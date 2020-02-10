Победили в раздевалке: кто блеснул и оплошал на «Оскаре»

close Актриса Шарлиз Терон перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля... Актриса Шарлиз Терон перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине «Скандал», выбрала платье-победитель. Асимметричный черный наряд Dior был оснащен необходимым минимумом деталей, включая высокий разрез и баску, и демонстрировал выверенный с математической точностью баланс французской элегантности и голливудского шика.

Рене Зеллвегер

close Актриса Рене Зеллвегер перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9... Актриса Рене Зеллвегер перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Когда речь идет об «Оскаре», голливудский шик вообще оказывается безошибочным вариантом: не знаешь, что выбрать — надевай вечернее платье «русалочьего кроя». Что и сделала Рене Зеллвегер, ставшая в этом году лучшей актрисой благодаря главной роли в фильме «Джуди».

В расшитом пайетками минималистичном белом платье Armani с единственной деталью в виде асимметричного кроя — открытому левому плечу противопоставлен длинный рукав правого — придраться абсолютно не к чему.

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Не могут вызвать нареканий и нейтральный макияж и маникюр, демонстрирующие вкус и чувство собственного достоинства актрисы, которая сумела выбраться из образа Бриджит Джонс.

close Актриса Натали Портман перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9... Актриса Натали Портман перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Лауреатка «Оскара» 2010 года — тогда она получила приз за лучшую женскую роль в картине «Черный лебедь» — пришла на церемонию вручения премии не просто так, а с феминистским заявлением, которое читалось в ее наряде. Черное платье Dior, расшитое золотой нитью, дополнялось черной же накидкой-кейпом, на которой можно было прочесть имена женщин-режиссеров, работы которых в этом году обошли вниманием киноакадемики.

close Певица и актриса Синтия Эриво перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9... Певица и актриса Синтия Эриво перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Неожиданной звездой «красной дорожки» «Оскара» стала Синтия Эриво — британская певица и актриса, номинированная в прошлом году на награду Американской киноакадемии за роль в картине «Гарриет». Ее пудрово-розовое платье Atelier Versace — отличный пример того, как в одном наряде встречаются роскошь «Золотого века» Голливуда с ее пышностью юбок и безусловностью декольте и современный технологичный крой. Если в этом году «красная дорожка» демонстрирует кризис идей, то это платье показывает, как его преодолеть.

Скарлет Йоханссон

close Актриса Скарлетт Йоханссон и ее жених, Колин Джост перед началом церемонии вручения кинопремии... Актриса Скарлетт Йоханссон и ее жених, Колин Джост перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Mike Blake/Reuters

В этом году актриса умудрилась попасть сразу в две номинации — она претендовала на «Оскар» за лучшую женскую роль в «Брачной истории» и за роль второго плана в «Кролике Джоджо». Награда ей не досталась, но зато Йоханссон удалось по-настоящему блеснуть на «красной дорожке» в платье Oscar de la Renta. Оно вышло таким, как надо: «русалочий» крой, умеренный шлейф, архитектурное декольте, серебристые нити драпировки и оттенок красного золота — никаких возражений.

close Певица Билли Айлиш перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля... Певица Билли Айлиш перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Своим выходом на «Оскаре» после «Грэмми» певица показала: так она будет выглядеть на подобных мероприятиях всегда. И к этому можно привыкнуть: за пижамой Gucci, надетой на музыкальную премию, следует того же кроя наряд, только теперь уже Chanel.

Называйте это протестом, постмодернизмом и насмешкой над преклонением перед дизайнерскими нарядами, но плюшевую пижаму на «Оскаре» одобрить невозможно.

Оливия Колман

close Актриса Оливия Колман перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля... Актриса Оливия Колман перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Прекрасная британская актриса в этом году, видимо, стала жертвой собственного патриотизма, выбрав для выхода на «Оскар» наряд английского модного дома Stella McCartney: не совсем ясно, чем руководствовалась дизайнер, оснастив платье Оливии Колман дырами на плечах, которые будто бы предназначены для вентиляции, но без них синее бархатное платье смотрелось бы куда лучше.

Сандра О

close Актриса Сандра О перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020... Актриса Сандра О перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Актриса явно намеревалась произвести яркое впечатление — и ей это удалось: попасть в список худших ей помогло неприличное обилие деталей. Сандра О буквально тонет в своем золотом наряде — пышных рукавах, бархатном бантике на поясе, шлейфе, шифоновых цветах. Это ослепительно неудачный наряд.

Блэк Чайна

close Модель Блэк Чайна перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля... Модель Блэк Чайна перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Модель, предпринимательница и звезда Instagram — главный фрик любых голливудских праздников: в этот раз она не стала исключением. Никто не ожидал от Блэк Чайны проявления хорошего вкуса — нельзя рассчитывать на то, чего нет. Поэтому и удивляться появлению на «Оскаре» максимально открытого наряда, из которого выпрастывается нога и вываливается грудь девушки, не приходится.

close Актриса Кристен Уиг перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля... Актриса Кристен Уиг перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Eric Gaillard/Reuters

Звезда передачи «Субботним вечером в прямом эфире» надеялась, вероятно, поразить зрителей оригинальностью подхода — но в своем красном наряде оказалась похожей на гусеницу. Можно только представить, насколько трудно было Кристен Уиг семенить по «красной дорожке» в этой узкой юбке со шлейфом. А жаль — верхняя часть платья весьма неплоха.