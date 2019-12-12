«Не уважает женщин»: почему в Британии не доверяют Джонсону

В Великобритании подходит к концу день внеочередных парламентских выборов: в пятницу станет известно, сохранят ли консерваторы большинство в парламенте и, соответственно, останется ли на своем посту премьер-министр Борис Джонсон.

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Все то время, когда шла подготовка к выборам, аналитики утверждали: несмотря на довольно высокий рейтинг Консервативной партии, она все же может проиграть – и тогда виноваты будут женщины. Дело в том, что лидер консерваторов не пользуется поддержкой жительниц Великобритании, что снижает его шансы на успех. Как показало исследование компании YouGov, за Бориса Джонсона были готовы высказаться 38% женщин и 46% мужчин – эти данные приводило издание Politico.

Борис Джонсон может быть непопулярен среди женщин по нескольким причинам. Прежде всего, его сексистская риторика – Politico напоминает, что Джонсон мог сказать, что его оппонент Джереми Корбин ведет себя «как девчонка», а женщинам не нравится, когда с ними ассоциируют мужчин в пренебрежительном ключе.

Кроме того, многим женщинам он просто неприятен. Как рассказал изданию один из депутатов-консерваторов, на мероприятии во время предвыборной кампании первая же женщина сказала ему: «Вы хороший депутат, но нам не нравится ваш лидер».

«Возможно, потому, что они думают, будто он ненадежен, а для некоторых женщин он просто далеко не привлекателен», — предполагает парламентарий.

Женщины — члены партии консерваторов, считают манеру общения Бориса Джонсона с ними слишком развязной. «Есть проблемы с его развязностью в отношении с женщинами, — сказала одна из них Politico. — Он искренне любит женщин, наслаждается общением с ними. Но, пожалуй, слишком наслаждается».

По мнению соратниц по партии, премьер-министр не относится к ним как к коллегам — и как к равным.

«Возможно, у нескольких мужчин в его партии есть проблемы – они не воспринимают женщин как равных себе, — говорит собеседница издания. — Когда возникает вопрос твоей сексуальной привлекательности, тебя не будут судить по тому, насколько хорошо ты работаешь». Это же подтвердила Politico Соня Пурнелл, биограф Джонсона, работавшая с ним: «Я могла очень близко видеть, насколько он не уважает женщин на работе. Он не может иметь дела с теми, кто равны ему по статусу, не говоря уже о тех, кто выше».

В копилке Бориса Джонсона уже есть и заявления о сексуальном харассменте. Осенью этого года журналистка Шарлотт Эдвардс рассказала в своей колонке для Sunday Times, что в 1999 году в бытность редактором в The Spectator нынешний премьер во время частного обеда положил ей руку на бедро. На Даунинг-стрит эти заявления журналистки опровергли.

Запутанная личная жизнь нынешнего премьера британок смущает меньше, чем сексистские заявления Джонсона, обвинения в харассменте и общая развязность и внешняя непривлекательность. Сейчас он живет на Даунинг-стрит со своей возлюбленной Керри Симондс, которая младше премьера на 23 года, однако с прежней женой, Мариной Уилер, в официальном разводе пока не состоит, хотя о решении расстаться супруги объявили еще в сентябре прошлого года. Расторгнуть брак захотела сама Марина Уилер — ей надоело терпеть измены мужа, хотя она долгое время его прощала, даже тогда, когда в 2009 году у него родилась внебрачная дочь от художницы Хелен Макинтайр.

Оппонент Бориса Джонсона Джереми Корбин не был замечен в развязности или пренебрежении по отношению к женщинам, однако лейбористы тоже не слишком популярны у англичанок. В конце ноября в ходе предвыборной кампании издание Daily Mail рассказало, что Лейбористской партии может не хватить женских голосов. Автор статьи, журналистка Мелисса Кайт, объяснила это тем, что их программа не направлена на защиту семей, а также сексизмом, процветающим в рядах лейбористов.

«Я провела тысячи часов в качестве политического корреспондента в Вестминстере, — пишет Кайт. – И я годами слушала от женщин-лейбористок, насколько мизогинной может быть их партия».

По мнению Мелиссы Кайт, в последнее время в партии женщины приобретают большее влияние. 40-летнюю Ребекку Лонг-Бэйли, министра экономики теневого правительства, называют, например, следующим премьер-министром. Все чаще по телевидению и на радио выступает и другая лейбористка, 39-летняя Анджела Райнер, министр образования теневого правительства.

Журналистка отмечает, что женщины вышли на первый план незадолго до выборов, чтобы привлечь целевую аудиторию — но слишком поздно.

Личная жизнь Джереми Корбина не столь запутанна, как у Бориса Джонсона. Он женат сейчас в третий раз — на предпринимательнице мексиканского происхождения Лауре Альварес, которая занимается торговлей этично произведенного кофе. Супруги поженились в Мексике в 2012 году.