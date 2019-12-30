Возмутители спокойствия: кто стал иконой стиля в 2019-м

Эзра Миллер

За последние несколько лет 27-летний актер успел сняться в нескольких фильмах киновселенной DC, а также сыграть роль в «Фантастических тварях» из вселенной Гарри Поттера. Но не роли в кино сделали его настоящей звездой, а эксперименты со стилем.

В отличие от большинства своих коллег, Миллер не заключал контракты с крупными модными домами и поэтому он не обязан все время надевать вещи одного и того же бренда.

Его парадным нарядом может стать практически что угодно — и это далеко не всегда был традиционный костюм с галстуком-бабочкой. Для уставших от современной мужской моды, в которой существует два пути — платье или костюм Louis Vuitton с дизайном Вирджила Абло, почти карнавальный подход Миллера к выбору образов внушил публике надежду на спасение от скуки.

Мало того, что американский актер искренне не переживает о количестве обмороков консервативных граждан при взгляде на него, Эзра даже успел привлечь внимание к проблемам слатшейминга (критики людей, как правило, женщин, открыто демонстрирующих свою сексуальность), когда он пришел на показ Saint Laurent в леопардовых трусах и шубе с тем же принтом. Актер постоянно экспериментирует с эксцентричным макияжем, так что за акцию можно было счесть и его красные смоки-айз, «перетекшие» в слово «Slut» («Шлюха») на щеке.

На Met Gala Ball Эзра Миллер полноценно продемонстрировал, что он уже может играть во взрослые игры. На его лице появилось несколько пар нарисованных глаз, которые он периодически закрывал маской, изображающей стандартное мужское лицо. Наряд — придуманный совместно с креативным директором Burberry Риккардо Тиши — также явно отсылал к вопросам гендерного восприятия. В интервью журналу Vice актер рассказывал, что его вдохновили работы Магритта и Дали. Часть образа в «офисную» полоску составлял классический мужской костюм, а другая половина была юбкой, выполненной из того же материала. Было сложно не заметить и декоративный корсет, надетый поверх пиджака. Даже странно, что Анна Винтур не объявила распорядителем следующего Бала Миллера, но его время определенно придет.

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Селин Дион

В 2019-м популярность вернулась к Селин Дион, совсем недавно считавшейся пережитком прошлого. Ее влияние на тренды явно отметило руководство Instagram — в начале декабря социальная сеть пересняла клип Селин на песню «It's All Coming Back To Me», чтобы создать гид по модным подаркам на праздники.

Легендарную певицу никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии чувства вкуса, но она явно решила кардинально изменить свою стратегию и доказала, что современную одежду можно носить так, чтобы выглядеть не так, как все. Разумеется, в этом деле не помешал и солидный бюджет на наряды haute couture из последних коллекций именитых дизайнеров, но даже одолженные известными марками вещи необходимо правильно подать. В результате благодаря стараниям Селин Дион этим летом публика во всем мире вспомнила за что моду действительно стоит любить — за яркость и красоту.

Ни одна топ-модель вроде Кендалл Дженнер не смогла бы так выгулять платье Richard Quinn в рамках парижской недели моды, как это сделала 51-летняя Селин Дион. Для фотосессии в пышном наряде с латексными колготками она позировала с двумя серыми веймарскими легавыми. Еще одним показательным выходом знаменитости оказалось появление на Балу Института костюма в музее Метрополитан в Нью-Йорке в мае. Темой вечера стал «Кэмп: Заметки о моде», и из-за того, что это понятие сложно объяснить, даже многие приглашенные и не столь далекие от моды гости не смогли понять, что это такое.

Но для Селин это модное направление не стало проблемой — она пришла на самое светское мероприятие в мире в сияющем наряде дома Oscar de la Renta с огромным головным убором с перьями. Оказалось, что ее образ был вдохновлен актрисой Джуди Гарланд, но этот действительно королевский внешний вид не намекал на старый Голливуд — только на невероятно живую и харизматичную Селин.

В рейтинге самых влиятельных людей в индустрии, составленном профессиональным порталом о моде Business Of Fashion, в этом году имя Селин Дион появилось впервые. Но оно явно останется там надолго.

Пожалуй единственный экс-участник группы One Direction, сумевший сохранить любовь поклонниц и славу, и при этом совершенно спокойно красить ногти цветным лаком. Его дружба с креативным директором Gucci Алессандро Микеле принесла свои плоды и «переодела» британского исполнителя из джинсов и футболок с накинутыми сверху костюмными жилетками в цветастые рубашки и широкие брюки с завышенной талией.

Про эволюцию стиля самого успешного кумира подростков уходящего десятилетия не написали только откровенно уставшие к концу года модные редакторы.

Как бы ужасно это ни звучало, Гарри буквально вырос у нас на глазах, а когда он смог появляться на мероприятиях без друзей по бойз-бэнду, он еще и перестал выглядеть как подросток, которого заставили надеть костюм для школьной фотосессии.

В его гардеробе стали появляться свободные рубашки наподобие тех, что можно увидеть у Джонни Деппа, но вместо классической мужской голливудской сексуальности эдакой рок-звезды Стайлз избрал новый маршрут.

Для этого не могло найтись более подходящего времени — проявление подчеркнутой маскулинности еще никогда не было настолько не в тренде, как сейчас, в эпоху после #MeToo, когда термины «цисгендерный» и формулировка «белый натурал» звучат почти как ругательства.

Зендея

Мало у кого выдался такой же успешный год, как у бывшей звезды второсортного сериала, выходившего на телеканале Disney. Шоу «Эйфория» где она сыграла главную роль, осветило проблемы современных подростков таким количеством блесток и ненавязчивых, но запоминающихся стилистических решений, что почти все детали различных образов героев можно было видеть на вечеринках во всех мировых модных столицах еще несколько месяцев.

Помимо этого актриса выпустила коллаборацию с Томми Хилфигером, который с ее помощью попробовал достучаться до поколения зумеров (кстати говоря, вышло довольно успешно). Мы уже не будем говорить о подписанных договорах с косметическими компаниями и съемках в очередной версии «Человека-паука». Можно много рассуждать о ее наряде на премии Teen's Choice Awards, где она появилась в шортах и рубашке в сочетании с белыми каблуками, но какой год, такие и герои. Благодарная молодая аудитория 23-летней актрисы все равно не перестала восхищаться ее не совсем бодипозитивной худобой.

Стремление попробовать все — от платья в стиле нового костюма Человека-паука до худи и джинсов с брючными костюмами в перерывах — и сделало Зендею иконой современности. Потому что для выработки целостного и единого стиля у большинства представителей нового поколения поколения не хватит способности сосредоточиться. Но визуально так даже интереснее.

Единственный представитель отечественного шоу-бизнеса, который оказался в этом списке, чаще фигурирует в материалах о съемках видеоклипов, становящихся трендами на Youtube.

Из очевидных плюсов имиджа Александра Гудкова можно выделить отсутствие у него какого-либо страха перед экспериментами.

От абсолютного минимализма в повседневной одежде вроде базовых худи предприниматель, клипмейкер и блогер доходит до шелковых розовых халатов на съемках Comedy Woman, но потом ходит на светские ивенты и играет Анну Винтур на фото для российской версии Vogue. Его востребованность не только на рынке труда в очередной раз доказывает, если такие доказательства требовались, что можно не бояться быть кем угодно, если хорошо делать свою работу.