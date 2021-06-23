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«Магия такая»: почему знаменитые мужчины носят платья

Войдут ли в моду платья для мужчин

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Актер Билли Портер на церемонии вручения премии «Оскар», 2020 год Актер Билли Портер на церемонии вручения премии «Оскар», 2020 год
Актер Билли Портер на церемонии вручения премии «Оскар», 2020 год

Актер Билли Портер на церемонии вручения премии «Оскар», 2020 год

Jordan Strauss/Invision/AP
Дизайнеры не первый год пытаются ввести в моду платья и юбки для мужчин — но пока такие вещи соглашаются носить только знаменитости, по большей части рэперы. По мнению эксперта по моде Павла Князева, это связано с их желанием эпатировать публику. Он уверен: носить платья мужчины, особенно российские, пока не готовы. Но только пока.
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2020 год для мужской моды стал временем экспериментов. Бренды еще не успели потерпеть огромные убытки от пандемии и решались производить спорные вещи. Не только новаторы Comme des Garçons и JW Anderson, но и большие модные дома Gucci, Prada, Fendi и Louis Vuitton представили в своих летних коллекциях мужские платья.

В самой по себе идее платья для мужчин нет ничего нового — скорее, это хорошо забытое старое, поскольку такие одежды появились задолго до брюк и пиджаков. Как утверждает издание о мужской моде GQ, прародителем этого платья можно назвать шкуры животных, которые носили наши предки, хотя они и напоминали то, что мы сейчас подразумеваем под платьем, весьма отдаленно.

А вот одежда в древних египтян уже больше походила на то, что мужчины носят сегодня. Одним из самых распространенных элементов гардероба в Древнем Египте был калазирис — удлиненная рубашка, сшитая из двух полотнищ.

Легкие платья носили и мужчины в Средиземноморье — к этому располагал, в частности, жаркий климат.

Ионийские туники (больше известные как хитоны) были сделаны, как правило, из тонкого льна. В Средневековой Европе получил распространение упелянд (предмет верхней одежды, силуэтом напоминающий платье), а после его место занял кафтан или иначе жюстокор.

Сейчас особую любовь к мужским платьям питают рэперы — они умудряются выглядеть в платьях и юбках весьма мужественно. Так, Lil Nas X появился на шоу The Tonight Show Starring, которое ведет Джимми Феллон, в килте — традиционной шотландской юбке в красную клетку. А Bad Bunny на церемонию «Грэмми» облачился в черную классическую тунику Burberry, некоторым напоминающую монашеское облачение. Отличился и ASAP Rocky. В килте от Vivienne Westwood он позировал для обложки американской версии журнала GQ.

«Возможность чувствовать себя комфортно, надевая то, что считается женственным, показывает мою мужественность», — объяснил свой выбор изданию исполнитель.

Эксперты уверены: надевая платья на мероприятия, знаменитые мужчины стараются удивить публику, а не следуют модным трендам — как Мик Джаггер и Дэвид Боуи, которые еще в 60-е годы прошлого века вне стеснялись носить одежду, которая стала сугубо женской. «На Западе мы знаем примеры, когда артисты выходили на красную дорожку или на сцену в женских платьях, но это не дань моде, а эпатаж», — объясняет «Газете.Ru» автор Telegram-канала о моде Vogue-religion Павел Князев. Он уверен: в обиход эта форма одежды войдет не скоро — и пока что мы будем видеть в платьях только мужчин, стремящихся поразить окружающих.

Российские звезды пока редко решаются на эксперименты. Большой общественный резонанс вызвало появление тиктокера Дани Милохина на премии «Муз-ТВ» в костюме, который наполовину состоял из классического смокинга, а другая часть была сделана в виде платья.

«Пожалуй, это был идеальный выбор, — считает Павел Князев. — И место, и само платье, и герой — все сошлось, поэтому смотрелось органично».

А вот появление Моргенштерна в женском образе на премии «Женщина года» модному эксперту не понравилось. «Смотрелось пошло и вульгарно», — заключает он.

Однако выступление рэпера Kid Cudi в 2021 году на шоу Saturday Night Live в платье в цветочек модный эксперт оценивает высоко. «Это отсыл к выступлению Курта Кобейна, платье в стиле 90-х выглядело мужественно и иронично», — рассуждает он.

По мнению автора паблика о моде, всерьез о мужском платье говорить пока рано — тем более, в России. «Тренды очень медленно спускаются с подиумов. Сначала они становятся популярными в США и Европе, потом идут к нам», — говорит Павел Князев. Он отмечает, что российские мужчины пока носят только удлиненные рубашки и худи — «намеки на платье».

Князев утверждает, что в моде сейчас актуально направление в сторону андрогинности, и оно активно работает в обе стороны. Например, в настоящий момент у женщин крайне актуален пиджак с широкими плечами. «Или у Balenciaga женские ботфорты в виде рыцарских доспехов», — добавляет он.

«Говорить о том, что где-то мужчины носят юбку и платье, пока рано. Но мода — она такая: не успеешь оглянуться, как начнешь соответствовать трендам, это магия. Как помните, было с подворотами штанов: сначала смеялись, а потом дружно подвернули, и до сих пор короткие штаны остаются в тренде», — резюмирует Павел Князев.

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