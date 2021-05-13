«Дьявола нужно убивать в зародыше»: китайских феминисток изгоняют из соцсетей

В Китае создали временный Музей интернет-насилия. Как рассказывает The Guardian, «неизвестный холм посреди китайской пустыни» (какой именно, не уточняется) выложили красными баннерами с белыми буквами. На полотнах написано «Надеюсь, ты сдохнешь, сука», «Маленькая сучка, к черту феминисток», «Дьявола нужно убивать в зародыше», «Вся твоя семья умерла?» и прочее, в том же духе — в общей сложности 700 разнообразных высказываний.

Some artists and activists established a temporary physical "Internet Violence Museum" to show how online violence on the Internet in China brutally attacked feminists. This project responded to the recent persecution of feminists by nationalist trolls and major online platforms. pic.twitter.com/PbNVbtH98a — FreeChineseFeminists (@FeministChina) May 9, 2021

Все это сообщения, которые получают в соцсетях в последнее время женщины, решившие привлечь внимание общественности к своему положению в китайском обществе и другим проблемам страны. Собрать их и выложить на холме решила группа художниц-активисток из-за того, что вот уже больше месяца китайские феминистки сталкиваются с потоком угроз, а их аккаунты удаляют из местной соцсети Weibo. Это началось, когда одна из активисток, Сяо Мейли, выложила в интернет ролик, на котором мужчина обливает ее горячей жидкостью за просьбу не курить в помещении.

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«Когда произошел инцидент с Сяо Мейли, многие активистки подверглись травле, в том числе и я, — рассказала одна из художниц, представившаяся вымышленным именем Якинг. — Мы хотели превратить слова троллей во что-то видимое, осязаемое, чтобы их комментарии материализовались, и распространить информацию о нападках, которым подвергаются люди онлайн». Другой участник акции под псевдонимом Чеснок объяснил South China Morning Post: «Каждый раз, когда разворачивается дискуссия вокруг гендера или когда женщины говорят о своих правах, появляются люди, которые говорят, что феминистки пытаются раздуть конфликт».

Инцидент с известной китайской фемактивисткой Сяо Мейли произошел в конце марта. Тогда она пошла с друзьями в ресторан, где вступила в спор с другим гостем, который курил в помещении (в Китае это запрещено с 2011 года, но многие по-прежнему курят, поскольку штрафов за это нарушение не полагается).

В разгар ссоры мужчина вышел из себя и выплеснул чашку горячей жидкости на активистку. Прибывшая на место полиция никаких действий не предприняла.

Сяо Мейли выложила видеоролик из ресторана в китайскую соцсеть Weibo и пожаловалась, что в ее городе Ченду невозможно побороть курение в ресторане. Пост внезапно привлек всеобщее внимание — в том числе и со стороны националистов, которые обвинили Сяо Мейли в отсутствии патриотизма и попытке очернить родную страну.

Противники нашлии в интернете фото Сяо Мейли, сделанное в 2014 году — на нем она изображена с лозунгом «Держу голодовку ради свободы сквозь ветра и дожди». Это фраза из песни гонконгской группы Beyond — из-за этого националисты обвинили активистку в поддержке идеи независимости Гонконга. Девушке начали желать смерти, ее обвинили в том, что она шпионка ЦРУ, а вскоре ее аккаунт был заблокирован. После этого начали страдать феминистки, выступившие в ее защиту.

Жертвой интернет-троллей стала, например, Чжэн Чуран, входящая в Феминистскую пятерку — группу самых известных активисток Китая. Ее обвинили в поддержке независимости Гонконга, а также Тайваня и запрещенного религиозного движения Фалуньгун. Подобные обвинения ставят крест на деятельности тех, на кого они направлены. «Это политический смертный приговор, и тролли-женоненавистники и националисты легко обрушивают его на нас», — пожаловалась CNN активистка Лю Пин, живущая в Нью-Йорке.

В общей сложности из Weibo удалили уже 20 аккаунтов феминисток. Среди них, например, Лианг Сяовен, которая успела получить оскорбления «изменница» или «ксеноцентричная сука», прежде чем ее страницу из соцсети удалили. Некоторые пользователи также обсуждали, как отыскать домашний адрес ее родителей — сама Лианг Сяовен уже живет в Нью-Йорке. Она оказалась в числе тех, кого интернет-тролли назвали сепаратисткой и обвинили в том, что она высказывает антикитайское мнение. Основанием для этого стали не ее посты в Weibo, в которых тролли не смогли найти чего-то непатриотичного, а высказывания в Twitter, недоступном на территории Китая. Выяснив, что она ретвитила посты китайских диссидентов, живущих за пределами страны, а также выкладывала статьи о преследовании уйгуров, интернет-тролли решили, что это повод обвинить фемактивистку в измене.

Лианг Сяовен решила подать в суд на Weibo. В ответ на это в соцсети объяснили удаление аккаунта наличием в нем «незаконного и вредоносного контента». В заявлении, которое цитирует CNN, в Weibo уточнили, что пользователи не должны «провоцировать антагонизм между группами и продвигать культуру бойкотов». В результате феминистки, которые высказываются о любых проблемах, от преследования уйгуров до курения в ресторанах, оказываются лишены голоса в соцсетях.