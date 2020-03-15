«Персонал паникует»: Елизавету II увезли из-за коронавируса

93-летняя королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец, чтобы не заразиться COVID-19. Из-за возраста она попадает в группу риска, поэтому ее увезли в Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир. 98-летний супруг Елизаветы — принц Филипп — уже проживает в одном из коттеджей на территории другого виндзорского поместья — оно расположено в Сандрингеме, на западе графства Норфолк. Об этом сообщает издание The Sun.

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«Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее. Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей… Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом. Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать», — рассказал таблоиду анонимный источник.

Известно, что в Букингемском дворце работает около 500 человек, в Виндзорском — всего 100, а в Сандрингеме — около 50. СМИ подозревают, что Ее Величество прислушалась к советам врачей и опасениям членов семьи и решилась на добровольный карантин.

Ранее королева Елизавета II впервые за всю историю надела перчатки на церемонию награждения в Букингемском дворце из-за мер предосторожности, писала Daily Mail. Однако Букингемский дворец отказался подтверждать тот факт, что перчатки королевы связаны с профилактикой COVID-19.

Тем временем старшему сыну монарха — принцу Чарльзу — непросто даются новые правила, по которым королевской семье запретили здороваться, пожимая руки. Во время посещения церемонии Prince's Trust, TK Maxx and Homesense Awards принц Уэльский, на мгновение забыв о правилах, протянул руку для рукопожатия. Вскоре он быстро одернул ее и вместо этого приветствовал гостей, сложив руки перед собой в жесте, напоминающем молитвенный.

Ранее от приветственного рукопожатия отказалась и сама королева Елизавета. 10 марта она принимала в Букингемском дворце верховного комиссара Шри-Ланки Сароджу Сирисену и ее супруга, доктора Судата Талпахевойю. Королева поздоровалась жестом на расстоянии, не подавая руки.

Между тем, по данным счетчика SCMP, в Великобритании зафиксировано 1140 случаев заражения коронавирусом — 21 человек погиб. Власти порекомендовали гражданам самоизолироваться, если у них внезапно появился непроходящий кашель и повысилась температура. При этом, если состояние не ухудшается, то звонить по специально выделенной линии 111 не рекомендуется.

Ранее из-за вспышки коронавируса у себя дома самоизолировался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Анализы его супруги Софи на COVID-19 дали положительный результат.

Незадолго до этого, как передавало издание The Guardian, коронавирус нашли у замминистра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью Великобритании Надин Доррис. Сейчас она находится дома в самоизоляции и соблюдает все меры предосторожности.

Во Франции жертвой коронавируса стали четыре члена Национальной ассамблеи и министр культуры Франк Ристер, пишет Anadolu Agency. Известно, что у всех них разные стадии заболевания.

Консервативный политик Жан-Люк Рейтцер находился в тяжелом состоянии. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Член партии LREM Гийом Вийетле после обнаружения вируса самоизолировался дома. Министр культуры Франции также находится дома на карантине. Как передает Reuters, в числе инфицированных находится и глава французской группы ADP, управляющей аэропортами.

В Иране 23 члена парламента заражены коронавирусом. Среди заболевших — министр здравоохранения, один из вице-президентов, министр промышленности, а также вице-президент по делам женщин и семьи. Руководитель службы неотложной медицинской помощи Пир Хоссейн Коливанд и Исмаил Наджар, отвечающие за управление кризисными ситуациями в МВД, также были инфицированы.

Два высокопоставленных иранских чиновника Фатеме Рахбар и Мохаммад Али Рамезани уже умерли из-за вируса.