Слушала бы Спрингстина: Меркель рассказала о своих мечтах

Когда Берлинская стена рухнула, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель было 35 лет. Если бы объединения двух стране не произошло, Меркель не пошла бы в политику, а после выхода на пенсию уехала бы в США – рассказала немецкий лидер в интервью изданию Spiegel.

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«В конце концов, я могла бы реализовать свою мечту. В ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет, поэтому я бы взял свой паспорт и поехала бы в Америку. Пенсионерам действительно была предоставлена свобода передвижения в ГДР», — пояснила Меркель.

При этом, она указала, что одной из ее заветных желаний было тогда колесить по США под музыку двадцатикратного обладателя премии «Грэмми» Брюса Спрингстина.

«Конечно, я бы с вниманием смотрела на ФРГ. Но моя первая долгая поездка была бы в Америку. Из-за масштаба, разнообразия, культуры. Посмотреть Большой каньон, ездить по США и слушать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — призналась немецкий лидер.

При этом она сказала, что не поклонница больших американских машин, а испытывает симпатию к старой немецкой марке экономичных автомобилей «Трабант».

«При взгляде на ГДР многим западным немцам трудно было понять одну вещь: даже при диктатуре можно вести успешную жизнь. Так что у нас были друзья и семьи, с которыми мы праздновали дни рождения и Рождество, конечно, всегда в определенной бдительности перед государством», — детализировала Меркель.

По первой профессии Меркель — ученый-физик, и на протяжении двадцати лет она работала в структурах Академии наук ГДР.

Не рухни берлинская стена в 1989 году, Меркель, вероятнее всего, могла бы и дальше заниматься наукой в Восточной Германии. Правда, ее политическая карьера началась все же в ГДР, где она на волне перемен стала членом партии «Демократический прорыв», а затем заняла место заместителя пресс-секретаря первого демократического премьера ГДР Лотара де Мезьера.

Однако на главную политическую ступень Меркель взошла уже в объединенной Германии, встав членом Христианско-Демократического союза. Ее многолетним ментором и политическим покровителем стал тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Она быстро поднялась по партийной лестнице вначале став федеральным министром по делам женщин и молодежи, а после заняла пост министра охраны окружающей среды. Меркель стала любимицей канцлера, и старый политик часто называл ее «девочкой» на официальных мероприятиях. В итоге журналисты так и прозвали Меркель «девочкой Коля».

Отношения Меркель и Коля ухудшились на фоне скандала с незаконным финансированием партии ХДС. В 1999 году Коля обвинили в получении средств на партийные нужды от олигархов. Меркель осудила действия экс-канцлера и возглавила движение по его свержению с партийного поста. После скандала Коль покинул партию, а Меркель стала председателем ХДС.

В 1990-х годах Меркель возродила партию, однако сделала это, использовав Коля как балласт, отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» немецкий политолог Александр Рар.

«Она отстроила ХДС, свалив все на него», — говорил эксперт.

Свой путь к креслу канцлера Меркель начала в 2002 году. Она выдвинула свою кандидатуру на данный пост, но затем отказалась от борьбы в пользу лидера Христианского социальный союза (ХСС) Эдмунда Штойбера.

После проигрыша блока ХДС/ХСС на выборах Меркель возглавила оппозицию в немецком парламенте, что привело к ее выдвижению на пост канцлера в 2005 году. 22 ноября того же года Меркель стала первым канцлером-женщиной в истории Германии.

В июле 2019 года канцлер провела пресс-конференцию, в ходе которой журналисты интересовались ее самочувствием – ранее Меркель несколько раз настигали приступы дрожи прямо на публичных мероприятиях.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — рассказала политик.

Интересно, что чуть позже на выступлении в Лейпцигской высшей школе менеджмента Меркель рассказала, что задумывается о том, чтобы вернуться к работе в Академии наук после ухода из политики, передает ФАН.

«Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера», — сказала Меркель.

Канцлер обратилась к выпускникам с напутственной речью, в которой заявила, что Германии нужна сила молодежи, и призвала выпускников быть смелыми и смотреть «дальше собственного носа».

Касательно же США — в феврале нынешнего года во время визита в Германию дочь главы Белого Иванка Трамп заявила, что у немцев больше общего с американцами, чем с россиянами, и выразила восхищение немецким канцлером.

«Было очень приятно снова встретиться с канцлером Меркель. Она потрясающая защитница профессионального образования в Германии и во всем мире», — добавила Иванка.

В октябре нынешнего года президент России Владимир Путин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель с годовщиной объединения ФРГ и ГДР. В поздравительной телеграмме Путин назвал объединение стран «событием исторического масштаба», которое ознаменовало окончание «холодной войны в Европе», передает НСН.