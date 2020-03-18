Войти в элиту: почему блондинки поддерживают Трампа

В разгар политической кампании в США, где сейчас определяют, кто будет бороться за президентское кресло на выборах в этом году, одной из самых обсуждаемых тем становится политический дресс-код. Женская прическа оказывается новым политическим заявлением: темнокожие политики борются с предрассудками, согласно которым натуральные укладки афроамериканцев — афро, косички и дреды — считаются признаком непрофессионализма и ненадежности тех, кто их носит.

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Однако пока представляющие цветное население США политики-демократы переубеждают электорат, в американском обществе сохраняется определенное представление о женщинах, поддерживающих республиканцев. Против которого, впрочем, никто не выступает.

Еще в 2017 году читатель газеты The Guardian задал вопрос: почему большинство женщин, относящихся в американской политике к правому крылу, — блондинки. И действительно: Келлиэнн Конуэй, тогдашний советник Дональда Трампа, его дочь Иванка, многие ведущие республиканского канала Fox как будто придерживались определенного дресс-кода — светлые волосы средней длины, либо уложенные мягкими волнами, либо расчесанные на прямой пробор.

Тогда модный аналитик Хэдли Фриман, отвечая читателю газеты, так и не смогла объяснить, почему республиканки в Америке выглядят одинаково, хотя и подтвердила этот феномен, противопоставив его разнообразию в образах женщин «левого крыла». Однако со временем стало ясно, что вопрос внешности здесь — политический.

Дело в том, что блондинки с аккуратной укладкой до сих пор ассоциируются в США с принадлежностью к привилегированному классу — к тому небольшому слою обеспеченных белых людей, что оканчивают престижные университеты Лиги плюща и пользуются членством в гольф-клубах.

По мнению журналистки Эми Ларокка, быть блондинкой всегда означало в США «быть хорошей американской женщиной, чистой сердцем и помыслами». И, как писала она в The New York Magazine, именно при Дональде Трампе блондинки вышли на новый уровень — светлый цвет волос стал отличительным признаком республиканок.

«Американский Fox News — место, где классические признаки привилегированности и богатства работают на повышенных мощностях, — отметила Ларокка. — Клубные блейзеры загородных клубов с медными пуговицами и слаксами, а вдобавок ко всему эти пшеничные, аккуратно уложенные волосы женщин — сигнал принадлежности к белым, молчаливая декларация собственной важности, кивок в сторону власти расовой привилегированности». Как считает журналистка, в мире, где натуральных блондинов всего 2%, светлый цвет волос — это вопрос выбора, который четко говорит о намерениях человека достичь вершины. Причем это должен быть один особенный оттенок — «пшеничный блонд», светлый, с желтоватым отливом.

One for the history books... primary night rallies cancelled over coronavirus concerns, projected losses threaten Sanders campaign. My report on @foxnewsnight from #Cleveland pic.twitter.com/rD3lEJ27e2 — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 11, 2020

Впрочем, речь не только о цвете волос — они не должны быть слишком длинными или слишком короткими, им нельзя быть растрепанными, их стригут лесенкой или укладывают аккуратными крупными локонами. Волосы успешной привилегированной «хорошей женщины» всегда под контролем.

Ведущие канала Fox вот уже много лет воплощают идеальный образ «хорошей американской женщины» — это уже ушедшая с канала Мегин Фокс, соведущая передачи «Fox and Friends» Эйнсли Ирхардт, ее предшественница Гретхен Карлсон, ведущая программы «The Ingraham Angle» Лора Ингрэм, Хитер Чайлдерс из передачи «Fox & Friends First», ведущая программы «The Story with Martha MacCallum» Марта Маккаллум.

close Президент США Дональд Трамп с дочерьми Тиффани и Иванкой Президент США Дональд Трамп с дочерьми Тиффани и Иванкой Evan Vucci/AP

В рамки, заложенные неофициальным дресс-кодом, вписываются и члены семьи Дональда Трампа — его дочери Тиффани и Иванка, бывшая жена его сына Дональда Трампа-младшего Ванесса, супруга его сына Эрика Лара Трамп. Сегодня они показывают всей Америке, как должна выглядеть «хорошая американская женщина», чем немало раздражают противников, борющихся за разнообразие.