«Каталась по полу и кричала»: как жена Нетаньяху тиранила персонал

Сару Нетаньяху, супругу нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинили в жестоком обращении с персоналом за неделю до парламентских выборов, которые состоятся 2 марта. Об этом The Guardian сообщил Офер Шимсон — адвокат бывшей домработницы официальной резиденции премьер-министра.

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50-летняя женщина подала иск против жены Нетаньяху, обвинив ее в причинении морального и физического вреда в ходе скандалов – также она потребовала компенсацию в размере $190 тыс. (около 12,5 млн рублей).

По словам юриста, домработница приехала в Израиль из Франции – в семье премьер-министра она проработала экономкой пять месяцев. Все это время потерпевшая вела дневник, в котором записывала оскорбления Сары Нетаньяху в ее адрес.

Так, на одной из страниц указано, что супруга премьер-министра кричала на 50-летнюю француженку за то, что та забыла выбросить мусор, называя ее при этом глупой и грязной. В итоге она послала экономку в душ, передает Associated Press.

Кроме того, Сара обвиняла домработницу в том, что она якобы пытается рассорить ее с мужем. «Чего ты хочешь? Чтобы я была как ты, разведенкой?» Даже премьер-министр велел ей остановиться», — рассказывала француженка в своем дневнике.

По ее словам, ежедневно супруга чиновника билась в припадках, во время которых она «каталась по полу, кричала и дрожала от гнева».

Последней каплей для экономки стал день в ноябре 2019 года, когда она травмировалась из-за «тиранических требований» Нетаньяху, после чего написала заявление на увольнение.

Адвокат женщины уверяет, что она не ушла бы с этой должности, если бы не издевательства жены главы правительства. «Она обожает премьер-министра и считает свою работу в его доме формой национальной службы. Но этот опыт ее травмировал. Все знали, что там [в резиденции] происходит, и сказать другое о происходящем там нельзя», — пояснил Шимсон The Guardian.

Правоцентристская национал-либеральная партия «Ликуд», лидером которой является нынешний премьер-министр, отреагировала на эти заявления, назвав их лживыми сплетнями. Фракция подозревает, что данная кампания против Нетаньяху была организована недоброжелателями, которые хотят испортить его положение перед повторными и третьими за 11 месяцев парламентскими выборами. По итогам прошедших выборов сформировать правительство Израилю так и не удалось.

В 2019 году Сара Нетаньяху стала участницей еще нескольких громких скандалов. Так, 19 августа она выбросила приветственный каравай во время визита на Украину.

В тот день премьер-министр и его супруга приземлились в аэропорту Киева – у трапа их встречали три девушки в традиционных украинских нарядах, предлагая гостям «хлеб-соль». На видео, которое распространилось в сети, видно, как глава израильского правительство ест кусочек каравая, обмакивая его в соль, после чего передает другой кусок жене. В свою очередь Сара с недовольством посмотрела на хлеб и бросила его на землю.

По предварительным данным, в тот день жена Нетаньяху была не в настроении еще перед вылетом на Украину – она, согласно информации израильских СМИ, пришла в ярость из-за того, что командир лайнера не поприветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

Еще раньше, 16 июня 2019 года, жену Нетаньяху приговорили к штрафу в размере $15 тыс. за то, что она заказывала за государственный счет еду из ресторанов. Об этом сообщала газета Times of Israel из здания Магистратского суда Иерусалима.

Согласно материалам суда, женщина пользовалась услугами кейтеринговых компаний, несмотря на то что в резиденции был штатный повар. Ущерб, принесенный бюджету, был оценен в $100 тыс.

Изначально следствие подавало иск против Нетаньяху с обвинением в мошенничестве, однако после того, как она согласилась сотрудничать с прокуратурой, дело переквалифицировали на «преднамеренное использование ошибки другого лица». По версии следствия, ошибку совершили бухгалтеры премьер-министра, которые не знали, что в резиденции есть личный шеф-повар, писал Times of Israel.

Нетаньяху признала свою вину. «В самом деле, ответчик злоупотреблял государственными средствами. Но она признала свою ответственность, чем сэкономила много драгоценного судебного времени», — заключил судья на последнем заседании, добавив, что жена премьер-министра «пережила уже достаточно».