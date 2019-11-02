Жена поработает: российские мужчины готовы сидеть дома

Все больше российских мужчин хотят заниматься ведением домохозяйства и воспитанием детей, чем зарабатыванием денег в офисе. К этому выводу пришел портал SuperJob, который проводил опрос — четверть респондентов заявили, что они не возражают против занятий домашним хозяйством в том случае, если их партнерша будет в состоянии заработать достаточно денег, чтобы обеспечить семью, сообщает РИА «Новости». Авторы исследования подчеркнули, что это связано с изменением понятий о гендерных ролях и распределении обязанностей в семьях.

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«До начала XX века, до суфражисток в Америке, до движения освобождения женщин в Европе брак был основан на экономической зависимости женщины и разделении труда. Классическая схема — жена работает в семье, а муж для этой семьи зарабатывает. Сейчас женщины могут самостоятельно обеспечить не только себя, но и своего ребенка. А это привело к смене приоритетов», — объясняет семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина в разговоре с агентством.

Это явление точно не стало беспрецедентным — с каждым годом все большее количество женатых пар (с детьми или без) стараются не зацикливаться на патриархальной модели, которая предписывает статус «добытчика» именно мужчине. Несмотря на то что в США и в Европе это явление приняло более массовый характер, им все равно приходится бороться со стереотипами, связанными с их образом жизни.

Многие люди, не знакомые с феноменом, объясняют действия таких отцов какими-либо карьерными неудачами и неблагоприятным стечением обстоятельств, которое и привело к этой «нежелательной ситуации». Здесь всему виной еще одна иллюзия, которая основывается на убеждении, что отцы на самом деле не любят проводить время со своими детьми. В марте британский портал BBC Three опубликовал видео в своем аккаунте на YouTube, где мужчины, которые сидят с детьми дома, вспоминают вопросы окружающих, раздражающие их больше всего. В конце один из опрошенных отметил:

«Если я отец, это не значит, что я не люблю своего ребенка и готов только гладить его по голове, когда прихожу с работы, а он уже спит».

В июне ВЦИОМ опубликовал данные опросов, в которых у россиян поинтересовались, считают ли они, что отцы могут заниматься домом и детьми не хуже матерей. Почти треть опрошенных согласились с этим утверждением. Чаще всего это мировоззрение встречается у людей в возрастной категории от 18 до 24 лет, что неудивительно — именно молодежь чаще всего разочарована в классических моделях жизни общества.

Однако для того, чтобы больше мужчин чувствовали себя комфортно, уходя в декретный отпуск или на удаленную работу, требуется государственная поддержка. 1 ноября РИА «Новости» опубликовало результаты мониторинга, устроенного Общественной палатой РФ перед форумом «Сообщество» на тему введения федерального отцовского капитала, который поддерживают 74% семей. Сейчас предполагается, что молодым отцам будут выделять около 453 тысяч рублей, которые, как предполагается, будут потрачены на покупку квартиры, машины или на выплату ипотеки.

Разумеется, это нововведение не будет обеспечивать гарантии, что недавно родившие матери будут массово возвращаться на рабочие места, а их супруги покинут офисы, чтобы следить за ребенком. Сегодня уход за ребенком, который в основном осуществляется отцом, нельзя назвать отечественным трендом. В прошлом году замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, выступавший на Втором Евразийском женском форуме, привел соответствующую статистику. По его словам, правом выйти в отпуск по уходу за ребенком в России пользуются только 2-2,5% мужчин. При этом чиновник подчеркнул, что если отец предпочитает следить за домашним хозяйством, но после рассчитывает вернуться в офис, ему не будут препятствовать — в этом плане законодательство РФ не разделяет родителей на мужчин и женщин.