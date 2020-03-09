ЗОЖ для президента: как питаются мировые лидеры

В Европе сравнили рационы питания лидеров нескольких стран: специалисты Европейского медицинского института ожирения проанализировали образ жизни президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

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Рацион российского лидера эксперты оценили как здоровый – по информации издания, в него входят нежирное мясо, рыба, овощи и фрукты, крупы и яйца. При этом продуктов, которые диетологи считают вредными – это переработанное мясо вроде ветчин и колбас и алкоголь, — Владимир Путин старается избегать, если не считать тех случаев, когда ему нужно поднять бокал вина или кружку пива, чтобы произнести тост. К полезной привычке можно отнести и плотный завтрак в виде омлета и сырых перепелиных яиц, гречневой каши с алтайским медом и фруктов или сухофруктов. Ужин, как и советуют специалисты по здоровому питанию, у российского президента легкий – это молочные или кисломолочные продукты.

Кроме того, эксперты отмечают, что поддерживать хорошую физическую форму помогают занятия спортом: Путин известен как любитель хоккея, единоборств, плавания, катания на лыжах.

Вполне спортивной оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель.

Несмотря на то, что она не избегает переработанных мясных продуктов, ее рацион вполне сбалансирован: если днем глава правительства выбирает традиционные блюда немецкой кухни, такие, как сосиски с соусом и пюре, сопровождаемые кружкой пива, то на ужин она предпочитает овощи. Кроме того, иногда, Ангела Меркель ходит на лыжах или отправляется на длительные пешеходные прогулки, что для поддержания хорошей формы идеально, если заниматься этим регулярно.

Как отметили эксперты, в прекрасной форме находится и премьер-министр Испании Педро Санчес. Что немудрено, поскольку глава испанского правительства младше всех, с кем его сравнивали — ему 48 лет. К тому же, он придерживается средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых в мире, поскольку включает много овощей и зелени, а также мясо и рыбу, которые Санчес предпочитает приготовленными на гриле.

Премьер-министр Испании, как и советуют врачи, пьет много воды, а если дело доходит до спиртного, выбирает игристое или тихое красное вино. Что же касается спорта, то Педро Санчес занимается им регулярно – три раза в неделю. Он чередует силовые тренировки с кардио – бегом или ездой на велосипеде.

Меньше всего одобрение диетологов вызывает образ жизни президента США Дональда Трампа, у которого диагностировано предожирение — его индекс массы тела составляет 30,4 при норме 18,5-24,99 для мужчин. И в этом нет ничего удивительного: 73-летний Трамп всю жизнь питается фастфудом, предпочитая гамбургеры, сэндвичи с яйцами и сыром, жареную картошку, крылышки, пиццу и мороженое. Несмотря на то, что Дональд Трамп не пьет алкоголь, его любимые напитки все же далеки от здоровых — это кока-кола с сахарозаменителем и шоколадные коктейли. Кроме того, Трамп не занимается спортом, если не считать гольф.

Недавно бывший штатный физиотерапевт Белого дома Ронни Джексон, уволенный в начале этого года, рассказал изданию The New York Times, как пытался добиться того, чтобы Дональд Трамп немного сбросил вес.

Еще в 2018 году Джексон заявлял на пресс-конференции, что планирует помочь президенту США похудеть на 5-7 кг и установить в Белом доме велотренажер или эллиптический тренажер. Однако теперь он признает, что потерпел неудачу.

«Физические упражнения никогда не делались так, как я этого хотел, — посетовал диетолог. — Но мы работали над его рационом. Мы убирали мороженое подальше, чтобы его было труднее достать, а в картофельное пюре подмешивали цветную капусту».

При этом Джексон еще на пресс-конференции 2018 года утверждал, что у Дональда Трампа прекрасный потенциал — врач заявил, что у американского лидера «великолепные гены» и что он отлично прошел тест на когнитивные функции, и если он будет правильно питаться, то проживет до 200 лет.