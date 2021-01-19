«Любящая душа»: супермодель Стефани Сеймур скорбит по 24-летнему сыну

Знаменитая супермодель 90-х Стефани Сеймур потеряла сына: 24-летний Гарри Брант, страдавший от наркотической зависимости, скончался, как сообщает The New York Times, от случайной передозировки рецептурных препаратов. О кончине Гарри Бранта сообщила его семья.

Реклама

«Мы навсегда опечалены тем, что его жизнь была так коротка из-за этого чудовищного заболевания, — говорится в заявлении семьи Гарри Бранта. — За свои 24 ода он многого достиг, но мы никогда не увидим, сколько еще Гарри мог сделать».

Мать Гарри Бранта, его отец, издатель и коллекционер Питер Брант, старший брат Питер II, сестра Лили Маргарет и другие близкие люди назвали его «замечательным братом, любящим внуком, обожаемым дядей и заботливым другом». «У него была творческая, любящая, глубокая душа, которая принесла свет во многие сердца. Он был по-настоящему красивым человеком внутри и снаружи», — скорбит семья Гарри Бранта.

Один из сыновей Стефани Сеймур и Питера Бранта родился 3 августа 1996 года и вместе с Питером II, который на три года его старше, стал уже в юном возрасте одним из самых ярких представителей золотой молодежи Нью-Йорка. В 16 лет он ходил вместе с матерью на Бал Института костюма Met Gala, а к 2014-му без него и Питера не обходились подборки фотографий со светских приемов и благотворительных мероприятий.

Когда в 2012 году братья встречались с корреспондентом журнала Vanity Fair для интервью, Гарри был еще 15-летним подростком — Питер же рассказывал, что апрель и май были безумными месяцами, когда ему постоянно приходилось появляться на приемах. Тогда браться пожаловались, что не попали на Met Gala (как объяснил Питер, были сложности с приглашениями), хотя они уже запланировали приехать туда на золотом Rolls-Royce с детенышем пантеры в бриллиантовом ожерелье. Животное они уже присмотрели.

«Вы никто, пока PETA либо не полюбит вас, либо возненавидит», — комментировал тогда Гарри идею использовать дикое животное, что возмутило бы представителей организации PETA.

Уже тогда, в 15 лет, Гарри Брант обожал моду и все, что с ней связано. «Одна вещь мне особенно нравится, — говорил он Vanity Fair. — Когда ты наряжаешься, ты становишься другим человеком — всякий раз, когда выходишь в свет. Иногда я представляю себя капитаном на военной службе или принцем, изгнанным из своей страны». Он добавлял, что это в нем от матери — когда Стефани Сеймур снималась у фотографа Ричарда Аведона, по словам Гарри, тот каждый раз придумывал ее героине целую историю жизни.

Гарри Брант рос в окружении дизайнеров, фотографов, стилистов и моделей — и обожал находиться на съемках, примерять наряды и наблюдать, как позирует его мать. Позже он и сам стал моделью — в частности, снимался для итальянского Vogue и принимал участие в рекламной кампании Balmain. ПВ подростковом возрасте он пробовал себя и в том, чем занимался отец — писал колонки для журнала Interview, принадлежащего Питеру Бранту.

Еще одной любовью Гарри Бранта был макияж — в 2016 году они с братом запустили свою линейку косметики MAC, которой могут пользоваться и женщины, и мужчины. Гарри настаивал, что для мужчины наносить макияж — совершенно естественно, показывая это на собственном примере.

«В нашем обществе — давнее табу на макияж. Если вы посмотрите на Древний Рим, Антиний его наносил. Египтяне его все время дразнили. Это всегда было табу, если только вы не пират. Но у каждого парня, которого я знаю, в ящике есть косметика, которую когда-то оставила «какая-то девушка». В какой-то момент каждый к этому приходит», — говорил он.

Последняя журналистская работа Гарри Бранта тоже была посвящена стиранию гендерных стереотипов относительно того, как должны выглядеть мужчины и женщины — в майском номере Interview за прошлый год вышло его интервью на эту тему с модельером Марком Джейкобсом. Его отец Питер Брант надеялся, что в будущем сын начнет принимать более активное творческое участие в работе над журналом. Одной из последних его модельных работ стало участие в рекламной кампании косметического бренда Perfect Diary вместе со старшим братом и супермоделью Кэндис Свенпол.