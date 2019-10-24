Впечатлить Путина: как выглядели африканские политики в Сочи

23 октября в Сочи начался первый в истории экономический саммит Россия — Африка, где собрались политические фигуры РФ и лидеры ключевых африканских стран. Политические эксперты утверждают, что это мероприятие имеет огромное значение для обеих сторон — убедиться в этом можно было во многом по внешнему виду некоторых из приглашенных, которые во время торжественного вечера 23 октября пожали руку Владимиру Путину, как выразились некоторые отечественные СМИ, 56 раз за 56 секунд (благодаря монтажу).

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Перед стартом мероприятия с российским лидером поздоровался президент Анголы Жуан Лоуренсу вместе с супругой, Аной Диас, которая выбрала для церемонии свободное, но закрытое белоснежное летящее платье в пол с вышивкой посередине. Образ был дополнен черным клатчем и минималистичным жемчужным ожерельем. Интересно, что в отличие от остальных политиков и их жен, семья Лоуренсу «окружила» Путина. Как правило, на всех официальных фотографиях вне зависимости от запечатленных на них чиновников можно заметить, что семейные пары стараются вставать для портрета рядом. Едва ли это стоит называть правилом дипломатического этикета, но иное расположение выглядело неординарно.

close Президент Анголы Жуан Лоуренсу вместе с супругой Аной Диас Президент Анголы Жуан Лоуренсу вместе с супругой Аной Диас Антон Новодережкин/ТАСС

В контексте красочных женских нарядов наибольшее внимание привлекало алое платье жены короля Эсватини (бывшего Свазиленда) Мсвати III с большим количеством деталей, которые можно назвать данью уважения африканской культуре, однако большинство с более скромными представлениями о культурном наследии стран самого засушливого континента мира может сравнить его скорее с карнавальным костюмом в Бразилии.

Созданию не совсем серьезного впечатления способствовала и пышная юбка, которую среднестатистический европеец мог увидеть разве что в фильме про кабаре «Мулен Руж».

К яркому образу было решено добавить блестящие аксессуары, которые уже давно вышли из моды во всем остальном мире, вроде массивных сережек в сочетании с сияющими часами на правой руке и не менее выделяющимся браслетом на левой.

Когда она позировала для камер, все эти элементы несколько провинциальной роскоши практически сливались с клатчем, расшитым пайетками, и кольцами. Если вам кажется, что на этом моменте описания внешнего вида блеска все еще недоставало, то вы сходитесь во мнении со стилистом молодой девушки, которые решили сделать ее туфли камерным подобием диско-шара.

Здесь же можно говорить об элементах дабл-дрессинга — на галстуке строгого костюма короля были заметны фрагменты того же цвета.

Из общей массы политиков и дипломатов, отдающих предпочтение традиционным для деловой среды костюмам, состоящим из пиджака, брюк, а также разнообразных галстуков, несомненно выделялись главы государств, которые не видели смысла в отказе от своей национальной одежды. Так поступил президент Гамбии Адама Бэрроу, который появился в белом костюме в пол и головном уборе в тон. Туристические порталы заявляют, что в африканской культуре белый цвет символизирует божественную чистоту и нередко ассоциируется с представителями власти.

close Президент Гамбии Адама Бэрроу с женой Президент Гамбии Адама Бэрроу с женой Александр Рюмин/ТАСС

Примеру коллеги, который в принципе не носит классическую одежду европейцев, не последовал лидер Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, пришедший пожать руку Владимиру Путину в компании жены, Доминики Уаттары. Ее темно-синий юбочный костюм был расшит цветами и украшен стразами, так что он смотрелся как то, что раньше надевали на День учителя преподаватели младших классов.

Несмотря на обилие ярких нарядов дам, самым впечатляющим оказался образ президента Южного Судана Сальваторе Киира, появившегося на фотосессии с российским президентом в черной шляпе со свободными, но достаточно широкими полями и тростью с золотым набалдашником.

Судя по манере Сальваторе Киира ходить без всяческой поддержки, трость была добавлена исключительно из эстетических соображений.

close Президент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит на церемонии... Президент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита «Россия - Африка», 23 октября 2019 года Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ассоциаций с карикатурным изображением американского гангстера добавил темно-синий костюм и блестящие остроносые туфли — таких политиков мы действительно видели разве что в кино, но другие фото политического лидера свидетельствуют о том, что на сегодняшний день его можно назвать пожалуй самым модным из приглашенных участников российско-африканского саммита.