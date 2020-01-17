«Оскар» без мяса: как веганы поработили Голливуд

Одна из главных вечеринок в преддверии церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 февраля, будет веганской. Как сообщает The Hollywood Reporter, агентство талантов WME, которое занимается, в частности, делами знаменитого голливудского вегетарианца Хоакина Феникса, организует праздник, на котором вообще не будет блюд из продуктов животного происхождения — закуски, основные блюда и десерты будут исключительно растительными. Это решение с энтузиазмом отстаивает номинированный в этом году на «Оскар» за лучшую роль актер «Джокера» — по его мнению, веганское меню должно быть и на других вечеринках по поводу вручения кинопремий.

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Это решение выглядит не только знаком внимания к пищевым привычкам Хоакина Феникса, сколько очередным подтверждением того, что веганство в 2020 году будет одним из самых горячих трендов в ресторанной индустрии США. Число людей, придерживающихся системы питания, подразумевающей отказ от любых продуктов животного происхождения, растет вместе с предложением на рынке.

Во многом бум веганства происходит из-за роста числа компаний, производящих из растений аналоги продуктов животного происхождения, в основном, молока и мяса.

По оценке Forbes, в 2018 году американцы потратили около $1,9 млрд на растительное молоко (рисовое, миндальное, кокосовое, соевое и т.д.), а в целом их траты на продукты растительного происхождения составили $3,3 млрд. Если в 2014 году число веганов в стране составляло 1%, то в 2017-м — уже 6%.

При этом каждый третий житель США называет себя флекситарианцем, то есть придерживается растительной диеты, но иногда все же ест и мясо. В этих условиях неудивительно, что количество заведений, рассчитанное на вегетарианцев, в США только растет: на сайте Happy Cow, где собираются отзывы пользователей о посещении веганских ресторанов, сейчас зарегистрированы 24 тыс. закусочных, рассчитанных, в том числе, и на людей, придерживающихся такой системы питания, из них 1474 — заведения для веганов. Последних больше всего в Калифорнии и Нью-Йорке (323 и 166 соответственно). Сломались и сети фаст-фуда: бургеры без мяса подают в американских Burger King и KFC, а веганское буррито — в Del Taco.

Тот факт, что сети закусочных быстрого питания активно подстраивается под веганов, указывает на то, что тренд будет расти, хотя уже сейчас специалисты отмечают его чрезвычайную популярность. В прошлом году Мишель Саймон, исполнительный директор Ассоциации производителей растительных продуктов, признался USA Today, что аналоги мяса и молока сейчас обладают «взрывной популярностью и вызывают воодушевление».

Эксперт, впрочем, отметил, что это – всего лишь временный всплеск интереса к отказу от животной пищи. «Тренды приходят и уходят. Мы считаем это, скорее, общественным движением. Мы видим, как такая система питания становится мейнстримом, а нельзя быть более мейнстримным, чем Burger King или Carl's Jr. (популярная сеть бургерных – «Газета.Ru»)», — говорил Саймон.

Согласно отчету компании Barclays, опубликованному в мае прошлого года, через 10 лет рынок производства альтернатив мясу в США достигнет $140 млрд, при этом мясо на растительной основе принесет лишь $14 млрд. Это означает, что

в ближайшем будущем эксперты ожидают бума искусственного мяса, выращенного из клеток в лабораториях — способ его изготовления изобрел в 2013 году доктор Марк Пост из Маастрихтского университета, и сейчас в массовое производство оно еще не запущено.

Сейчас эксперты прогнозируют: в 2020 году веганство останется одним из самых мощных трендов в ресторанной индустрии США из-за того, что даже не вегетарианцы стремятся, как советуют диетологи, есть больше фруктов и овощей. «Для меня это почти пересмотр старых добрых трюков родителей, которые пытаются заставить детей есть фрукты и овощи, — говорила в конце прошлого года изданию USA Today Дженни Зеглер, замдиректора по еде и напиткам корпорации Mintel. — Теперь они предназначены для всех». От простого отказа от мясных котлет и стейков и замены их блюдами из фасоли, чечевицы и турецкого гороха (а их — множество) веганство пришло к имитации хорошо знакомых всем бургеров, которые по вкусу пусть и отдаленно, но напоминают мясо.