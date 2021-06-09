«Начальники носят Prada»: почему журналисты пикетируют дом Анны Винтур

Сотрудники издательского дома Conde Nast, издающего Vogue, GQ и другие глянцевые журналы, начали публично бороться за свои трудовые права. В понедельник, 7 июня, журналисты The New Yorker, входящего в состав ИД, открыли веб-сайт, на котором разместили требования о повышении заработной платы, компенсации за сверхурочную работу, а также заявили, что они «находятся на грани забастовки». Сотрудники журнала призвали не заходить на сайт The New Yorker и не пользоваться приложением, а в крайнем случае — отменить подписку на журнал.
Уже вечером следующего дня, 8 июня, они перешли к активным действиям. Протестующие прошли маршем от кампуса Нью-Йоркского университета до дома Анны Винтур, который расположен в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене.
Всего на улицы вышли около 100 человек. Большинство из них состоят в профсоюзе The New Yorker Union и работают на редакционных позициях и в отделе фактчекинга. Среди демонстрантов были сотрудники и из других изданий Condé Nast, таких как Ars Technica, Pitchfork, Time и New York Magazine.
«Мы будем пикетировать в дождь или солнце», — гласила листовка с призывами о демонстрации. Ее авторы также отметили, что на протесте около дома Винтур можно появиться только в средствах индивидуальной защиты.
«Начальники носят Prada, а работники ничего не получают!» — скандировали недовольные около пентхауса Винтур в присутствии полицейских.
Многие вышли на протест с плакатами, на которых шрифтом журнала The New Yorker было написано: «Престиж нельзя съесть», «Справедливая оплата сейчас».
Condé Nast попытался предотвратить пикет, разослав членам профсоюза электронное письмо, в котором говорилось: «Хотя мы уважаем и поддерживаем права наших сотрудников на создание профсоюзов, но проведение демонстраций около дома человека (Анны Винтур — «Газета.Ru») и публичное распространение информации о его местонахождении неприемлемо. Condé Nast заботится о безопасности всех своих сотрудников, и мы действительно серьезно относимся к этой ситуации. В то время, пока журналисты подвергаются преследованиям и нападкам за свою работу, ставить коллегу в такое положение просто безответственно».
Профсоюз в ответном письме обвинил издательский дом в «незаконной попытке воспрепятствовать проведению согласованной демонстрации».
По нью-йоркским меркам зарплаты у сотрудников издательского дома действительно небольшие. Так, Женевьева Бормс, младший редактор журнала The New Yorker, сказала, что получает $53 тыс. в год (это примерно 318 тыс. рублей в месяц), хотя работает в издании уже более пяти лет. Она отметила, что такие доходы хороши только для тех, у кого есть подушка безопасности в виде достойной суммы на банковском счету — с таким окладом в Нью-Йорке живут от зарплаты до зарплаты.
Многие сотрудники The New Yorker работают не по трудовому договору, поэтому, согласно американскому законодательству, не имеют права на объединение в профсоюз и защиту своих прав.
«Каким-то образом им удается выглядеть достойно несмотря на то, что они зарабатывают мало в одном из самых дорогих городов мира», — сказала сотрудник The New Yorker Ширли Нвангва порталу The New York Times.
Вринда Джагота, помощник редактора социальных сетей онлайн-издания Pitchfork, отметила, что руководители Condé Nast «медлили на каждом шагу», когда было необходимо принимать ответственные решения.
Анна Винтур отказалась от комментариев СМИ, а вот источники из Condé Nast все же высказались на этот счет, сообщает портал Page Six.
«Это безумие! The New Yorker – чуть ли не единственное издание в Condé Nast, которое Анна не ведет. Она не имеет никакого отношения к профсоюзам. Это не что иное, как дешевые выпады в ее сторону», — сказал инсайдер.
Другой источник в Condé Nast заявил: «То, что они устраивают пикеты у ее дома, чудовищно. Она не тот человек, которого они должны пикетировать. Им следует протестовать у дома президента или генерального директора компании. Анну столько раз обвиняли в вещах, к которым она не имеет никакого отношения».
Сотрудники The New Yorker уже три года пытаются добиться от работодателя повышения заработной платы, установления льгот на медицинское обслуживание и соцпакета. В 2018-м журналисты издания обратились за помощью в профсоюз NewsGuild, который с 1933 года борется за улучшение условий труда журналистов. Они требовали, чтобы средняя заработная плата поднялась с $42 тыс. до $60 тыс. в год (с 252 тыс. до 360 тыс. рублей в месяц).
Анна ВинтурGlobal Look Press