Обманутые ожидания: Брэд Питт не готов к новым отношениям

В сети продолжают распространяться слухи о предполагаемом новом романе известного голливудского актера и продюсера Брэда Питта.

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55-летний Питт продолжает проводить свободное время с 30-летней актрисой Алией Шокат, наиболее известной по роли Мэйби Фюнке в телесериале «Замедленное развитие». В минувшие выходные они вместе посетили премьеру оперы Канье Уэста Nebuchadnezzar, которая прошла в концертном зале «Голливуд-боул» в Лос-Анджелесе.

Однако друзья и знакомые Питта и Шокат, имеющие представление о том, какие отношения связывают знаменитостей, уверяют, что между ними ничего нет. По крайней мере на данный момент.

Один из источников рассказал порталу People, Питт «очень хочет, чтобы друзья оставались друзьями».

«Он просто любит окружать себя хорошими знакомыми», — утверждает инсайдер, добавляя, что Брэд восхищается «миром искусства», и что у него есть «большая тусовка друзей-художников», с которыми он часто проводит время. Некоторые из них — представительницы противоположного пола, но никакие романтические отношения их не связывают.

Другой источник также подтвердил корреспондентами таблоида, что Питт и Шокат — «просто друзья» и между ними «нет никакой романтики».

«На выходных Питт вместе с друзьями, включая Алию, сходили на шоу Канье Уэста. Всей большой компанией они сидели в вип-ложе. Брэд был доброжелателен по отношению к Алии, но это совсем не выглядело романтично», — рассказал инсайдер.

Слухи о романе между Питтом и Шокат появились еще на прошлой неделе, когда Брэд и Алия посетили художественную выставку в галерее Wilding Cran в Лос-Анджелесе вместе со своими близкими друзьями.

В начале этого года в СМИ обсуждали предполагаемый роман Брэда Питта с 43-летней Шарлиз Терон. Хотя никаких подтверждений этой информации журналисты так и не получили, распространения слухов ждать не пришлось.

Предполагалось, что совместное сотрудничество Терон и Питта с часовым брендом Breitling в прошлом году способствовало их сближению и нахождению общих интересов. Инсайдеры сообщали, что актеры не только встречались на съемочной площадке, но и проводили друг с другом свободное время. Британский таблоид The Sun утверждал, что у них завязался настоящий роман еще в конце декабря прошлого года, а руку ко всему этому приложил актер Шон Пенн, с которым Шарлиз Терон встречалась в 2015 году.

Еще одни романтические отношения, которые Брэду Питту приписывали с момента расставания с Анджелиной Джоли, могли состояться у актера с дизайнером израильского происхождения Нери Оксман. Известно, что Питт и Оксман познакомились на почве схожих интересов в сфере дизайна, что и сподвигло их на дальнейшее общение. Нери показалась Брэду очень талантливой, поэтому он предложил ей поработать с ним, чтобы реализовать несколько своих архитектурных и дизайнерских задумок. Помимо дизайна Нери Оксман занимается преподаванием — она является профессором Массачусетского университета. Инсайдеры даже сравнивали предполагаемую новую возлюбленную Питта с Амаль Клуни, известным британским юристом, которая вышла замуж за Джорджа Клуни в 2014 году.

«Много времени прошло, прежде чем Брэд вернулся к романтическим отношениям, но он вернулся. Ему нравятся женщины, которые бросают ему вызов во всем, особенно в интеллектуальном плане», — уверял анонимный источник, утверждавший, что он знаком с парой.

«Брэд видел, как изменился его друг Джордж Клуни, когда встретил Амаль, и каким счастливым она сделала его. Это дало ему повод задуматься», — сообщал инсайдер.

Несмотря на то, что папарацци и журналисты не спускают глаз с одного из самых завидных холостяков Голливуда, с момента расставания с Джоли так и не появилось ни одного официального подтверждения, что Брэд Питт двигается дальше. Пара приняла решения расстаться в 2016 году, однако их бракоразводный процесс до сих пор не окончен. Трудности их развода в основном связаны с разделением опеки над шестью детьми: сыновьями Мэддоксом, Паксом и Ноксом, а также дочерьми Захари, Шайло Нувель и Вивьен. Из них всего трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары.