Укололся и поехал: где вакцинация облегчает жизнь туристам

В понедельник, 15 марта, стало известно, что Вьетнам подумывает о том, чтобы открыться для вакцинированных туристов. Однако пока – из весьма ограниченного числа стран. Россиянам пока не стоит думать о путешествии на лодке по дельте Меконга – Вьетнам сможет, прежде всего, открыться для туристов из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда, причем без обязательного карантина для тех, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19. Как заявил председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо, у страны есть «благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала», сообщает АТОР. Впрочем, консультации по поводу условий для въезда еще идут.

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А вот в Исландии уже все решили: на этой неделе стало известно, что страна готова принимать вакцинированных туристов без карантина – не только граждан ЕС, но и тех, кто привился сертифицированными Европейским медицинским агентством вакцинами, сообщает РИА «Новости». «Мир прошел через многое за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни, — сказала по этому поводу премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. — В том числе и на возобновление возможности путешествовать, что ценно для культуры, торговли и предпринимательства. Решение о применении пограничных льгот для вакцинированных лиц в странах за пределами зоны ЕС является логическим продолжением нашей нынешней политики».

Несмотря на это решение властей страны, однако, россиянам рано собираться в Рейкьявик: у отечественных вакцин сертификата ЕМА нет.

При этом в мире есть уже ряд стран, которые россиян с прививками готовы принимать. В начале марта, например, об открытии границ для граждан всех стран, способных предоставить доказательство вакцинации, пройденной не меньше, чем за две недели до прилета, объявили Сейшельские острова. При этом отдыхающим нужно будет предъявить и отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. «Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками», — цитирует РИА «Новости» заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

Прошедшие вакцинацию граждане России смогут этим летом отдохнуть и в Грузии. А также в Греции – об открытии границ для россиян с 14 мая рассказал в интервью РИА «Новости» министр туризма Греции Харис Теохарис. «С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и (разрешение на въезд через) другие аэропорты, не только Афины. Будет решение и о чартерных полетах», — сообщил он. Вакцинация от коронавирусной инфекции при этом будет не обязательным условием для въезда – однако при наличии сертификата о сделанной прививке туристам не нужно будет «проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус», объяснил министр.

Не обязательной, но желательной, будет вакцинация для тех, кто решит поехать в Таиланд – там, правда, туристический сезон начнется только в ноябре 2021 года.

Начиная с апреля, в стране сокращается карантин для привитых путешественников – он составит семь дней, было решено в начале марта на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

При этом некоторые точки притяжения туристов Таиланда полагаются в решении об открытии своих курортов на вакцинацию работников индустрии туризма. Так, остров Самуи объявил, что в октябре откроется для туристов без обязательного карантина при условии, если от коронавирусной инфекции будет привито 70% людей, занятых обслуживанием путешественников. Как сообщает портал «Турпром», президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади заверил: отдыхающие также смогут ездить и на соседние острова К Тао и Ко Панган.

Вакцинировать, прежде всего, работников индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса намерены и на Бали в Индонезии. Как сообщила 13 марта АТОР, власти острова определили «зеленую зону» — населенные пункты, куда смогут приезжать путешественники. Это Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Создание «зеленых зон» стало частью общенациональной программы «Covid-19 safe travel» – она, в частности, подразумевает вакцинацию всех, кто живет и работает в этих местах. Сроки открытия Бали, однако, пока не определены, но президент Индонезии Джоко Видодо заявил 17 марта, что надеется открыть остров к середине лета, сообщало индонезийское агентство ANTARA.