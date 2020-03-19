Скромная свадьба: принцесса Беатрис отменяет пышный прием

Отмены массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, в числе которых «Евровидение-2020», коснулись и членов британской королевской семьи. Последняя незамужняя принцесса Беатрис Йоркская планировала отпраздновать свадьбу 29 мая пышным приемом в Букингемском дворце в Лондоне, но теперь молодожены вынуждены его отменить. Нельзя подвергать риску бабушку Беатрис, 93-летнюю королеву Елизавету, которая на время эпидемии покинула Лондон и пока что находится в своей резиденции в Виндзоре, и ее деда, 98-летнего принца Филиппа. В стране введен режим карантина и запрещены массовые мероприятия.

«Принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых рисков в текущих обстоятельствах.

В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорится в официальном сообщении британского королевского двора.

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Вместо пышной церемонии в саду Букингемского дворца пара ограничится скромным бракосочетанием в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса, где когда-то поженились королева Виктория и принц Альберт. На свадьбу будут приглашены только близкие родственники молодоженов.

Проблему, однако, представляет приезд в Лондон родственников со стороны жениха Беатрис — итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци, отца трехлетнего сына, родившегося в предыдущих отношениях, который должен был исполнять на свадьбе роль шафера. На родине Эдоардо сейчас все свадьбы запрещены, а авиасообщение между странами прервано, и пока неясно, возобновится ли оно до конца мая.

Опасения связывают и с присутствием на свадьбе членов королевской семьи, а именно дедушки принцессы 98-летнего герцога Филиппа Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы, который сейчас находится в поместье Сандрингем.

То, что очередная королевская свадьба окажется не слишком роскошной и Виндзоры постараются привлекать к ней не слишком много внимания публики, было ясно уже после скандала с отцом принцессы Беатрис, принцем Эндрю.

Королевские родственники и британская публика уже подвергли его остракизму за дружбу с осужденным за секс-торговлю американским финансистом Джеффри Эпштейном. Из-за этого обстоятельства, которое повлекло отмену праздника в честь 60-летия принца и лишило его королевских обязанностей, свадьба уже чуть было не сорвалась. Ее решили провести в более скромных масштабах еще до эпидемии коронавируса, отказавшись от трансляции по телевидению и конной процессии к месту венчания.

Напомним, свадьба младшей сестры Беатрис — принцессы Евгении, — которая состоялась в 2018 году в Виндзоре, собрала всю королевскую семью, в том числе королеву Елизавету, ее мужа принца Филиппа, сына принца Чарльза, а также двух его сыновей принцев Эндрю и Гарри с их женами. Последний обвенчался с Меган Маркл в том же году и пригласил на свадьбу не только родственников, а также своих бывших невест, но и кучу знаменитостей: голливудских актеров Джорджа Клуни, Тома Харди, Кэри Маллиган, футболиста Дэвида Бэкхема с женой Викторией, теннисистку Серену Уильямс, музыканта сэра Элтона Джона.