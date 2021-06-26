«Включаю грустную песню и начинаю плакать»

— Как ты попала в TikTok House?

— Так сложились обстоятельства. Я сдавала школьные экзамены, потом вступительные в университете, и мне написал Заир (Заир Юсупов — основатель Hype House Rus. — «Газета.Ru»). Он сказал: «Приезжай, если не понравится, уедешь». Я тогда вообще не думала о TikTok House, о каких-то командах. Просто так получилось: приехала, мне понравилось, осталась.

Вероника отметила, что если бы TikTok House находился не в Москве, она бы не поехала. Ее целью было — «жить в Москве и на заочке учиться в Минске». Вероника родом из Белоруссии.

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— Почему в Минске выбрала учебу в лингвистическом университете?



— Мне кажется, это единственное, что меня не сильно отталкивает в учебе. Если исходить из школьного опыта, то английский – это был мой любимый предмет. С языками у меня всегда не было проблем, чего не скажешь, например, о математике или точных науках. Поэтому я подумала, от чего мне меньше захочется плеваться, вот туда и поступлю. Так и выбрала лингвистический.

Вероника только что вернулась в Москву после сессии, которую сдавала в Минске. По десятибалльной шкале, по которой выставляют оценки в Белоруссии, она сдала сессию на 7-8 баллов.

— Отправила бы младшего брата в TikTok House или сама бы стала его личным менеджером?

— Скорее всего я бы действовала по ситуации, смотря, что Алихан хочет. Если бы он хотел попасть в какой-то TikTok House, я бы ему помогала. Если бы он хотел, чтобы я его продюсировала, я бы занималась этим. Я хочу, чтобы он уже развивал свои соцсети. Алихан даже установил TikTok, начал выкладывать видео, но его заблокировали. Дело в том, что в социальную сеть можно выкладывать видео только с 13 лет, а ему семь. Он успел буквально пять роликов снять, я сделала с ним совместный и его заблокировали. У него было около трех тысяч подписчиков.

— Твоя мама снимает видео для TikTok?

— Да, у нее тоже есть TikTok. В видео она показывает, как мастерит вещи, демонстрирует какие-то лайфхаки из бьюти-сферы. У нее уже 30 тысяч подписчиков. Она это делает так, любительски, у нее нет цели собрать огромную аудиторию и выступать на сцене, собирать стадионы.

close Вероника Золотова с мамой Вероника Золотова с мамой @zolotova._/Instagram

— Кто у тебя родители по профессии?

— По первому диплому мама педагог, а по второму — айтишник. Сейчас занимается сайтами. Папа по профессии юрист, а работает в автобизнесе.

— У тебя было счастливое детство, но родители в блоггинге тебя не поддерживали. Остались у тебя какие-то психологические травмы после того, как ты слышала от родителей, что они в тебя не верят?

— Я не злопамятная, особенно, что касается моих родителей и их реплик в адрес меня. Никаких обид на них я не держу. В целом их даже понимаю. Если со стороны посмотреть на ситуацию и представить, что твой ребенок снимает что-то на телефон, а не ходит в школу, читает книги и делает домашние задания, то это странно.

Родители мне говорили, что стать популярной у меня не получится, потому что у них «нет никаких связей». Но, мне кажется, что все равно внутри они хотели, чтобы у меня все получалось, и они знали, что у меня все получится.

— Как часто сейчас общаешься с родителями? Расстояние же все-таки разделяет.

— Я слышала фразу «километр лучше афродизиака». И касательно родителей я могу это выражение применить, потому что когда мы в разных странах, мы более трепетно друг к другу относимся. Дома мама меня могла отругать, отчитать, грубо ответить. А когда мы на расстоянии, она понимает, что если она меня не поддержит, меня никто не поддержит. Я общаюсь с родителями каждый день.

— Родители не пытаются тебя контролировать?

— Нет, мои родители в целом понимали, что я адекватный ребенок. А вообще я родилась с такой установкой, что если мне кто-то что-то запретит или скажет грубое слово, то я сделаю еще хуже. Поэтому мне родители не запрещали пить алкоголь, пробовать сигареты и гулять, когда я захочу.

— Хватало ли тебе личного пространства, когда ты переехала в дом к ребятам после родительского?

— Это на 100% разные вещи. В Минске, когда я жила с родителями, у меня была своя отдельная комната, а по приезде в Москву этого не было. Я была в шоке. Я плакала каждый день. Этого никто не видел, потому что мне страшно было показывать, что я тут чем-то недовольна. Вроде меня взяли в семью, а я еще чем-то расстроена.

