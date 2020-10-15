«Отравляет людей»: блогера обвинили в клевете на диетолога

Начавшаяся в Instagram вражда из-за модной диетической программы переросла в жесткую юридическую битву. Диетолог из Нью-Йорка Таня Цукерброт подала в суд жалобу на блогера Эмили Геллис Ланде, которая, по ее словам, распространила «4500 ложных, клеветнических и оскорбительных заявлений» о диете, которую пропагандирует Цукерброт, обвиняя ее в небезопасности. По заявлениям истицы, блогер в течение 75 дней подряд публиковала в своем аккаунте Instagram порочащие репутацию диетолога посты и записала в общей сложности более 750 минут видео.

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Диету, основанную на кальции, Цукерброт разработала еще 20 лет назад. К ней за консультацией обращались многие американские звезды и светские львицы: Анна и Ангелина Анисимовы (дочери миллиардера Василия Анисимова), дизайнер одежды Денис Бассо, американский дизайнер ювелирных украшений Джудит Рипка, актриса Ана Ортиз из «Дурнушки Бетти», бывшая советница Меланьи Трамп Стефани Уинстон Уолкофф, ведущая реалити-шоу High society Тинсли Мортимер, а также гуру рекламы и ведущий шоу «The Big Idea» на CNBC Донни Дойч. Помимо этого, диетолог занимает должность официального консультанта шоу «Мисс Вселенная».

Согласно 57-страничной жалобе, которую Цукерброт и ее компания «F-Factor» подали в суд штата Нью-Йорк, Геллис начала «клеветническую кампанию по уничтожению» всемирно известного диетолога и автора бестселлеров по «устойчивому подходу к снижению веса, основанному на научно доказанном подходе к питанию, богатому клетчаткой», в июле 2020 года. В дополнение к этому Геллис якобы утверждала, что

«диета и продукты F-фактора небезопасны и причиняют последователям этой диеты значительный эмоциональный и физический вред», включая расстройства пищевого поведения, выкидыши, серьезные желудочно-кишечные заболевания и даже смерть.

Блогер, чей аккаунт в Instagram насчитывает 200 тыс. подписчиков, писала, что диетологи F-Factor «занимались преступной деятельностью», раскрывая конфиденциальную информацию о пациентах, и «скрывали от общественности количество жалоб на свои продукты».

Цукерброт же заявляет, что обвинения Геллис ложные и распространены с целью опорочить ее репутацию и ввести в заблуждение подписчиков и последователей известной диеты. Она также называет несправедливыми обвинения в запугивании блогера, которая якобы получала от нее угрозу в сети. Та, в свою очередь, называла диетолога «неудачницей, кибер-хулиганом, который отравляет людей» и даже сравнила ее с Харви Вайнштейном и Джеффри Эпштейном, призвав программу «Мисс Вселенная», которая сотрудничала с диетологом, разорвать все связи с ее компанией.

Теперь Таня Цукерброт через суд требует от блогера денежной компенсации в размере более $500 тыс.

Цукерброт утверждает, что в результате «незаконного оскорбительного поведения в социальных сетях» пострадали не только сотрудники компании, но и их клиенты, которые понесли финансовые убытки и испытали эмоциональные страдания. До того, как начались нападки от Геллис, компания «F-Factor», по оценкам истицы, приносила более $1 млн прибыли в месяц и привлекала внимание инвесторов. С июля 2020 года, когда началась их вражда с блогером, ежемесячный доход F-Factor снизился с $1 млн в месяц до менее чем $90 тыс., что, по словам Цукерброт, является прямым результатом неправомерного поведения Геллис.

Facebook и Instagram, которые были в курсе высказываний Геллис в своих аккаунтах, предпочли не вмешиваться в спор. Они сознательно отказались предпринимать какие-либо действия, чтобы предотвратить или остановить критику в адрес диетолога, считает Цукерброт.