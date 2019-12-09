С видом на океан: где живет Барак Обама

На минувшей неделе стало известно, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили имение на острове Мартас-Винъярд – курортном местечке в штате Массачусетс, расположенного к югу от знаменитого Кейп-Кода, любимого места отдыха американских президентов и знаменитостей. Особняк площадью 650 кв. м обошелся семье бывшего главы государства в $11,75 млн – эту информацию подтвердило издание People. В общей же сложности площадь купленного Бараком Обамой и его супругой имения составляет 12 га.

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По информации местного издания Vineyard Gazette, в особняке, который теперь находится в собственности бывшего президента и его супруги, семья Барака Обамы ранее проводила каникулы. В доме у океана есть семь спален, восемь ванных комнат, несколько каминов, на территории имеются также гараж на две машины, бассейн и летний домик. Выстроен особняк был в 2001 году, а принадлежал раньше Уайклиффу Грузбеку, владельцу баскетбольной команды «Бостон Селтикс».

Как сообщает TMZ, дом выставлялся на продажу по более высокой цене — он продавался за $14,85 млн. При этом когда он начал искать своего покупателя впервые — в 2015-м — он стоил почти в два раза больше суммы, выплаченной в итоге президентской парой: его цена составляла $22,5 млн.

На Мартас-Винъярде семья Барака Обамы проводила семь летних отпусков из восьми за все время, когда глава семейства занимал Овальный кабинет – лишь в 2012-м президент, его жена и дети туда не приезжали, поскольку Обама был сосредоточен на предвыборной кампании, переизбираясь на второй срок. Это популярное место отдыха богатых американцев, которых влечет сюда приятный климат – летом температура здесь не превышает 32 градуса, с Атлантического океана дует свежий воздух, а белоснежные пляжи, на одном из которых, кстати, Стивен Спилберг снимал свои «Челюсти», располагают к размеренным прогулкам.

Отдыхать на Мартас-Винъярде любили и президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари и дочерью Челси. В США это место считается излюбленным курортом приверженцев Демократической партии. Кстати, именно на этом острове произошел знаменитый инцидент 1969 года, когда сенатор Тед Кеннеди, переезжая на остров Чаппакиддик после вечеринки сторонников демократов и подвозя одну из присутствовавших там девушек по имени Мэри Копеши, не справился с управлением и рухнул с моста в реку. Из-за того, что он не вовремя оказал помощь застрявшей в машине под водой Мэри Копеши, она погибла.

С тех пор, как президентский срок Барака Обамы закончился, особняк на острове Мартас Винъярд — уже вторая приобретенная его семьей недвижимость. В июне 2017-го стала известно, что семья 44-го президента США приобрела дом в престижном районе Вашингтона Калорама. Особняк с восемью спальнями и девятью ванными комнатами обошелся супругам в $8,1 млн. то здание было гораздо старше нового дома бывшего президента – оно было выстроено в 1921 году, хотя и реконструировано в 2011-м.

Тот факт, что Барак и Мишель Обама делают такие дорогостоящие покупки, ажиотажа в американской прессе не вызвал – известно, что после того, как они покинули Белый дом, они весьма прилично зарабатывают.

Так, например, книжка Мишель Обамы «Becoming», как сообщает People, разошлась тиражом в 11 млн экземпляров – по информации Fox News, бывшая первая леди также получила за нее $65 млн. Кроме того, по данным того же издания, Мишель Обама получает высокие гонорары за выступления на мероприятиях – они составляют $225 тыс. Сейчас состояние супругов оценивают в $135 млн.