Конь с горы: Ким Чен Ын демонстрирует силу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предстал перед публикой сидящим на коне – сегодня мировые СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как глава государства, одетый в теплое пальто с меховым воротником, скачет верхом на лошади среди заснеженных вершин. Когда именно были сделаны снимки, которые распространило северокорейское новостное агентство ЦТАК, при этом не уточняется. Однако сообщалось, что Ким Чен Ын «поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне по первому снегу», а также посетил специальную туристическую зону в уезде Самджиен у подножья горы, которая находится сейчас в стадии строительства.

В поступке Ким Чен Ына уже успели усмотреть скрытый смысл: как правило, глава государства посещает священную гору Пэктусан в преддверии значимых событий или при принятии больших политических решений. К тому же, он сделал заявление. «Боль, которую враждебные силы США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев», — цитирует его «Интерфакс».

Такой аксессуар, как лошадь, вероятно, призван усилить впечатление, которое производит Ким Чен Ын — его образу в принципе присуща некоторая помпезность. Взбираясь на коня, Ким Чен Ын демонстрирует своему народу мужественность и силу, и этот прием используется не в первый раз.

В 2012 году – после того, как в декабре 2011-го внезапно скончался Ким Чен Ир – на экраны в Северной Корее вышел документальный фильм, в котором сына и неопытного преемника северокорейского лидера представляли мужественным лидером, способным повести страну вперед. Для этого создатели картины включили кадры, сделанные, как утверждает Daily Mail, в 2009-м – на них Ким Чен Ын тоже скачет верхом на коне.

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Помимо бравой езды верхом, в документальный фильм включили кадры, на которых Ким Чен Ына можно было видеть выглядывающим из танка и осматривающим истребители, а также обращающимся к военным – незадолго до этого новый северокорейский лидер был провозглашен верховным главнокомандующим.

Ким Чен Ына начали представлять народу будущим военачальником еще за несколько лет до смерти его отца. В частности, утверждалось, что он великолепный стратег. О способностях сына, выпускника Военной академии, с восторгом отзывался в свое время его отец, Ким Чен Ир. Он, например, говорил, что его сын предлагает «выдающиеся стратегии и продуманные тактики». «Он человек многочисленных способностей и гений из гениев», — приводит цитату Daily Mail.

В 2015 году, когда Ким Чен Ын уже более трех лет возглавлял Государственный совет КНДР, The Telegraph сообщила, что учителям средней и старшей школ в Северной Корее раздали руководство, согласно которому они должны рассказывать детям о других необычайных талантах Ким Чен Ына. Издание ссылалось на южнокорейскую телекомпанию YTN, рассказавшую об этом.

Согласно памятке, учителя якобы должны учить детей, что в девятилетнем возрасте Ким Чен Ын проявил себя как профессиональный яхтсмен, когда победил в гонке главу зарубежной яхтенной компании, который находился с визитом в стране.

Достижения Ким Чен Ына, о которых рассказывают в Северной Корее, впрочем, не идут ни в какое сравнение с успехами его отца. По информации The Telegraph, в годы его правления детям рассказывали, что в трехмесячном возрасте Ким Чен Ир научился ходить, а в восьмимесячном – говорить, а также что во время учебы в Военной академии он за три года написал 1500 книг.

Свою мужественность и превосходство над другими жителями КНДР Ким Чен Ын демонстрирует еще и самым простым и очевидным способом — при помощи одежды.

Даже его пальто с меховым воротником, в котором его увидели сегодня сидящим на коне, заставляет вспомнить о генсеках прошлого, что же говорить о костюме-френче в котором северокорейского лидера можно видеть почти всегда – точно в такой же одежде ходил когда-то Мао Цзедун.

При помощи костюма Ким Чен Ын доказывает легитимность своей власти, всем своим видом демонстрируя: его власть передана ему от прошлых лидеров по прямой линии. Укладка волос – современный вариант прически Ким Ир Сена, костюм – отсылка к костюму председателя Мао: рифмуя эти элементы, Ким Чен Ын стал своеобразной иконой стиля, на которую сложно равняться, но политический вес которой нельзя не признавать.