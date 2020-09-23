Далеко не убежит: зачем чипировать домашних животных

С 1 января 2021 года россиянам, возможно, придется чипировать или как-то иначе маркировать своих домашних животных. Законопроект об их обязательной идентификации, предложенный Минсельхозом, будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил, что поправки нужны для того, чтобы работал закон «Об ответственном обращении с животными», потому что сейчас доказать, что собака, кошка или другой питомец принадлежит конкретному человеку, невозможно.

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По задумке авторов законопроекта,

хозяева, вынужденные чипировать или маркировать животных, с меньшей вероятностью выкинут их на улицу, так как по информации, закодированной в чипе, их смогут отыскать и наказать за безответственное обращение.

Необходимость маркировать домашних питомцев связана с участившимися случаями обращений в приюты, когда они оказываются на улице или теряют своих хозяев, которые не смогли их разыскать. «Если животное будет потеряно — по чипу его легче отыскать, даже в другом районе, а бывает так, что собаку, которую потеряли в Химках, находят в Мытищах», — пояснила в беседе с «Газетой.Ru» зоопсихолог и канистерапевт Ника Могилевская.

Законопроект затрагивает не только кошек и собак, но и всех остальных животных, которые находятся под ответственностью человека в животноводстве и сельском хозяйстве. К ним относятся крупнорогатый скот и птица, которые подвержены заболеваниям, опасным для человека.

Идея законопроекта изначально была связана именно с предотвращением распространения таких болезней. «Подобная система маркировки принята и используется во всем мире, — рассказала кинолог Дина Кузнецова. — Большой плюс, что собаки и кошки тоже станут не безвестными, а можно будет определить владельца потерявшегося животного, это поможет находить хозяев чаще и снизит нагрузку на приюты».

Однако система реализации найденных еще требует доработки. «Собаку потерявшуюся нашли, а куда ее везти? Где она будет ожидать хозяина? Все эти вопросы еще предстоит решить, ведь приютов у нас недостаточно», — считает кинолог. Кроме того, по ее мнению, сложности вызовет маркировка животных там, где они они проживают на территории частных домов. «Никто не повезет своих животных к ветеринару в райцентр, в деревне в принципе к этому относятся менее серьезно, чем в городах, — рассуждает кинолог. — И кто будет за это платить: если для работающего человека 140 рублей за установку чипа — посильные деньги, то для бабушки из деревни прочипировать четыре кошки уже накладно».

По словам Кузнецовой, среди зоозащитников есть опасения, что

некоторые животные рискуют оказаться на улице из-за дополнительных трат на установку чипа, которые их хозяева не захотят или не смогут понести.

Тем не менее маркировка домашних питомцев, по мнению кинолога, в перспективе может привести к более ответственному обращению со стороны хозяев, ведь выкинуть животных на улицу уже нельзя будет безнаказанно. «В США такие системы давно существуют, это действительно помогает потерянным животным быстрее находить хозяев. Этот довод перевешивает все другие опасения», — заключает Кузнецова.

С ней соглашается президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. «Маркирование домашних животных — большой шаг навстречу к цивилизованному и ответственному владению, — уверен эксперт. — Большинство владельцев породистых животных давно знакомы с данной процедурой, поскольку у каждого такого щенка обязательно есть клеймо». Однако в России до сих пор нет единой базы учета, где хранились бы все данные.

Маркирование домашних животных как раз позволит систематизировать эту информацию, создав единую базу учета всех животных. В результате существенно облегчатся поиски пропавших собак и кошек, поскольку вся информация о владельце будет находиться в одном месте и будет привязана к личному номеру животного. «Этот шаг также повысит персональную ответственность хозяев по отношению не только к питомцу, но и к обществу. Привлечь нерадивого владельца, который пожелал избавиться от животного, будет гораздо проще», — утверждает Голубев.

Учет животных будет проводиться за счет введения под кожу чипа — по словам кинолога, эта процедура не слишком болезненна, сопоставима с уколом, однако по желанию хозяев она может быть заменена на другие способы маркирования, к примеру, клеймо или бирку на ухе. «Тоненькая игла вводит капсулу под кожу — у кошек и собак, в отличие от людей, подкожное пространство большое, так что нахождение капсулы там не причиняет никакого дискомфорта. Единственное, что капсула может перемещаться под кожей и ее бывает сложно найти на теле», — пояснила Дина Кузнецова. Она добавила, что некоторые животные патологически боятся медицинских процедур, и для них это может стать стрессом. В таком случае совместить установку чипа можно с посещением ветеринара для проведения обязательной прививки от бешенства.

Стоимость чипа, в котором будет закодирована информация о хозяине животного, составит от 90 до 140 руб., а его установка обойдется хозяину в 50-100 руб. Тату стоит дороже — от 200 до 500 руб.

Тату для животного — процедура более болезненная, а для хозяина — и более дорогая. Недостаток бирки на ошейнике в том, что их часто снимают похитители либо те, кто захочет от животного избавиться, к тому же собаки иногда теряют ошейник. На оснащение чипом или другим способом маркировки хозяевам отводится четыре года, после чего их начнут штрафовать. Размер штрафа составит от 500 до 1000 руб.

По словам Ники Могилевской, система будет работать только тогда, когда все хозяева узнают про маркировку и сделают ее, а чипы будут занесены в единую базу. Чипирование животных существует уже много лет, но в статусе добровольного, поэтому общей базы животных в России до сих пор нет. «Есть несколько крупных баз животных, их имеют и некоторые приюты, однако если животное будет найдено и проверено по базе, в которой оно отсутствует, результата не будет», — уточняет Могилевская. Сейчас питомец может быть чипирован, но в базу не внесен. «Когда люди поймут, куда обращаться с найденным на улице животным и по какой базе его можно в ветклинике отыскать, тогда мы сможем определить хозяина и вернуть ему питомца», — поясняет эксперт.

«В нашей стране большинство людей понятия не имеют, что существует чипирование, но об этом точно знают ветеринары и всегда можно спросить их, если что-то непонятно, — добавляет Кузнецова. — Есть сложности с тем, чтобы прочесть чип — для этого нужно специальное оборудование. Единая система повысит шансы, что чип будет прочитан, а животное — идентифицировано».

Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и пятое место по количеству собак, причем их количество продолжает расти. По данным исследования Mars Petcare, за последние три года популяция кошек в России увеличилась почти до 34 млн (+5 млн), а собак — до 19 млн (+1,6 млн), на сегодняшний день питомец есть в каждой второй семье в России.