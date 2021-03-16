Такими родились: откуда взялись супернатуралы

Движение супернатуралов — — super straight — началось с публикации на TikTok 21 февраля, когда пользователь kyleroyce разместил в своем аккаунте видео под названием «Кто еще супернатурал?» и пояснил, что придумать новую сексуальность пришлось из-за обвинений в нетолерантности.

Дело в том, что собеседники называли его трансфобом, когда он говорил о своей гетеросексуальной ориентации и уточнял, что привлекают его только биологические женщины, а не трансгендерные персоны.

Реклама

Оказалось, что такая проблема коснулась не его одного, и под хэштегом #Superstraight другие пользователи стали публиковать видео на TikTok и посты в Twitter, где признавались в том, что они также идентифицируют себя с супернатуралами — гетеросексуальными мужчинами, которые не готовы встречаться с трансгенгендерными женщинами. Объединившись с помощью хэштега, пользователи в шутку причислили себя к ЛГБТ-сообществу, заявив, что они не выбирали свою ориентацию, а родились такими, подобно самим трансгендерам, которые борются за признание своей сексуальности.

6 марта пользователь под ником @supa_str8 опубликовал в Twitter пост, где утверждал, что супернатуралы являются частью ЛГБТ-культуры. Шутку, однако, не оценили внутри самого ЛГБТ-сообщества, и в Twitter стали появляться сообщения с угрозами в адрес супернатуралов, исходящие от трансгендерных персон и их сторонников. «Если я увижу кого-либо, кто называет себя супернатуралом, я не раздумывая убью его своими же руками», — написал один из пользователей. «Я буду атаковать и убивать всех, кто ассоциирует себя как супернатурал», — прокомментировал другой.

Вскоре видео, из-за которого началось это движение, удалили модераторы, а хэштег отменили, так как он нарушает правила сообщества. Однако видео попало на YouTube, где собрало почти 100 тыс. просмотров.

Обвинения в трансфобии в последнее время участились — и они могут разрушить репутацию человека или компании. Так, в 2019 году трансфобной посчитали рекламу прокладок для женщин Always. 18-летний ЛГБТ-активист Бен Сондерс обратился в американское подразделение компании Procter&Gamble с требованием убрать с упаковки гигиенических прокладок символ «зеркала Венеры», традиционно ассоциирующийся с женским гендером. По мнению активиста-трансгендера, изображение женского символа на гигиенических средствах не учитывает тех, кто себя женщиной не считает, но при этом использует средства женской гигиены.

После этого манифеста в интернете стали призывать к бойкоту продукции Always со стороны трансгендеров. И тогда компания решила отказаться от использования этого символа. «Мы очень благодарны за то, что такие люди, как вы, высказывают свое мнение. С декабря 2019-го мы перестанем производить продукцию с такой символикой, но понадобится еще какое-то время, прежде чем она полностью исчезнет из ассортимента магазинов», — ответили в Procter&Gamble.

Такое решение, однако, негативно восприняли те, кто себя ассоциирует с женским гендером. «Отсутствие женского символа на прокладках фактически отрицает существование женщин», — заявила британская феминистка Джуди Биндел. По ее мнению, компания просто решила снизить риски из-за возможного скандала, а не учла интересы всех клиентов.

«Сейчас женщины буквально ''стираются'' с упаковок гигиенических средств. Есть ли такое место или средство, где нам позволено быть видимыми? Я с подросткового возраста покупала вашу продукцию! Зачем, в конце концов, лишать такое явление, как менструация, женской принадлежности?» — писала в соцсетях пользовательница Викки Лэмб.

А в феврале 2021 года в британской больнице при университетах Брайтона и Сассекса решили отказаться от использования слов «кормление грудью» в пользу выражения «кормление грудной клеткой», чтобы не обидеть тех, кто кормит ребенка молоком, при этом не считая себя женщиной. Изменилось также название родильного отделения — вместо «материнского отделения» появилось «перинатальное отделение», которое включает родителей разного пола. «Гендерная идентичность может быть источником угнетения и неравенства. Мы стремимся преодолеть это неравенство в медицинском плане по отношению ко всем нашим пациентам», — приводили слова руководства больницы в Times.

Эти термины будут использовать в текстах рассылок больницы, на сайте учреждения и в соцсетях, а также в документах и на официальных встречах. При общении с пациентами врачи могут выражаться как раньше, меняя лексикон в зависимости от желания пациента — например, называть партнера вторым родителем, а не отцом, а «материнское молоко» — «человеческим».

«Мы хотим, чтобы наш лексикон учитывал всех, кто пользуется услугами больницы. То есть не только женщин, но и трансгендеров или небинарных людей», — прокомментировало изменения руководство больницы. Однако такая политика не встретила восторга со стороны биологических женщин. «Вы можете называть это как угодно! Но когда я кормлю своего ребенка, это моя грудь, и это молоко из моей груди, грудное молоко биологической женщины», — отметила колумнистка Джулия Хартли-Брюэр.

«Это абсурдный и сбивающий с толку язык мракобесия, который вводят в угоду тем, кто отвергает науку ради собственных фантазий. На этом зарабатывают деньги те, кто убеждает вас тратить на это свое время, вместо того, чтобы помогать женщинам иметь детей», — написала пользовательница в интернете.

«Как это мило узнать, что Национальная служба здравоохранения не понимает фундаментальных основ биологии. Думаю, это объясняет, почему каждый год умирает так много людей», — отметила другая.

Политика гендерной нейтральности проводится в Великобритании с 2017 года. Тогда Британская медицинская ассоциация рекомендовала всем членам — 156 тыс. врачам — перестать использовать выражение «беременная женщина», чтобы не обижать трансгендеров.