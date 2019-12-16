Так привычнее: почему Финляндией правят женщины

Состав нового правительства Финляндии, сформированного на прошлой неделе, вызвал неоднозначную реакцию в мире. Нельзя было не заметить гендерный дисбаланс – в кабинете министров Финляндии теперь будут заседать семеро мужчин и двенадцать женщин. Особое внимание привлекли четыре из них: в правительстве, которое теперь возглавляет лидер Социал-демократической партии 34-летняя Санна Марин, кресла заняли и другие женщины-министры, которым нет еще 35 лет — 32-летняя Катри Кулмуни (министр финансов), 34-летняя Мария Охисало (министр внутренних дел) и 32-летняя Ли Андерссон (министр образования).

Вокруг Санны Марин, самого молодого сейчас премьер-министра в мире, и собранного ей кабинета министров уже успел разгореться небольшой скандал.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, возглавляющий Консервативную народную партию, в интервью TRE Raadio грубо и прямолинейно выразил сожаление из-за состава нового правительства соседней страны.

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«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом, — сказал Хельме. — Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».

Слова главы эстонского МВД, намекнувшего, что в начале карьеры Санна Марин работала помощницей пекаря, не прошли мимо 34-летней премьер-министра. В ответ глава правительства Финляндии написала в своем Twitter: «Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!»

Извиняться за Марта Хельме пришлось президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. В разговоре со своим финским коллегой Саули Ниинистё она попросила прощения, сообщает РИА «Новости». Извинения были приняты.

Это, однако, не единственная неловкая ситуация, в которой оказались молодые члены правительства Финляндии. На минувшей неделе извиняться пришлось уже министру финансов страны Катри Кулмуни — за неудачное действие, предпринятое уже в самом начале своей деятельности в составе нынешнего правительства.

В своем Instagram она опубликовала опрос, касающийся судьбы гражданок Финляндии, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), которых удерживают сейчас в лагере курдов Ал-Холь на севере Сирии — сейчас там находятся 10 женщин и 30 детей. Катри Кулмуни поинтересовалась у читателей, нужно ли возвращать только детей или детей вместе с матерями, в ответ на что ее жестко раскритиковали, указав, что ей самой нужно принять решение.

Сейчас пост Катри Кулмуни удален, а в Twitter опубликовано ее извинения.

Глава Центральной партии Финляндии, Катри Кулмуни в прошлом году закончила Университет Лапландии — она получила степень магистра в области общественных наук. Еще в 2015 году она стала депутатом парламента, а в июне 2019-го после выборов, она заняла место министра экономики в правительстве Антти Ринне. Центральную партию она возглавила, уже будучи членом кабинета министров — в сентябре 2019-го.

Кстати, у Кулмуни есть прекрасные связи с Россией: с 2015 года она возглавляет общество «Финляндия — Россия», которое продвигает сотрудничество между гражданами и общественными организациями двух стран в сфере культуры, экологии и экономики.

Другие молодые женщины-министры в скандалах еще не оказались замешаны.

34-летняя Мария Охисало, возглавившая сейчас МВД — женщина трудной судьбы.

Уроженка Хельсинки, она жила в бедности, и даже провела год в приюте, поскольку родители часто оказывались без работы и не имели возможности содержать дочь. Отец страдал алкоголизмом – это привело в итоге к разводу, — а мать выбивалась из сил, работая глубокими вечерами и по выходным. Мария, тем временем, достигла успехов в спорте – в футболе и легкой атлетике.

После окончания спортивной гимназии нынешняя министр внутренних дел Финляндии поступила в Университет Хельсинки – в 2011 году она закончила его, получив степень магистра в области общественных наук. В 2017 году Мария Охисало стала кандидатом наук, защитив диссертацию, связанную с изучением помощи, оказываемой в Финляндии бездомным.

Политикой Мария Охисало занялась в 2008-м, когда вступила в партию «Зеленый союз», и уже в 2012-м стала депутатом в результате муниципальных выборов в Хельсинки. В 2015 году она стала вице-председателем «Зеленого союза»: возглавила его она в июне 2019 года. Кстати, еще в прежнем правительстве ее кандидатуру рассматривали на должность министра внутренних дел.

Ли Андерссон в свои 32 года занимала пост министра образования еще в правительстве Артти Ринне. Она уроженка Турку – в родном городе она была в свое время главой городского совета.

В 2015 году Андерссон, будучи членом партии «Левый альянс», получила на выборах в парламент страны наибольшее число голосов в регионе Варсинайс-Суоми («Истинная Финляндия). В 2016-м она вступила в борьбу за место главы партии – и победила после того, как другие кандидаты отказались участвовать в выборах. В июне 2019-го в результате парламентских выборов «Левый альянс» получил четыре кресла в парламенте – тогда Ли Андерссон, помимо финского свободно владеющая шведским, стала министром образования страны.

В стране, где женщины традиционно играют важные роли в политике, тот факт, что они занимают большинство кресел в правительстве, уже никого не удивляет: в конце концов,

женщины получили здесь избирательное право еще в 1906 году, когда Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.

«Если посмотреть на то, как это было, пока я росла, то в то время президентом Финляндии была Тарья Халонен, — цитирует воспоминания Ли Андерссон The Guardian. – Она была иконой, по крайней мере, для тех, кто занимался политикой. Тогда в Финляндии дети могли спросить родителей, возможно ли, чтобы президентом стал мужчина – потому что они привыкли видеть женщину-президента».