Папина дочка: как Анна Винтур подчинила себе мир моды

Лет 30 назад в советской прессе Анну Винтур называли бы заслуженным деятелем индустрии моды. От этого выражения сложно удержаться и сейчас: в 2017 году заслуги главного редактора американского издания журнала Vogue и креативного директора выпускающего его издательского дома Conde Nast официально признал Букингемский дворец – уроженка Великоборитании, Анна Винтур получила титул Дамы-командора Британской империи за вклад в развитие моды и журналистики, а вскоре на одном из показов Недели моды в Лондоне на первом ряду рядом с журналисткой оказалась королева Великобритании Елизавета II.

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Для Винтур это было самое естественное соседство: в мире моды вот уже 30 лет правит именно она — ее многие боятся, у нее наверняка есть враги, но отрицать, что она единолично вершит судьбы дизайнеров, нельзя никак.

В 1988 году дочь англичанина и американки стала руководителем одного из старейших модных журналов мира — Vogue. Его американское издание Анна Винтур возглавила после довольно витиеватого карьерного пути, по которому она, впрочем, двигалась в одном направлении: с самой ранней юности она знала, что хочет заниматься модой.

Анна Винтур, впрочем, утверждала, что по этой дороге направил ее отец, редактор лондонской газеты Evening Standard Чарльз Винтур. «Я думаю, что на самом деле мой отец решил за меня, что мне нужно работать в моде», — сказала она в документальном фильме «Сентябрьский выпуск», вышедшем в 2009 году.

Как бы то ни было, уже в 14 лет она навсегда выбрала свою прическу — знаменитый боб с густой челкой Анны Винтур не менялся с тех пор, — в старших классах боролась со школьной формой, подворачивая подол, а первым местом работы, на которое ее действительно устроил отец, когда ей было 15, был модный бутик Biba в Лондоне.

В 1970 году Анна Винтур начала карьеру модного журналиста в журнале Harper's&Queen в качестве ассистента редактора. Она было начала наводить там свои порядки, привлекая благодаря связям модных фотографов вроде Хельмута Ньютона, но из-за конфликта с коллегой, Мин Хогг, уволилась. Следующим пунктом в резюме Винтур в 1975 году было американское издание Harper's Bazaar в Нью-Йорке, но и там не оценили ее новаторские идеи — англичанка покинула издание через девять месяцев. После этого ее пригласили на пост редактора журнала Viva, но в 1978 году издатель закрыл нерентабельное издание. Анну Винтур ждали два года отдыха от работы. Романы, путешествия между Лондоном и Парижем — словом, все то, что нужно сделать девушке, делающей карьеру в моде, чтобы думать, будто живешь весьма насыщенной жизнью.

В 1980 году Анна Винтур стала редактором отдела моды в женском журнале Savvy. В следующем году заняла аналогичную позицию в выходившем раз в две неделе журнале New York. Тогда же она сходила на собеседование в американский Vogue к тогдашнему главреду Грейс Мирабелле, но оно закончилось сразу после того, как 31-летняя Винтур заявила главе издания, что хочет занять ее место.

В 1983 году она все же пришла в Vogue по протекции художника Алекса Либермана, редакционного директора издания и, между прочим, уроженца Киева.

Должность креативного директора, на которую пригласили англичанку, была не очень понятна ее коллегам — функционал Винтур был определен весьма нечетко. Тем не менее, она рьяно принялась менять редакционную политику, часто даже без ведома Грейс Мирабеллы, что весьма возмущало коллег.

В 1985 Анна Винтур возглавила британский Vogue — и вскоре получила прозвище «Ядерная Винтур», что звучало как «Ядерная зима» (по созвучию с английским «winter»). Она увольняла сотрудников, а тех, кто остался, контролировала куда усерднее, чем это делала ее предшественница. Была изменена и редакционная политика — Винтур избавилась от модной эксцентричности, заняв прагматичную позицию: «Сейчас появился новый тип женщины, — объясняла она Evening Standard. — Она интересуется бизнесом и деньгами. У нее больше нет времени на шопинг. Она хочет знать, что, почему, где и как».

В 1987 году Анна Винтур вернулась в Нью-Йорк. Останется еще год до того, как она возглавит американский Vogue и останется в нем, кажется, навсегда. Она совершит революцию уже первой своей обложкой — на ней слегка всклокоченная модель Микаэла Берку, снятая Питером Линдбергом на улицах Нью-Йорка, будет в свитере Christian Lacroix стоимостью в $10000 и джинсах Guess за $50. Ее предшественница никогда бы себе такого не позволила – съемки обложек проходили в студии, и модели на них были одеты в дизайнерские платья, у них были тщательно уложенные волосы и безупречный макияж.

Сегодня оценка Анны Винтур в мире моды имеет решающее значение — она может прославить дизайнера, который ей нравится (как это произошло, например, с Марком Джейкобсом) или разрушить его карьеру. Ее боятся дизайнеры, подчиненные и даже друзья. «Я знаю, когда перестать давить на нее, — призналась однажды Грейс Коддингтон, креативный директор Vogue. — Она никогда не знает, когда нужно перестать давить на меня».