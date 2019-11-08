Эмма Стоун и декольте на ягодицах: что покажут на MET Gala

Музей Метрополитан в Нью-Йорке объявил тему нового благотворительного Бала Института костюма, который состоится в первый понедельник мая 2020-го. После успеха мероприятий прошлых лет — его удалось добиться благодаря сюжетам религии в моде (2018-й) и кэмпа (2019-й) — организаторы предложили очень абстрактное название «About Time: Fashion and Duration», которое приблизительно переводится как «Мода сквозь время». Если прошлогодняя тема, из-за которой многие издания выпустили разъясняющие материалы о том, что такое стиль «кэмп», была вдохновлена «Заметками о кэмпе» авторства Сьюзан Сонтаг, то в этот раз главный куратор Института Эндрю Болтон отталкивался от творчества Вирджинии Вульф и ее романа «Орландо» о путешествиях во времени.

Хотя для большинства людей, особенно живущих за пределами Нью-Йорка, суть Бала Института костюма заключается исключительно в нарядах приглашенных знаменитостей, все обычно задумывается ради продвижения новой музейной выставки. В 2020-м специалисты соберут архивную коллекцию, где будут собраны экспонаты, отображающие последние 150 лет в моде. Болтон обещал «переосмысление истории моды, фрагментированной, прерывающейся и разнородной». Инфоповодом к такой, на первый взгляд, непримечательной теме послужил 150-летний юбилей музея Метрополитан, а посетить выставку можно будет с мая по сентябрь.

Директор центра Макс Холляйн объяснил: «Эта выставка будет рассматривать эфемерную природу моды, используя флэшбэки и перемотки, чтобы показать как она может быть одновременно линейной и цикличной». Помимо трендов прошлого будут рассматриваться и творения, которые отражают будущее — черное платье из шелкового файя, созданное в 1870-х, поставят рядом с юбкой с радикально низкой посадкой, сшитой командой дома Alexander McQueen в 1995 году.

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Эту модель брюк и юбок назвали «бамстером» за «новое декольте», созданное для ягодиц. К счастью поборников хорошего вкуса, надолго идея не прижилась, хотя в Голливуде 90-х был период, когда звезды вроде Киры Найтли и Кристины Агилеры демонстрировали в нем нижнюю часть спины. Теперь бамстеры Alexander McQueen продаются как винтаж на аукционах.

Председателями приема выбрали актеров Эмму Стоун, Лина-Мануэля Миранду и Мерил Стрип. Как правило, в этот список также обязательно входит один из современных именитых дизайнеров — в следующем году им станет креативный директор дома Louis Vuitton Николя Гескьер. Соответственно, творчества этого бренда на красной ковровой дорожке избежать не удастся, хотя критики и не слишком любят вещи, которые модельер выпускает на красные ковровые дорожки на звездах кино.

Присутствие актрисы Мерил Стрип среди других ведущих может показаться странным — актриса с самым большим числом номинаций на премию «Оскар» в истории не посещает модные показы и в принципе ведет достаточно закрытый образ жизни. Пожалуй, самым плотным контактом звезды фильма «Крамер против Крамера» с этой индустрией стала роль главного редактора глянцевого журнала Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada». Главным показателем ее отдаленности от светских выходов является то, что до этого Стрип ни разу не присутствовала на MET Gala Ball.

Разумеется, не обойдется и без Анны Винтур, главного редактора американского Vogue, креативного директора Conde Nast и постоянного распорядителя Бала. В 2014 году подразделение музея «Институт костюма» стало носить ее имя. В основном это связано с тем, что

именно Винтур сделала скучный музейный прием главным модным событием, когда в 1995-м начала приглашать туда звезд первой величины и предлагать им одеваться в тему предстоящей выставки, которую они сами, будем откровенны, никогда бы не посетили. В 2017 году портал Page Six очень точно сформулировал процедуру отбора знаменитых деятелей искусства, предпринимателей и моделей на престижный вечер: «Это праздник Анны, и она пригласит тех, кого хочет».

Хотя список гостей еще, скорее всего, не утвержден, можно предположить, что там будут те, кто прославился или выделился из толпы других знаменитостей за последнее время.