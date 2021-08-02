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Профессор против идеологии: за что в США травят биологов

Преподаватель Гарварда подверглась осуждению в США после слов о двух полах

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Кэрол Хувен (Carole Hooven)

Кэрол Хувен (Carole Hooven)

hachette.co.uk
Профессор биологии Гарвардского университета Кэрол Хувен столкнулась с обвинениями в трансфобии, когда заявила, что существует только два биологических пола — мужской и женский. Критики сочли ее интервью проявлением неуважения к «разнообразию гендерных идентичностей». Проблема становится в американских университетах все более актуальной: из страха перед обвинениями, преподаватели уже извиняются за выражение «беременная женщина».

В США профессора биологии из Гарварда обвинили в трансфобии, когда она заявила в телеинтервью о существовании всего двух полов – мужского и женского. Преподаватель престижного университета Кэрол Хувен подверглась критике после выступления в прямом эфире телеканала Fox, в котором она пожаловалась, что в последнее время студенты ставят идеологию превыше науки и настаивают, что женщин, ожидающих ребенка, нужно называть «беременными людьми» — это проявление инклюзии.

«Этот вид идеологии просочился в науку. Он просочился, в какой-то степени, в мои классы, — пожаловалась Кэрол Хувен. – Я чувствую себя очень напряженно, по крайней мере, в последние пять лет. И это нарастает».

Говоря о том, что сейчас в университетах преподавателей призывают придерживаться гендерно-нейтральных терминов, Хувен заявила, что сама она предпочитает слова «мужчина» и «женщина».

«Наука говорит о фактах, — сказала профессор биологии. – А факт в том, что существует два пола, мужской и женский, и эти два пола определяются тем видом гамет, которые мы производим». Она уточнила для телезрителей, что человек, в организме которого образуются сперматозоиды, это мужчина, а если организм производит яйцеклетки, то это женщина.

«Идеология диктует, что биология на самом деле не важна, а важно, кем человек себя ощущает, к какому полу себя относит», — объяснила суть проблемы Кэрол Хувен.

Доктор Хувен преподает в Гарварде в течение 18 лет – она профессор кафедры эволюционной биологии. В профиле профессора значится, что она занимается поведенческой эндокринологией и эволюцией половых различий у человека.

На телеканале Fox Кэрол Хувен выступила как эксперт и автор недавно вышедшей книги «Т.: История тестостерона, гормона, который властвует над нами и разделяет нас». В другом интервью – его профессор дала бывшему колумнисту New York Times Бари Вайссу — она сказала, что не против называть людей любыми местоимениями, которыми они хотят, и готова уважать чужую гендерную идентичность. Но использовать гендерно-нейтральные термины в науке она не согласна.

По мнению Кэрол Хувен, политкорректность в науке вносит путаницу и мешает преподавателям давать студентам знания о мире и прививать им критичное научное мышление. Она признавала, что профессора, отказывающиеся использовать гендерно-нейтральные термины, подвергаются травле и сталкиваются с агрессией. Но, по убеждению профессора, политическая корректность в преподавании научных дисциплин – это медвежья услуга и путь к разделению общества.

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После своего интервью Fox News Кэрол Хувен и сама подверглась общественному осуждению.

Через два дня после выступления, пришедшегося на 28 июля, директор департамента разнообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симоне Льюис написала в Twitter: «Меня привели в ужас и напугали трансфобные и болезненные комментарии, сделанные представительницей нашего департамента в эфире передачи «Fox and Friends».

Она объяснила позицию департамента. «Давайте внесем ясность: если вы уважаете разнообразие гендерных идентичностей и стараетесь использовать правильные местоимения, то вы должны знать, что люди разных гендеров/полов могут быть беременными, включая трансгендерных мужчин, интерсексуальных людей и гендерно неконформных. Студенту-медику это не так уж трудно понять».

Льюис настояла, что использование термина «беременные люди» — это проявление уважения к представителям всех гендеров, которые могут забеременеть, а прививать студентам-медикам политически корректный язык «жизненно важно».

«Я уважаю Кэрол как коллегу и ученого, — заявила глава департамента разнообразия и инклюзивности. – Но этот опасный язык закрепляет систему дискриминации нецисгендерных людей в медицинской системе».

Проблема с гендерно-нейтральными терминами в медицине и биологии для США становится все актуальней. На странице Бари Вайсса на платформе Substack независимая журналистка Кейти Херцог поделилась записями лекций, полученными от студентки медицинской школы Университета Калифорнии. На одной из них слышно, что профессор-эндокринолог, читая лекцию, произносит выражение «беременные женщины» — и поспешно извиняется за это.

«Я очень прошу прощения. У меня, конечно, не было намерения никого оскорбить», — говорит он. После этого преподаватель уточнил, за что именно извиняется: «Я сказал «когда женщина беременна», что подразумевает, что забеременеть могут только женщины, и я совершенно искренне прошу прощения за это».

Как объяснила Кейти Херцог студентка, предоставившая запись лекции, с точки зрения некоторых студентов, «признание биологического пола может рассматриваться как трансфобия». В итоге преподаватели говорят о поле как о «социальном конструкте, а не биологической реальности». Когда же журналистка спросила девушку, насколько преподаватели разделяют эту идеологию, она сказала: «Думаю, среди преподавателей небольшой процент тех, кто в это верит. Но большинство из них, вероятно, боятся своих студентов».

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