообещал уважать права женщин, афганская правозащитница Махбуба Серадж в интервью журналисту Фариду Закарии в телепрограмме GPS призналась, что пока не знает, можно ли этому верить.

Махбуба Серадж сообщила в эфире, что женщины в Герате пришли к представителю талибов просить разрешения работать дальше. «Он сказал: «Нет, некоторые доктора могут работать, но женщины должны оставаться дома», — заявила Серадж.

По словам правозащитницы, талиб объяснил это тем, что молодежи и детям в Афганистане не хватает воспитания – из-за того, что их матери не сидят с ними дома.

«Это был его ответ, — заключила Махбуба Серадж. — Так что я не знаю, что скажет «Талибан». Может быть, это их мнение, а может, мнение отдельного человека из их группировки. Сказать по правде, мы не знаем, пока они не придут к нам, мы не сядем и не поговорим с ними».

В ответ на вопрос журналиста, не опасается ли она за свою жизнь, правозащитница заявила, что уезжать никуда не собирается, потому что долгие годы – а Махбуба Серадж вернулась из эмиграции в 2003-м – она была голосом афганских женщин. Серадж ездила по провинциям, встречалась с женщинами и говорила об их проблемах.

«Я не приехала в Афганистан, чтобы сделать женщин министрами и получить большую власть в правительстве, — сказала она. — Я приехала в Афганистан, чтобы стать голосом женщин своей страны, у которых не было голоса. Все эти женщины в провинциях Афганистана живут в своих районах, и никто не слышит их голосов. И им нужна помощь. Они бедны. Они необразованны. Их дети умирают от болезней. В Афганистане очень высокая материнская и детская смертность».

Афганские правозащитницы последние 20 лет борются за то, чтобы облегчить жизнь женщин в стране — однако их положение было тяжелым и до ухода американцев. В 2019 году одна из активисток, Малаи Джойя, рассказывала итальянским студентам в Риме, что женщины в Афганистане практически лишены прав и «принуждены жить в патриархальном и мизогинном сообществе». «Женщины продолжают умирать. Жизнь не стала лучше через 20 лет после правления «Талибана». Женщинам стало хуже», — цитировало ее издание Religion News Service.

Правозащитница указывала также, что школы постоянно закрываются, потому что власти не могут обеспечить их безопасность.

При этом Малаи Джойя признавалась, что носит паранджу по доброй воле – однако не из религиозных соображений, а для собственной безопасности.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские мусульманки отметили, что запрет на получение образования, работу, выход из дома без сопровождения мужчины практикуется во всех патриархальных сообществах последователей ислама.

«Я живу в среде мусульманок, которые все-таки во что-то ставят себя относительно мужчин и далеки от тех мест, где женщины все еще без прав. И несмотря на религию, даже если этому будет «учить Ислам», они точно не будут тихо принимать тот факт, что нельзя будет получать образование и так далее, — сказала «Газете.Ru» жительница Ставрополя Фатима Ч. — А в тех странах, где у мусульманок и так нет прав, вряд ли их будет беспокоить, если им просто запретят что-то еще».

Тем не менее, собеседница издания выразила возмущение ограничением возможностей для женщин. «Лично я считаю, что это не только возвращение в Средневековье, но и элементарное наглое уничижение прав человека, не только женщины. Все равно что сделать их объектами, которыми можно распоряжаться», — заключила она.