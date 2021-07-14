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Дыхание со свистом: как определить тепловой удар у собаки

Ветеринары и кинологи — о том, как облегчить питомцу жизнь в жару

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В рекордную жару владельцам собак нужно следить за дыханием и температурой питомцев, чтобы вовремя определить тепловой удар, советуют ветеринары и кинологи. По словам специалистов, поводом для обращения к врачу может быть учащенное дыхание со свистом, однако если пес провел на жаре немного времени, паниковать не стоит.

В Центральной России — рекордная жара: дневные температуры превышают 30 градусов, и даже вечером в раскаленные города не приходит прохлада. В таких условиях тяжело и людям, и животным — тепловой удар грозит всем. Кинологи и ветеринары призывают внимательно следить за поведением собаки, чтобы не упустить момент, когда ее нужно показать врачу.

Определить, что у вашей собаки случился тепловой удар, можно по ее дыханию, объяснила «Газете.Ru» кинолог, дрессировщик Татьяна Селезенева.

«Учащенное дыхание со свистом, хрипом, которое не может нормализоваться даже спустя время после ухода в прохладу – повод обратиться к ветеринару. Максимум для собаки — + 40 С° на непродолжительное время и при минимальных нагрузках. На какое время – лучше не проверять», — сказала специалист.

В норме частота дыхательных движений у взрослой собаки 180-300 вдохов в минуту, температура — 37,5-39,2 С°. Если частота вдохов-выдохов повышается до 400 в минуту, а температура тела до 40 С°, то нужно как можно скорее найти тень, источник воды, прохладную поверхность, расслабить или снять амуницию, посоветовала Татьяна Селезенева.

По словам кинолога, без градусника определить температуру тела животного можно, прикоснувшись тыльной стороной ладони к ушам, лапам, а также ощупав подмышки и область паха. Если температура повышена, эти области будут горячими.

Если пес провел на жаре немного времени и уже плохо себя чувствует, паниковать не стоит.

«Достаточно поместить его в прохладное место, напоить водой и дать отдохнуть», — дала совет ветеринар Вероника Луканина.

Однако продолжительный перегрев – это повод обратиться к медикам. «При продолжительном перегреве помощь врача понадобится обязательно, потому что это может угрожать не только здоровью, но и жизни собаки», — предостерегла ветеринар.

Специалисты уточнили: все собаки переносят жару по-разному.

«Наибольшей опасности в жаркую погоду подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные суки. Воздействие высокой температуры в сочетании с физическими нагрузками может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал «Газете.Ru» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог призвал особенно следить за состоянием пожилых животных и щенков — дело в том, что у собак в возрасте могут развиваться заболевания сердечно-сосудистой системы, а у совсем юных механизм терморегуляции еще не сформирован. «Также опасности подвержены собаки крупных и гигантских пород. Для всех этих животных физическая нагрузка в жару противопоказана», — предупредил кинолог.

Облегчить жизнь животному при высоких температурах можно, следуя простым правилам, которыми поделились в Российской кинологической федерации.

Что нужно делать

— Перестроить рацион животного — поскольку собака меньше двигается, не стоит ее перекармливать.

— Следить за тем, чтобы у питомца в миске всегда была свежая вода — возможно, даже с кусочками льда.

— Гулять с собакой утром или поздним вечером. В дневное время нужно выбирать тенистые парки и скверы.

— Дома расположить лежанку животного в хорошо проветриваемом месте — не на открытом солнце. Можно оставить на полу влажное полотенце.

— Чаще вычесывать собаку, поскольку из-за жары у нее может начаться сильная линька.

— Чтобы охладить собаку, можно смочить прохладной водой область живота, подушечки лап и ушные раковины.

— Если в доме есть кондиционер, установите комфортную температуру — не слишком низкую, чтобы собака не простыла.

Чего делать нельзя

— Гулять под открытым солнцем — иначе собака может получить тепловой удар или ожоги подушечек лап из-за раскаленного асфальта.

— Оставлять собаку в машине — на открытом солнце салон автомобиля прогревается так быстро, что даже несколько минут взаперти могут стоить собаке жизни. Приоткрывать окно не имеет смысла: выходя из автомобиля, обязательно выводите и питомца с собой.

— Нагружать собаку активными играми — особенно, если собака пожилая, беременная или страдает ожирением либо сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Стричь собаку. Думать, что сбривая шерсть, вы помогаете животному — ошибка: шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца от перегрева и переохлаждения, так что избавляться от нее ни в коем случае нельзя.

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