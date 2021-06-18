Затянул ремешок потуже: зачем худеет Ким Чен Ын

Состояние здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вызывает все большее беспокойство в западных СМИ и в Южной Корее. Фотографии северокорейского лидера, на которых он в последнее время выглядит заметно похудевшим, заставляют журналистов обсуждать причины очевидного снижения веса. Как отмечает AP, на недавних снимках – в том числе, тех, что появились в среду, 16 июня, у Ким Чен Ына менее округлые щеки, а ремешок часов затянут туже, что говорит о том, что запястья стали тоньше. «Некоторые наблюдатели говорят, что Ким, рост которого составляет 170 см и который раньше весил 140 кг, мог потерять 10-20 кг», — пишет AP.

Как заявил изданию представитель Корейского института национального объединения Хонг Мин, он не видит признаков того, что Ким Чен Ын сбросил вес из-за болезни.

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«Если бы у него были проблемы со здоровьем, он не стал бы созывать пленарное заседание центрального комитета Рабочей партии», — предположил Хонг.

К слову, на пленарном заседании, открывшемся во вторник, Ким Чен Ын объявил, что в Северной Корее – перебои с поставками продовольствия, сообщало агентство KCNA. Председатель Госсовета связал это с неурожаем, причиной которого стали наводнения и тайфуны прошлого года. Теперь он предупредил, что еды будет не хватать и призвал обсудить меры борьбы с дефицитом.

close Global Look Press/KCTV

Наблюдатели не стали связывать, однако, внешний вид похудевшего Ким Чен Ына и его заявления о нехватке продовольствия. AP, например, сделало вывод, что он пытается предотвратить сердечно-сосудистые проблемы. «Ким, известный тем, что он много курит и выпивает, происходит из семьи с целой историей проблем с сердечно-сосудистой системой, — пишет агентство. – Его отец и дед, руководившие Северной Кореей до него, оба умерли от проблем с сердцем. Эксперты говорили, что его вес может спровоцировать развитие заболеваний сердца».

О том, что Ким Чен Ын похудел, заговорили более недели назад, когда в прессе появились фотографии с выступления северокорейского лидера на заседании Политбюро Рабочей партии – это было его первое появление на публике за месяц.

Тогда южнокорейское агентство NK News проанализировало снимки и обнаружило, что ремешок на часах Ким Чен Ына затянут туже, чем раньше – а это значит, что он похудел.

Хотя высказывались предположения, что это может быть результат обработки фотографий, один из аналитиков заявил агентству NK News, что Ким Чен Ын мог похудеть, чтобы улучшить свой образ в глазах народа – и именно на фоне дефицита продовольствия.

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Однако старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов заявил тогда «Газете.Ru», что у Ким Чен Ына — тяжелое наследственное заболевание, из-за которого он вынужден регулярно обследоваться. «У молодого человека наследственный диабет, который способствует набору веса. У Ким Чен Ына диабет был в очень тяжелой форме, и он был вынужден носить специальную обувь. К этому добавляются гипертония и стресс на работе: Ким производит впечатление человека, который очень серьезно относится к обязанностям руководителя страны», — сказал эксперт.

Он добавил, что Ким Чен Ын пропадает из поля зрения публики регулярно. «Можно обратить внимание на то, что он периодически, где-то раз в год, на три-четыре недели пропадает с публики, при этом продолжая работать с письмами и документами. Как я понимаю, именно в такие летние месяцы он проходит медицинские обследование. Когда в прошлом году в апреле Ким так же на время исчез, была паника и куча фальшивых слухов о том, что он при смерти», — напомнил Константин Асмолов.

Действительно, весной 2020 года о здоровье Ким Чен Ына пресса волновалась – тогда в конце апреля CNN сообщили со ссылкой на официальный источник, знакомый с ситуацией, что северокорейский лидер находится в тяжелом состоянии из-за перенесенной операции на сердце.

Подтверждением тому, что Ким Чен Ын болен, журналисты называли тот факт, что его не было на официальном праздновании дня рождения его деда Ким Ир Сена 15 апреля 2020-го – хотя за четыре дня до этого лидер КНДР был на правительственном заседании.

NK News, между тем, сообщали, что 12 апреля Ким Чен Ын подвергся медицинской процедуре, связанной с сердечно-сосудистой системой из-за «избыточного курения, ожирения и переработок».

В начале мая Ким Чен Ын появился на публике – после отсутствия в течение 20 дней он открывал фабрику по производству удобрений. Как отмечало агентство «Би-би-си», он выглядел вполне здоровым.

В Южной Корее, где пристально отслеживают любые изменения во внешнем виде Ким Чен Ына, тогда также отметили: нет никаких признаков того, что северокорейский лидер борется с тяжелым недугом. Как сообщало «Би-би-си», глава южнокорейской разведки Су Хун заявил на заседании парламентского комитета, что слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына не похожи на правду.