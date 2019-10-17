Prada в Раде: чем Тимошенко возмутила украинцев

Украина обсуждает в соцсетях обувь Юлии Тимошенко, в которой она появилась на заседании согласительного совета Верховной рады. Дело в том, что политик пришла на работу в нескромных брендовых ботинках.

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Первым на ботинки Тимошенко обратил внимание фотограф Ян Доброносов. Фото обуви политика он опубликовал на своей странице в Facebook. Оказалось, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в ботинках Prada из новой коллекции. Цена такой пары обуви в интернет-магазине модного дома составляет почти $990 — более 60 тыс. рублей.

Пользователи соцсетей моментально раскритиковали политика за странный выбор обуви. «Это женщина, у которой болит спина. Ну-ну», «Бедная Юля, все нажито непосильным трудом», — саркастично отмечают в комментариях. Одна девушка раскритиковала политика за то, что ботинки — не по сезону, но нашлись и те, кому обувь понравилась.

«Вау, какие боты», «А что, по-вашему, в галошах ходить? Завистники чертовы», — написали в комментариях под новостью.

Ни для кого не секрет, что Юлия Тимошенко весьма неравнодушна к брендовым аксессуарам и одежде. К примеру, она часто носит драгоценности Cartier. Также депутат — большая поклонница дизайнерских очков: Тимошенко часто замечают оправы Dior, Chanel, Louis Vuitton и других известных марок. Стоимость таких аксессуаров в среднем составляет $300-400 (20-25 тыс. рублей).

К примеру, многим запомнился образ Тимошенко на встрече с представителем Госдепартамента США Куртом Волкером в Вашингтоне. Многие обратили внимание на дорогостоящую оправу Юлии от Dior. Однако больше всех удивила одежда лидера партии «Батькивщина». Элегантный синий костюм поразительно похож на наряд главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд, который она носила в качестве президента США. Было ли это каким-то политическим жестом, или же стилисты Юлии просто подсмотрели удачный образ — неизвестно.

Chanel — один из самых любимых брендов Тимошенко. В прошлом году на форуме Yes она появилась в туфлях на высоком каблуке от этого модного дома. Черные кожаные туфли с бежевым носком многие сразу обратили на себя внимание публики. Если стилисты в удачном выборе обуви ни капли не усомнились, то некоторые пользователи сети, увидев фотографии, сочли неуместным носить такую дорогую обувь на деловые мероприятия. Стоимость такой пары обуви — около $900 (более 55 тыс. рублей).

В соцсетях, как всегда, развернулась серьезная дискуссия: пользователи продолжали обсуждать доходы лидера «Батькивщины», позволяющие ей носить такие дорогие вещи. Далеко не все писали приятные комментарии, но были и те, кто встал на сторону политика.

«Почему если у Тимошенко новая вещь, то сразу Юлька-воровка? У нее есть муж, которому наверное не все равно как выглядит его жена. Есть такая пословица — у хорошего хозяина и свинка господинка», — написала в комментариях под новостью Ирина Боня.

На Тимошенко неоднократно видели и другие аксессуары Chanel. К примеру, многие помнят ожерелье из белого жемчуга с логотипом бренда, в котором депутат пришла на одно из заседаний СНБО. Стоит такое украшение около $2 тыс. — 130 тыс. рублей.

Однако больше всего украинский политик удивила общественность, когда дополнила свой образ гравированными запонками, опять же от Chanel. Многие сочли такой ход довольно странным, поскольку этот аксессуар привыкли считать сугубо мужским.

Несмотря на то, что Chanel уже многие годы пользуется популярностью у Тимошенко, однажды бренд все же ее подвел. На один из из своих деловых визитов в 2007 году депутат надела тот же пиджак, что и другой украинский политик, Анна Герман, на встречу с Виктором Януковичем. Пользователи соцсетей моментально заметили не только сходство вещей, но и выяснили, во сколько политикам обошлись предметы гардероба из новой коллекции Chanel. Как выяснилось, цена такого пиджака — не менее $4 тыс.