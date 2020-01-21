Одевал принцесс и нацистов: как творил Кристиан Диор

Человеку, определившему лицо французской моды послевоенного времени, сегодня исполнилось бы 115 лет. Но он умер гораздо раньше: Кристиана Диора не стало в 1957-м, когда он скончался в санатории в итальянской Тоскане, куда отправился для того, чтобы сбросить вес. Однако те десять лет, что он творил для своего модного дома, оказались революционными — благодаря им он вошел в историю мировой моды как изобретатель стиля «нью-лук», оказавшегося глотком свежего воздуха в депрессивном послевоенном мире.

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Путь Кристиана Диора в моду был извилистым. Он родился 21 января 1905 года в Гранвилле в Нормандии в семье предпринимателя, владевшего фабрикой по производству удобрений. Семья рассчитывала, что Кристиан станет дипломатом — он начал учиться в престижном парижском Институте политических исследований, хотя и интересовался, скорее, искусством и даже продавал собственные наброски — эскизы нарядов — по десять центов за штуку

К счастью, в 1928 году Диор-старший все-таки понял, что сына больше привлекает живопись, и ссудил его деньгами на открытие собственной галереи.

Однако через три года начались беды — скончались мать и брат будущего модельера, дело отца начало терпеть убытки из-за экономического спада в мире, и галерею пришлось закрыть.

В 1937 году Кристиан Диор устроился на работу к модельеру Роберу Пике, который был так добр, что позволил 32-летнему новичку создать три коллекции. Позже Диор скажет о своем патроне: «Робер Пике научил меня ценить простоту, из которой рождается настоящая элегантность». Однако вскоре пришла война, и Кристиан Диор отправился на фронт.

В 1942 году модельер вернулся в Париж и устроился на работу к известному в 20-е модельеру Люсьену Лелонгу. Это немного противоречивая страница его жизни, поскольку в оккупированном нацистами Париже Лелонг руками Диора создавал коллекции для жен немецких офицеров и французских коллаборационистов — он был уверен, что захватчики помогут возродить моду во Франции. И это при том, что любимая сестра Кристиана Диора Катрин, во время войны сражавшаяся в рядах Сопротивления, в 1944 году была арестована немцами, попала в плен, пережила пытки и в 1945-м была освобождена из концлагеря Равенсбрюк. Когда в 1947 году Диор создаст свои первые духи, он назовет их в честь сестры — Miss Dior.

В 1946 Марсель Буссак, предприниматель и один из богатейших в те годы людей Франции, предложил Диору возглавить модный дом Philippe et Gaston. Однако тот отказался, заявив, что хотел бы создать марку под собственным именем, а не возрождать пришедшее в упадок чужое дело. У него были свои идеи: Диор хотел использовать роскошные материалы, отказавшись от ограничений 40-х. Чтобы юбки были пышными и колыхались на бедрах женщин, спадая мягкими складками к щиколоткам. Чтобы не нужно было, скромничая, скрывать высокую грудь и маскировать осиную талию. Чтобы женщина, наконец, походила на цветок.

Буссак вдохновился — и в конце 1946-го при его поддержке был основан новый дом Dior, наняты 85 сотрудников и снят скромный особняк на Авеню Монтень, 30, оформленный в любимых цветах Диора, белом и сером.

Первая коллекция в революционном стиле «нью-лук», представленная публике в 1947-м, называлась Corolle. То есть венчик — это название относило к цветам, на которые должны были походить женщины, одетые Кристианом Диором.

Сам мастер утверждал, что вдохновение черпал в нарядах своей матери, которые она надевала на скачки в Довилле в 1910-х. Мадлен Диор, тщательно следившая за модой, была первой музой будущего кутюрье.

Кристиан Диор обожал женщин и цветы, считая, что они — самое прекрасное, что есть на Земле. А его напоминавшие распустившиеся бутоны наряды выбирали действительно самые красивые и знаменитые актрисы и королевские особы. Среди поклонниц Кристиана Диора были Рита Хейворт, Оливия де Хэвиленд, Грейс Келли, Ава Гарднер, Марлен Дитрих. Последняя, по слухам, согласилась играть в картине Альфреда Хичкока «Страх сцены» 1950 года лишь при условии, что костюмы у нее будут от Диора.

Взаимное обожание испытывали друг к другу Кристиан Диор и младшая сестра Елизаветы II принцесса Маргарет. Отношения завязались еще в 1949 году, когда 19-летняя дочь короля Георга VI была в Париже. После этого Диор приезжал в Лондон показывать свои наряды принцессам Маргарет и Елизавете, тогда еще наследнице престола.

Платье, которое создал кутюрье для принцессы Маргарет на ее 21-й день рождения в 1951-м, сейчас находится в Лондоне в Музее Виктории и Альберта, а в 1954-м она даровала Диору почетное членство в британском Красном кресте. «В ней кристаллизировался бешеный интерес публики к королевской семье», — писал в своей автобиографии модельер.

Кристиан Диор умер совершенно внезапно — 24 октября 1957 года в санатории в Монтекатини, в Тоскане, куда отправился, чтобы немного сбросить вес. Есть две версии его смерти: по одной, он подавился рыбьей косточкой, по другой — переволновался, играя в карты, и не пережил сердечный приступ. Марсель Буссак прислал за его телом частный самолет. Проводить Кристиана Диора в последний путь пришли почти 2500 человек.