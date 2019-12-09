«Он джентльмен»: что Кнайсль думает о танце с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог» представила в МГИМО собственную книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию» и рассказала студентам, как танцует Владимир Путин.

Реклама

После презентации прошла серия вопросов и ответов. Одна из студенток спросила у Кнайсль можно ли задать ей личный вопрос: получив разрешение она поинтересовалась впечатлениями экс-министра от танца с Владимиром Путиным. «В день вашей свадьбы вы танцевали с нашим президентом. Каково это?», — спросила девушка. После этого в зале раздался смех.

Отвечая, Кнайсль с улыбкой отметила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось присутствовать. «Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной», — рассказала она.

При этом экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры» — Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно.

Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — поделилась воспоминаниями бывшая чиновница.

В июне 2019 года бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже делилась воспоминаниями о своей прошлогодней свадьбе, гостем на которой стал Владимир Путин. В интервью телеканалу Puls4 она рассказала, как пригласила российского президента: по словам Кнайсль, это произошло практически случайно — во время церемонии открытия выставки Эрмитажа в Музее истории искусств в Вене во время визита российского лидера в Австрию 5 июня прошлого года.

Как вспоминала Кнайсль, в тот вечер она взяла с собой на мероприятие пачку приглашений, чтобы раздать их своим знакомым. В конце вечера у нее осталось одно и она спросила мужа, стоит ли приглашать Владимира Путина. «Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа», — поделилась она.

Через полтора месяца экс-министр получила подтверждение визита Владимира Путина на ее свадьбу в Граце в австрийской земле Штирия. Президент России сдержал данное обещание и приехал на церемонию.

На мероприятии Владимир Путин пробыл всего около часа. За это время он преподнес молодоженам подарки в виде картины с сельским пейзажем, тульского самовара и старинной масловыжималки. Отдельным знаком внимания со стороны российского лидера стало выступление казачьего хора.

«Дорогие брачующиеся, от всего сердца поздравляю вас с бракосочетанием и созданием новой семьи. В России молодоженам желают: «Совет да любовь». Это я и делаю с удовольствием и желаю Вам много-много счастья и здоровья для совместного будущего. Предлагаю поднять бокалы за вашу чудесную совместную жизнь. Спасибо», — сказал на немецком языке в качестве тоста Владимир Путин.

Однако одно из самых ярких событий торжества — танец Владимира Путина и Карин Кнайсль — оказалось в центре скандала. После свадьбы критики осудили бывшую чиновницу за то, что когда танец закончился, она сделала реверанс — его эксперты расценили как знак подчинения российскому лидеру. Карин Кнайсль в ответ на обвинения объяснила оппонентам, что поступила так, как ведут себя на Венском балу.

«Если вы смотрели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен. Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», — поясняла Кнайсль в радиоэфире.

После свадьбы она также заявила, что не пожалела о том, что пригласила Владимира Путина. «Нет, не пожалела. Я получила пожелания от всех своих 27 коллег, которые сегодня приехали сюда — как на заседании, так и лично. Здесь действительно не о чем жалеть», — заявляла Кнайсль в интервью телерадиокомпании ORF.