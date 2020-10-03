В гости к писателю: литературные маршруты по России

На обед к Есенину в Константиново

В честь 125-летнего юбилея Сергея Есенина 3 октября в музее-заповеднике в селе Константинове Рязанской области проходит праздник поэзии, на котором собираются принять более 5 тыс. гостей. К юбилею в музее Есенина открылась новая экспозиция, в которую вошли четыре дополнительных объекта.

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«Мы открываем сегодня восстановленные каретный двор, амбар, баню и оранжерею, — рассказал ТАСС директор музея-заповедника Борис Иогансон. — Мы воссоздали эти объекты по фотографиям из личного архива последней помещицы этой усадьбы Лидии Ивановны Кашиной». Стоимость строительства новых объектов в Константинове составила около 40 млн рублей.

В амбаре откроется выставка, посвященная 400-летней истории села Константинова, а

в открытой оранжерее покажут необычные для средней полосы России растения: лимоны, грейпфрут, мандарины, апельсины, оливки, инжир и другие — хозяева усадьбы выращивали их еще в начале XX века.

Выращенные фрукты и ягоды из оранжереи затем поступят в музейную чайную, и гости смогут их попробовать. Угощать посетителей будут и обедом из тех блюд, которые мать поэта Татьяна Федоровна готовила для Есенина.

Село Константиново в Рязанской области расположено на живописном берегу Оки, здесь в 1895 году родился и вырос Сергей Есенин. Музей был основан в 1965 году и включает в себя усадьбу родителей Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа и дом священника И. Я. Смирнова, а также литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Лидии Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.

На рыбалку и в усадебный театр Чехова в Мелихове

В Подольском районе Московской области находится музей-заповедник Антона Чехова, где писатель прожил вместе со своей семьей семь лет — с 1892 по 1899 год. Эту дачу Чеховы нашли по объявлению в газете и арендовали, чтобы проводить там время летом, принимать гостей и ходить в баню.

Чехов, большой любитель отдыха на природе и рыбалки, быстро втянулся в дачный быт: сажал деревья, овощи и цветы, ловил рыбу, обустраивал имение.

Именно он стал инициатором пристройки к дому голубого флигеля, который изначально задумывался как домик для гостей, но в итоге пригодился писателю для уединенной работы, чтобы от этих многочисленных гостей спрятаться. В этом флигеле были написаны самые известные произведения Чехова: «Чайка», «Палата №6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Мужики»...

Гуляя по комнатам дома Чехова, можно обнаружить подробности семейной жизни, которые отразились на его творчестве: сочиняя рассказы и пьесы, Чехов вдохновлялся судьбами своих друзей и родственников. Здесь же хранятся его одежда и книги, на стенах висят фотографии в сюртуке и с любимыми таксами, а возле дома сохранились огород и пруд, в котором Чехов ловил рыбу, закидывая удочку прямо из окна спальни.

В Мелихове Чехов трудился и по другой своей специальности — принимал и осматривал больных из ближайших деревень, а также наведывался в местные земские школы. Сейчас во дворе Чеховского музея играют спектакли по его рассказам актеры местной театральной студии — прямо под открытым небом, как задумывал герой чеховской «Чайки» Константин Треплев.

К памятнику Цветаевой на берегу Оки в Тарусе

Дом-музей семьи Цветаевых расположен в Тарусе, в Калужской области, недалеко от реки Оки. Этот дом, где провела детские годы поэтесса Марина Цветаева, в 1899 году купил ее дед, Александр Данилович Мейн, и оставил его в наследство второй жене, которую в семье прозвали Тьо — с подачи маленькой Марины и ее сестры Аси. Со временем и само имение стало называться «Дом Тьо»: искусствовед Иван Цветаев, основатель Пушкинского музея, приезжал сюда вместе с дочерьми на зимние каникулы.

Свои первые стихи Марина Цветаева сочиняла именно в этом доме и на всю жизнь сохранила детские воспоминания об уютной провинциальной Тарусе.

Музей в Тарусе открыли только в 1992 году, накануне 100-летия со дня рождения поэтессы. В экспозицию вошли вещи, принадлежавшие семье Цветаевых: мебель из дома в Трехпрудном переулке в Москве, в котором родилась Марина Цветаева, а также предметы быта, книги Марины, ее родственников и близких друзей, которые часто бывали в этом доме.

На берегу Оки недалеко от усадьбы в 2006 году Цветаевой установили памятник, рядом с которым выросло символичное для творчества поэтессы дерево красной рябины. На открытии мемориала стихи Цветаевой и свои собственные читала поэтесса Белла Ахмадулина. Здесь же лежит камень, на котором высечена надпись: «Здесь бы хотела лежать Марина Цветаева». В первую субботу октября в Тарусе проходит Цветаевский праздник.

Попробовать яблок в Ясной поляне у Толстого

Под Тулой находится резиденция Льва Толстого «Ясная поляна», которую его прадед Сергей Волконский выкупил еще в 1763 году. Позже ее унаследовал отец Толстого, который и придал этому месту вид крупной усадьбы.

Семья Толстых жила здесь с пятью детьми, а Лев из них был самым младшим.

Он рано лишился родителей, и в 1847 году Ясная поляна досталась в наследство Льву Николаевичу, которому на тот момент было 19 лет. Проживать на постоянной основе там он начал только в конце 1850-х. Когда писатель женился на Софье Берс в 1862 году, усадьба стала преображаться. Супруга Толстого создала домашний уют и разбила цветники во дворе, а Лев Николаевич занимался садами и лесами вокруг.

В доме-музее силами жены Толстого сохранилась привычная писателю обстановка: его кабинет и стол, за которым он трудился над «Войной и миром» и »Анной Карениной». Рядом с домом в одном из флигелей Толстой открыл школу для деревенских детей, в которой обучал по разработанной лично им программе, по собственным учебникам. В усадьбе также есть конюшня на 30 породистых лошадей. Летом здесь катают на лошадях, а зимой — на санях в упряжках.

На участке усадьбы есть березовая аллея, которую посадили в 1965 году. Когда-то здесь росли высокие ели, которые высадила жена Толстого. Но сам писатель предпочитал березы.

Также в усадьбе много яблоневых садов, где осенью собирают богатый урожай.

В годы войны усадьба была оккупирована, а при отступлении — подожжена. Дом Толстого сильно пострадал, однако был реставрирован в 1942 году. В 50-е годы по фотографиям и рассказам жителей все постройки участка восстановили. С 1994 года усадьбой заведует правнук писателя Владимир Толстой. Каждые 2 года все многочисленные потомки и родственники Толстых собираются здесь со всего мира, чтобы вспомнить своего великого предка. Недалеко от усадьбы находится могила Толстого.