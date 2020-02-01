Страус в мешке для картошки: модные провалы недели

Марго Робби

29 января актриса позировала на лондонской премьере своего фильма «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн», чем закрепила сразу две мысли в общественном сознании. Во-первых, высокие перчатки как будто для похода в оперу стали новым трендом красных дорожек. Ее пара авторства бренда Dries van Noten идеально подходила под общую стилистику ярко-розовой картины. А во-вторых, фотографии платья той же марки ознаменовали старт крестового похода пользователей Twitter против стилистки Кейт Янг, помимо перчаток одевшей Марго в черное платье с перьями и «скомканной» юбкой. Очевидную отсылку к «птичьему» названию поклонники не оценили и решили образумить свою любимицу.

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Робби настоятельно рекомендуют уволить знаменитую стилистку, которая долгое время работала под началом Анны Винтур, из-за чего до недавнего времени ее репутация была безукоризненной. Именно благодаря Янг Марго, которая появляется на больших мероприятиях в Chanel согласно условиям своего контракта, пришла на премию Гильдии киноактеров США в платье из архивной коллекции. Критики назвали тот наряд «скатертью для пикника». В данной ситуации произошло печальное «хотели как лучше, а получилось как всегда», и австралийка смотрелась как охотница, убившая страуса и дальше импровизировавшая с расположением трофея.

Зендая

Лично мы не видим ничего плохого в деконструированных моделях платьев и считаем многие примеры дизайнерской фантазии удачными и достойными похвалы. Но как и в случае с любым небезопасным решением, всегда существует вероятность ошибки.

В случае с появлением звезды сериала «Эйфория» у пресс-вола на благотворительном мероприятии в произведении не самого известного дизайнера Christopher Esber случилось именно это. Все, кто хотя бы раз видел Зендаю, прекрасно осведомлены, что у нее нет лишнего веса, но стилисты бывшей звезды Disney активно подчеркивают ее плоский живот при любой возможности. В этот раз было явно решено проверить, какую еще визуальную нагрузку в состоянии выдержать телосложение знаменитости, поэтому те, кто был ответственен за создание образа пошли на принцип: «На красивых все красиво».

При одном взгляде на платье с повисшими глубокими карманами, которым позавидовал бы любой грибник, и одним рукавом «в разрезе», хочется показать это фото и рассмеяться в лицо людям, утверждающим, что даже мешки из под картошки обладают модным потенциалом. Потому что если залатать все прорези и убрать вышедшее из под контроля количество завязок и резинок, из этого получится отличный аксессуар для хранения продуктов.

Защитники крайне неоднородного стиля актрисы назвали это «вечерним эквивалентом брюк-карго», но в наше время у тех, кто хочет прийти на мероприятие в штанах, не возникает затруднений. Так что изобретать альтернативу в виде, скажем так, не самого нарядного платья, кажется просто плохим решением выдуманной проблемы.

На этой неделе австралийская топ-модель появилась на людях впервые с момента рождения ее третьего ребенка три месяца назад, чтобы посетить мероприятие ее косметической линейки. Выбор образа для 36-летней женщины, совсем недавно ставшей матерью в третий раз, скорее всего обусловил лавандовый цвет мини-платья, подходящий под новые выпущенные банки. И хотя Керр определено знает, как быстро и эффективно ухаживать за собой так, чтобы общественность не заметила, что у нее есть маленький ребенок, ее модное решение вызывает вопросы.

Количество оборок на наряде сравнимо разве что с украшениями на десертах, хотя «кукольная» длина и силуэт в сочетании с волнистым хвостом и щедрым тоном румян обеспечили владелицу бренда аурой вечно юной девушки. Для косметики, якобы предотвращающей старение, подобное лицо необходимо. Правда это самое лицо типажа бэби-фейс, крайне востребованного на коммерческих съемках, не уживается с такими высокими и плотными воротниками, уничтожающими шею как явление.