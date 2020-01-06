Платья без цензуры: как выглядел «Золотой глобус-2020»

Зои Дойч

К числу лучших нарядов можно сколько угодно приписывать Билли Портера, но давайте будем откровенны — его образ самого уверенного в себе мужчины в различной степени экстравагантности платьях мог поразить в 2019-м. В этом году белоснежными перьями уже никого не проймешь, зато впечатлили многие другие. Звезда сериала «Политик» на Netflix Зои Дойч пришла на мероприятие одной из первых, и ее образ трудно забыть из-за ярко-желтого оттенка наряда Fendi. К концу дорожки оказалось, что платье еще и стало одним из самых успешных образов всего «Золотого глобуса»: широкие рукава, массивные плечи и низкий V-образный вырез, который не опошлил общую картину и визуально не расширил актрисе торс, потому что к низу вырез был скрыт небольшой прозрачной сеткой.

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На фоне остальных классических, спокойных и откровенно скучных нарядов положительно выделялась Бланшетт, чью работу над картиной «Куда ты пропала, Бернадетт» не наградили золотой статуэткой, а вот модные критики оценили ее куда выше. Необычное платье сшили мастера Mary Katranzou. Этот бренд не так часто встречается на красных дорожках, а вчера куда большим спросом пользовался Dior. К тому же к сезону наград явно подготовились в Gucci. Кейт, долго радовавшая нас безукоризненными брючными костюмами, решила не возвращаться к утомительной классике и выбрала плиссированное платье с полупрозрачным лифом, расшитым кристаллами, а сзади напоминающим китайский веер.

Каким большим разочарованием становятся платья, которые еще были способны вызвать настоящий восторг в сезон новогодних праздников, в январе, когда остатки оливье скормлены гостям, а с пола подметены последние конфетти. Джей Ло, пришедшая с номинацией за фильм «Стриптизерши», оделась как гигантский марципановый батончик, если бы обертки для этой сладости разрабатывали дизайнеры Valentino. Самой сильной эмоцией при взгляде на этот костюм становится обида — на стилиста певицы, на организаторов церемонии и, наконец, на несправедливый мир, где Рождество не может длиться целый год.

На фоне успеха итальянцев Fendi c образом молодой звезды Netflix предпринимательница Гвинет Пэлтроу, выбравшая образ того же модного дома, выглядела плачевно. Что удивительно, платье идеально подошло ей по размеру, оно ни в коем случае не полнило и даже подчеркивало подтянутый пресс поклонницы даже чересчур здорового образа жизни. Однако раньше Гвинет забывала о своем предприятии по продаже энергетических камней и благовоний для светских вечеров, предпочитая лаконичные образы для крайне успешных деятелей культуры, к которым ее причислили еще на старте карьеры.

Но в самом начале нового десятилетия Пэлтроу зачем-то сдалась и наконец решила одеться как человек, который продает отпариватели для вагины.

Как правило, именно старшие сестры отдают тем, что помладше, одежду, которая им уже разонравилась. Но в семействе Фаннинг, очевидно, существует свой взгляд на эту традицию. Иначе объяснить появление Дакоты в одном из платьев принцессы Авроры, которую ее сестра Эль сыграла в «Малефисенте», довольно проблематично. Многие девушки, уставшие от выплаты собственных налогов, иногда задумываются о том, как было бы здорово превратиться в кусок нежно-лилового зефира благодаря Dior, а затем встать на стул, прочитать стих и уйти. Дакота без стульев и стихов обошлась, впрочем, как и без Золотого глобуса.

Керри Вашингтон

Сколько ни старайся по достоинству оценить образ Керри Вашингтон, все равно не по себе становится. Но нужно отдать актрисе должное — такого мы больше ни на ком не видели, но это, скорее, к счастью для нашего хрупкого чувства прекрасного. Дом Altuzarra одел на престижную (не такую, как «Оскар», но все же) премию только одну знаменитость, но, насколько мы знаем, эта марка производит не ночные сорочки и нижнее белье. Дизайнеры заставили в этом усомниться, когда одели Вашингтон в юбку с высоким вырезом, а сверху предпочли оставить только блестящую портупею. Все остальное закрывал длинный жакет, и хотя никаких претензий фигура актрисы вызывать не может, если бы не он, мы бы не увидели Керри ни на телевидении, ни в соцсетях из соображений цензуры.

Бейонсе

В Голливуде, точно так же как и в мире музыки, о Бейонсе принято либо говорить хорошо, либо никак, потому что в противном случае можно случайно оскорбить ее фан-клуб, не просто так называющий себя «Пчелиным ульем». Но начало 2020-го ясно показало, что пока живая легенда поп-музыки будет сидеть дома и выезжать из него только для встреч с представителями королевской семьи и крупных премий, ее стилю, за который совсем недавно отвечали в Burberry, окончательно придет конец. Нам, как людям, до сих пор танцующим под ремиксы «Crazy In Love», трудно говорить об этом, но прошедшим вечером в гостинице Beverly Hilton Бейонсе выглядела откровенно плохо. Юбка платья вместе со шлейфом делали ее похожей на морскую ведьму, а будто надувные золотые наплечники казались более подходящими для спасательной операции, чем для ивента с дресс-кодом. Разумеется, на фоне крайне потасканного Jay-Z его супруга выглядит божественно, но глядя на ее отдельные снимки, хочется стать атеистом.