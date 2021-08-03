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Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей

В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии

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Global Look Press
СМИ узнали планах Барака Обамы устроить вечеринку на 500 человек. Многим не понравилось, что 44-й президент США 4 августа будет праздновать свое 60-летие в компании знаменитостей, в то время как граждан предупреждают о распространении нового варианта COVID-19, призывают носить маски и пугают новым локдауном.

Экс-президент США Барак Обама готовится 4 августа широко отметить 60-летие – и уже спровоцировал волну возмущения общественности. Многих американцев возмутили масштабные планы 44-го президента – уже известно, что на торжество на фоне новой вспышки пандемии COVID-19 приглашены несколько сотен человек.

Как сообщает издание New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье Барака Обамы, на мероприятие на острове Мартас-Винъярд неподалеку от курортного местечка Кейп-Код в Массачуссетсе приглашены около 500 человек. Список гостей не обнародован, но издание The Hill сообщало, что среди них будут влиятельные друзья экс-президента – телеведущая Опра Уинфри, режиссер Стивен Спилберг, актер Джордж Клуни. Обслуживать их будут более 200 сотрудников.

Такой масштабный праздник вызвал недовольство, прежде всего, у представителей Республиканской партии – оппонентов демократа Барака Обамы. Дело в том, что в США резко пошла вверх заболеваемость COVID-19, и идея собрать несколько сотен человек на пусть и открытом, но ограниченном пространстве кажется, как минимум, легкомысленной.

Барака Обаму обвинили в лицемерии.

«Демократы вводят научно неподтвержденное обязательное ношение масок и рассматривают введение новых карантинов. Тем временем, Барак Обама приглашает более 500 представителей элиты в свой особняк на Мартас-Винъярд. Если бы это сделали вы или я, демократы назвали бы это «мероприятием-суперраспространителем», — заявила республиканка Эльза Стефаник, глава организации House Republican. Она добавила: «Типично для либералов: «Делайте, как я говорю, а не как я делаю».

Другая республиканка, Никол Маллиотакис, заявила изданию, что масштабное празднование 60-летия Обамы – пример двойных стандартов: представителя Республиканской партии сурово осудили бы за такую вечеринку, но на демократа с критикой не обрушатся.

«Мы все понимаем, что если бы это был президент Трамп, левые кричали бы», — сказала Маллиотакис.

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В Twitter, тем не менее, тоже возмущаются планами Барака Обамы.

Большая часть постов тоже написана людьми правых взглядов. Так, например, пользователь под ником @thebradfordfile написал: «У Обамы будет 700 человек на его огромной вечеринке в день рождения – потому что для правящего класса пандемия закончилась».

Журналистка телеканала Newswax так же скептически отозвалась о планах 44-го президента США. «Демократы: «Опасайтесь варианта «Дельта!» Готовьтесь к новому локдауну! Также демократы: «Давайте устроим вечеринку на 700 человек и отпразднуем день рождения Обамы на Мартас-Винъярд на этой неделе!»

Возмущение не скрывали и простые обитатели соцсети – например, под постом телеканала CNN о грядущей вечеринке многие люди задавались вопросами, почему Барак Обама устраивает настолько масштабное мероприятие, когда Центр по контролю и профилактике заболеваний в США предупреждает о распространении варианта COVID-19 «Дельта» и призывает избегать массовых мероприятий.

«Они что, все останутся дома и будут смотреть друг на друга по видео? Это то, что нам говорили делать на всех праздниках. Сколько еще мы будем терпеть это лицемерие?», «Думаю, все будет хорошо. Демократы же не распространяют ковид, да? А 60 исполняется только один раз», «Забавно, что это окей, потому что это Обама. Интересно, какая была бы реакция, если бы это сделал кое-какой другой президент», «У них не такие правила, как у нас, холопов», — так реагировали люди на статью CNN о том, что Обама устраивает мероприятие с жестким соблюдением антикоронавирусных мер.

Действительно, большинство американских СМИ пишут, что праздник в особняке на Мартас-Винъярд пройдет с учетом опасности распространения коронавирусной инфекции.

Американцам напоминают, что Барак и Мишель Обама были ярыми сторонниками массовой вакцинации и записывали ролики, призывающие прививаться. Кроме того, праздник организован на открытом воздухе, а маски рекомендованы только в помещениях, а гости предварительно сдадут тесты на коронавирус.

О том, что Барак Обама подталкивал граждан США делать прививки, напомнила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда накануне, 2 августа, на брифинге в Белом доме, корреспондент Fox News спросил ее, не подает ли 44-й президент плохой пример всем гражданам?

«Хочу заметить, прежде всего, что бывший президент Барак Обама был горячим сторонником того, чтобы люди прививались. Центр по контролю и профилактике заболеваний разработал правила для мероприятий внутри помещений в зонах с высоким или растущим числом заболеваний. Это мероприятие, согласно информации из открытых источников, пройдет на открытом воздухе и в зоне с умеренным риском заражения», — сказала Джен Псаки.

К слову, президент США Джо Байден на 60-летие своего бывшего начальника не приедет. Как заявили в Белом доме, он не сможет принять участие в вечеринке и встретится с Бараком Обамой отдельно.

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