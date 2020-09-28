Матрас в таежном озере: как реклама белья навредила природе Алтая

В Республике Алтай агентство провело съемки рекламы постельного белья на уникальном Гейзеровом озере — организаторы бросили матрас и постельные принадлежности прямо в воду, что возмутило гида по Чуйской степи Ирину Дмитриеву, оказавшуюся поблизости.

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Как расказала Дмитриева в своем Instagram, съемки производились с квадрокоптера. Сперва она посчитала, что туристы развлекаются. Однако, как выяснилось позже, на озере проходили съемки, которые проводило рекламное агентство. Гид, возмутившаяся нарушающими правила поведения на горном озере, рассказала, что в ответ на сделанное замечание сотрудник рекламного агентства отобрал у нее телефон, чтобы она не вела съемку.

«На замечания администрации они также отвечали хамством, заявляя, что они живут в свободной стране и могут делать все, что захотят», — написала гид. Она вызвала полицию, чтобы успокоить буйных россиян, однако нарушители успели сбежать.

Местные СМИ выяснили, что съемки в озере решило провести рекламное агентство по заказу новосибирского производителя текстиля. А в отобравшем телефон мужчине опознали арт-директора из Новосибирска Павла Никитова.

Кроме этого неравнодушным активистам удалось установить и других участников съемки, но после того, как журналисты попытались взять у них комментарии, фотографии с места в их Instagram были удалены.

«Некое рекламное агентство снимало рекламу постельного белья. Надули матрас, погрузили на него белье. Засунули в озеро. Я шла как раз со своими туристами туда. И мы подходим и видим этот матрас. Такой шок», — позже рассказала порталу NGS.ru Дмитриева.

В МВД по Республике Алтай также заинтересовались произошедшим. «Участковый сейчас проводит проверку по данному факту. По факту сообщения о конфликте. Заявление женщина писать не стала», — пояснили правоохранители.

Возмутилась поведением туристов и местный фотограф Светлана Казина. «Креативщицы из Новосибирска решили сделать рекламу постельного белья на том самом маленьком таежном Гейзерном озере, которое и без того натерпелось нещадного креатива туристов в этом году. Тот случай, когда репутация может быть подмочена в прямом смысле», — написала она на своей странице в Facebook.

Действительно, в этом году вокруг уникального озера уже разгорался скандал. В июле российский тревел-блогер Эльнар Мансуров, отправившийся покорять Алтай, решил ради красивой фотографии спустить на воду каяк.

«Это озеро уникально своей экосистемой, таких в мире только два! И это сакральное место для алтайцев, что вы творите? Это озеро крошечное, туда нельзя ничего бросать, лезть, купаться или плавать на каяках. Там уникальное дно, воды даже не хочется касаться, чтобы не потревожить эту красоту», — писали подписчики.

О печальной судьбе природы Алтая рассказал «Газете.Ru» местный гид Виталий. По его словам, туристы бывают разные — есть те, кто ведет себя достойно: убирают за собой и бережно относятся к лесу и озерам. Однако большинство ведут себя пренебрежительно.

«Туристы попадаются всякие, — признался он. — Очень многие, бывает, камни бросают и часто спрашивают можно ли искупаться. Ну и, в любом случае, наверняка есть те, кто приходят туда одни, когда никого нет. Например, утром — и делают там, что хотят. Что говорить, если весь Алтай уже засрали мусором. А этих с матрасом я считаю уродами, раз так делают и еще огрызаются, когда им сделали замечание», — возмутился проводник.

Мужчина подчеркнул, что такие проблемы затронули не только Гейзеровое озеро. «Конечно заметен значительный урон природе. Взять хотя бы водопад Ширлак — вокруг одна бумага и мешки с мусором. Его никто толком не вывозит. Всем на все наплевать. Одиннадцать лет назад, когда я туда поехал, вот была природа — машина проезжала раз в час», — пояснил Виталий.

По его мнению, объяснить людям словами о ценности природы Алтая уже нельзя — их необходимо строго наказывать, поскольку урон природе колоссальный.

«Много москвичей приезжают, а они тупенькие на голову почти все. Нужно либо хорошо штрафовать, прям очень хорошо, либо как-нибудь по другому наказывать», — заключил гид в разговоре с «Газетой.Ru»

Гейзеровое озеро находится на 796 км Чуйского тракта неподалеку от села Акташ в Республике Алтай. Диаметр водоема — около 30 метров, а глубина всего 2 метра. Уникальность его — в подземных ключах, которые выбрасывают на поверхность круги голубой глины, отчего на воде создаются причудливые узоры. При этом его поверхность остается гладкой и не замерзает даже зимой. Кстати, купаться в озере запрещено, поскольку люди поднимают со дна глину — вода мутнеет, и озеро на целый день лишается своей привлекательности.

Местные жители считают это озеро «живым», волшебным. По легендам, озеро — это глаз Земли, которым она смотрит в Космос. Также местные жители верят, что это портал в другой мир, поэтому относятся к нему с большим уважением.