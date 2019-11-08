Эмма Стоун и декольте на ягодицах: что покажут на MET Gala

Стала известна тема MET Gala 2020

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Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года
Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года

Леди Гага на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года

Mario Anzuoni/Reuters
Грядущему Балу Института костюма наконец выбрали тему — и она заставит знаменитостей поломать голову над нарядом. Детище Анны Винтур, председательствовать на котором в этом году будут Эмма Стоун и Мерил Стрип, предлагает гостям грандиозного шоу в Нью-Йорке окунуться в моду разных эпох.

Музей Метрополитан в Нью-Йорке объявил тему нового благотворительного Бала Института костюма, который состоится в первый понедельник мая 2020-го. После успеха мероприятий прошлых лет — его удалось добиться благодаря сюжетам религии в моде (2018-й) и кэмпа (2019-й) — организаторы предложили очень абстрактное название «About Time: Fashion and Duration», которое приблизительно переводится как «Мода сквозь время». Если прошлогодняя тема, из-за которой многие издания выпустили разъясняющие материалы о том, что такое стиль «кэмп», была вдохновлена «Заметками о кэмпе» авторства Сьюзан Сонтаг, то в этот раз главный куратор Института Эндрю Болтон отталкивался от творчества Вирджинии Вульф и ее романа «Орландо» о путешествиях во времени.

Хотя для большинства людей, особенно живущих за пределами Нью-Йорка, суть Бала Института костюма заключается исключительно в нарядах приглашенных знаменитостей, все обычно задумывается ради продвижения новой музейной выставки. В 2020-м специалисты соберут архивную коллекцию, где будут собраны экспонаты, отображающие последние 150 лет в моде. Болтон обещал «переосмысление истории моды, фрагментированной, прерывающейся и разнородной». Инфоповодом к такой, на первый взгляд, непримечательной теме послужил 150-летний юбилей музея Метрополитан, а посетить выставку можно будет с мая по сентябрь.

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It's that time! Thrilled to announce the @metcostumeinstitute spring 2020 exhibition, "About Time: Fashion and Duration," opening May 7 with the #MetGala on May 4. #MetAboutTime will trace fashion from 1870 to today along a disruptive timeline, as part of The Met's 150th anniversary celebration. Employing philosopher Henri Bergson's concept of la durйe—time that flows, accumulates, and is indivisible—the show will explore how clothes generate temporal associations that conflate the past, present, and future. The concept will also be examined through the writings of Virginia Woolf, who will serve as the "ghost narrator" of the exhibition. Learn more at the link in bio. This exhibition is made possible by @LouisVuitton. Additional support is provided by @CondeNast. David Bailey (British, born 1938). Surreal, 1980. © David Bailey. #TheMet #CostumeInstitute #Met150

Публикация от The Met (@metmuseum)

Директор центра Макс Холляйн объяснил: «Эта выставка будет рассматривать эфемерную природу моды, используя флэшбэки и перемотки, чтобы показать как она может быть одновременно линейной и цикличной». Помимо трендов прошлого будут рассматриваться и творения, которые отражают будущее — черное платье из шелкового файя, созданное в 1870-х, поставят рядом с юбкой с радикально низкой посадкой, сшитой командой дома Alexander McQueen в 1995 году.

Эту модель брюк и юбок назвали «бамстером» за «новое декольте», созданное для ягодиц. К счастью поборников хорошего вкуса, надолго идея не прижилась, хотя в Голливуде 90-х был период, когда звезды вроде Киры Найтли и Кристины Агилеры демонстрировали в нем нижнюю часть спины. Теперь бамстеры Alexander McQueen продаются как винтаж на аукционах.

Председателями приема выбрали актеров Эмму Стоун, Лина-Мануэля Миранду и Мерил Стрип. Как правило, в этот список также обязательно входит один из современных именитых дизайнеров — в следующем году им станет креативный директор дома Louis Vuitton Николя Гескьер. Соответственно, творчества этого бренда на красной ковровой дорожке избежать не удастся, хотя критики и не слишком любят вещи, которые модельер выпускает на красные ковровые дорожки на звездах кино.

Присутствие актрисы Мерил Стрип среди других ведущих может показаться странным — актриса с самым большим числом номинаций на премию «Оскар» в истории не посещает модные показы и в принципе ведет достаточно закрытый образ жизни. Пожалуй, самым плотным контактом звезды фильма «Крамер против Крамера» с этой индустрией стала роль главного редактора глянцевого журнала Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada». Главным показателем ее отдаленности от светских выходов является то, что до этого Стрип ни разу не присутствовала на MET Gala Ball.

Разумеется, не обойдется и без Анны Винтур, главного редактора американского Vogue, креативного директора Conde Nast и постоянного распорядителя Бала. В 2014 году подразделение музея «Институт костюма» стало носить ее имя. В основном это связано с тем, что

именно Винтур сделала скучный музейный прием главным модным событием, когда в 1995-м начала приглашать туда звезд первой величины и предлагать им одеваться в тему предстоящей выставки, которую они сами, будем откровенны, никогда бы не посетили. В 2017 году портал Page Six очень точно сформулировал процедуру отбора знаменитых деятелей искусства, предпринимателей и моделей на престижный вечер: «Это праздник Анны, и она пригласит тех, кого хочет».

Хотя список гостей еще, скорее всего, не утвержден, можно предположить, что там будут те, кто прославился или выделился из толпы других знаменитостей за последнее время.