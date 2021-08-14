Караоке, обжорство, k-pop: чем китайская молодежь раздражает власти

В Китае запретят исполнять в караоке песни сомнительного содержания — и это далеко не первая инициатива, при помощи которой власти пытаются оградить молодежь от дурного влияния. В республике стыдят блогеров, демонстрирующих роскошь, запрещают ролики с обжорством и переживают, что из-за популярности корейской поп-музыки юноши утратили мужественность. Молодые жители Китая рассказали «Газете.Ru», как относятся к такой политике.

В Китае с 1 октября запретят исполнять в караоке песни, содержание которых власти оценят как противозаконное — как сообщило на этой неделе издание The Guardian, автором инициативы выступило министерство культуры и туризма.

Под запрет попадут песни, угрожающие национальному единству, суверенитету или территориальной целостности, противоречат государственной религиозной политике, пропагандируя культы или суеверия, либо произведения, подстрекающие к противоправным действиям, например, к азартным играм или употреблению наркотиков.

Следить за благонадежностью содержания композиций будут компании, поставляющие контент в заведения с караоке. В сообщении министерства, опубликованном на сайте, уточняется, что в Китае более 50 тыс. караоке-залов, в каталогах которых — более 100 тыс. песен, что делает для самих заведений затруднительным отслушать их все.

Министерство культуры и туризма призвало компании, обеспечивающие композициями заведения с караоке, поставлять «здоровую и вдохновляющую музыку».

Как подтвердил «Газете.Ru» уроженец Китая по имени Чэнь Чэнь, исполнение песен в караоке — популярное развлечение для жителей страны. «Китайцы очень любят караоке. Это как любимое времяпрепровождение и, можно сказать, культура», — сказал он. Чэнь Чэнь добавил, что заведения с караоке рассчитаны на людей с разным уровнем достатка. «Караоке делятся на обычные и дорогие, — сказал он. — Например, в городе Чунцине каждый час в простом караоке стоит 300 юаней (чуть больше 3000 руб. — «Газета.Ru») на трех человек, а в более презентабельных местах цены могут быть в разы выше».

К запрету на исполнение песен противоречивого содержания молодой человек отнесся с пониманием.

«Песня — это не просто текст, это стихи, которые обладают большой силой и смыслами. Они могут давать надежду и призывать к чему-то. Песня хорошая — та, которая для людей, — сказал гражданин Китая. — А вот в песнях Эминема много мата, насилия, наркотиков. Если для ребенка Эминем авторитет, то он будет думать, что это реальность, и будет подражать этим словам в песне и делать так, как он».

Чэнь Чэнь добавил, что в лучших университетах Китая «все ругаются матом» — по его мнению, это происходит в том числе из-за содержания песен, которые слушают студенты. «Слушают песни, в которых очень много мата, и ругаются бранными словами, думая, что это норма, хотя это не норма», — подверг он критике образ жизни молодых соотечественников.

Это не первое проявление тенденции властей к Китая к вмешательству на образ жизни молодежи при помощи запретов или публичного порицания.

В апреле 2021 года государственное информагентство «Синьхуа» осудило китайских блогеров, пропагандирующих, по его мнению, «порочные настроения в обществе» — а именно роскошь и удовольствие, которое можно получать от получения дорогостоящих услуг.

В публикации, после которой блогерам пришлось извиняться, говорилось, что блогеры, хвастающие в своих роликах богатством, «слепо преследуют собственную выгоду от просмотров и забывают про социальную ответственность».

«Они противоречат общепринятым ценностям усердия, бережливости и трудолюбия, — отмечалось в статье. — Такой контент скажется на ценностях и отношении аудитории к богатству в долгосрочной перспективе, оказывая негативное влияние, которое нельзя игнорировать».

Критике подверглись, в частности, блогеры Big Logo и Xiaoyu — первый показывал, как обедает в дорогих ресторанах, а второй продемонстрировал ролик из перинатального центра премиального класса, месяц пребывания в котором обходится в 2 млн юаней (больше 23 млн рублей).

В результате оба извинились за свое легкомыслие и удалили противоречивые видео.

Беспокойство китайских властей вызывает и излишняя популярность музыки в стиле k-pop, которую исполняют слишком феминные, на взгляд партии, юноши из Южной Кореи.

Для борьбы с этой напастью министерство образования в феврале этого года выступило с инициативой набрать для школьников лучших инструкторов по физкультуре, которые будут воспитывать в них мужественность — то есть развивать физическую силу и крепкое душевное здоровье.

В сентябре 2020 года в Китае подпало под запрет модное направление видеоблогинга — ролики в жанре мукбанг, на которых демонстрировалось поедание огромного количества блюд. Это произошло после того, как глава КНР Си Цзиньпин обратился к согражданам с призывом перестать расточительно относиться к еде в связи с потенциальным продовольственным кризисом.

Тогда в Китае начали распространять ролики с призывами к китайцам отказаться от привычки заказывать в ресторанах больше еды, чем может съесть вся компания, а вслед за этим китайские видео-хостинги Douyin и Kuaishou заблокировали 13600 аккаунтов фуд-блогеров, снимающих ролики в жанре мукбанг.

Как рассказала «Газете.Ru» уроженка Китая Ван Лиин, с тех пор мукбанги не исчезли — однако их «действительно стало намного меньше».

«Некоторые такие блоги еще существуют, хотя, конечно, это очень маленькая часть от того, что было, — сказала 23-летняя девушка. — Мукбанги очень популярны у молодежи в Китае, они постоянно смотрят подобные видео на Bliblibli — это китайский видео-хостинг».

Ван Лиин призналась, что понимает желание властей бороться с мукбангами. «Они стремятся свести к минимуму разные аномалии. В том числе это касается блогеров, которые плохо влияют на аудиторию», — заключила она.