— А где ты жила, если у тебя не было комнаты?

— Я сначала жила возле кухни, но это было пару дней. А потом поселилась на третий этаж. Там не было стен тогда даже. Еще четыре месяца я жила так, а потом, когда я поехала сдавать сессию, мне построили стены. Сейчас мы переехали в новый дом. Там у меня уже большая комната. Такая, какую я хотела по приезде в Москву, но не получила.

Вероника рассказывает, что на 13-летие папа подарил ей синтезатор, с которого началась ее история. На нем она записывала первые каверы, которые впоследствии принесли ей популярность. Тиктокер перевезла памятный подарок в Москву и разместила его в своей комнате.

— Не хотела одна квартиру снимать?

— Я думала об этом, но у нас в доме сейчас так хорошо. У меня там уже свой режим. По утрам встречает повар с потрясающим завтраком, который включает в себя сразу несколько блюд. Он делает каши, омлеты, яичницы, пудинги творожные, смузи. У нас есть помощники, которые убирают, стирают вещи, гладят. Но в какой-то момент я, конечно, перееду.

— У многих ребят в доме непростая судьба и трудное детство. Ты не чувствуешь себя рядом с ними белой вороной?

— Мне всегда казалось, что в любой компании я белая ворона — человек в своем мире. У меня всегда своя атмосфера, я скажу «привет-привет» и снова погружаюсь в себя. Если честно, когда смотрела интервью с Валей (Валя Карнавал — участница Hype House Rus. — «Газета.Ru»), у меня наворачивались слезы. Это очень грустно. Я очень счастлива, что у меня все хорошо.

close Павел Дворецкий и Вероника Золотова Павел Дворецкий и Вероника Золотова @dvoretsky11/Instagram

— Вкладывала ли ты деньги в свой блог, чтобы на начальном этапе раскрутиться?

— Я всегда хотела ответить на этот вопрос, потому что в свой блог не вложила ни копейки.

Были мысли, когда я только начинала, хотела попросить денег у родителей. Но у меня было такое ощущение, что, если они мне дадут деньги, то он провалится. В какой-то момент мои каверы начали репостить паблики, у которых было по 200 тыс. подписчиков. Они меня отмечали. Так на меня начали подписываться люди.

— Сейчас ты уже популярна, где тебя обычно узнают?

— В торговых центрах, на улице, где много молодежи. Подходят и девочки, и мальчики — 50 на 50 где-то. Помню как-то ко мне мужчина подошел, ему примерно лет 40 было. Он сказал, что я красиво пою и что он с дочкой меня смотрит.

— Как справляешься с хейтом в соцсетях?

— Раньше у меня вообще не было хейта. Появился он месяца два назад.

— Ты не боишься потерять подписчиков?

— Для любого артиста и блогера, когда активность падает – это большой удар. Бывает, что у меня на одной публикации 200 тыс. лайков, а на второй 60 тыс. Я начинаю загоняться. Тогда я включаю грустную песню и начинаю плакать. У меня такое было. Я просто уже с этим не то чтобы смирилась, а просто продолжала делать свою работу.

— С кем ты себя ассоциируешь в музыке?

— Когда меня спрашивают о кумире, единственный, кто приходит ко мне на ум – это Адам Ламберт, потому что он гений. Он меня влюбил в себя очень давно. Когда я еще ходила в садик, по утрам мама заплетала мне косички, а я смотрела его клипы. Я хочу, чтобы в будущем мы с ним встретились, он сменил ориентацию, и мы завели семью.

close Вероника Золотова Вероника Золотова @zolotova._/Instagram

— Отменились ли у тебя концерты из-за пандемии?

— Мы всегда где-то выступаем. Я очень этого хотела, и мне нравится такой образ жизни. Поэтому, возможно, если эта ситуация с пандемией будет продолжаться, я буду замечать, что что-то отменяется. А сейчас мне все очень по кайфу.

Вероника отмечает, что сейчас может исполнять только две свои песни, которые она записала вместе с продюсером Заиром Юсуповым. Права на остальные треки принадлежат ее бывшему продюсеру Кириллу Диденку.

— У тебя есть мечта?

— Нет. Я просто не хочу просто думать о деньгах. Условно, хочу яхту — покупаю яхту.