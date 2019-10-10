«Как проститутки»: преподаватель Оксфорда оскорбил женщин

Исследователь Оксфордского университета оскорбил женщин и вызвал скандал в твиттере. Доктор Питер Моррис, бывший преподаватель статистики, который сейчас занимается высокими технологиями, вызвал гнев пользователей интернета, выразив сожаление о том, что традиции торжественных приемов с дресс-кодом «блэк-тай» ушли в прошлое, люди перестали надевать на мероприятия смокинги и вечерние платья.

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«Мне кажется, в наши дни люди вообще представления не имеют о том, что это такое — мужчины являются в деловых костюмах, женщины приходят, одетые как проститутки. Да, я стар», — написал доктор Моррис. Сравнение с работницами сферы сексуальных услуг возмутило интернет пользователей — как сообщает The Sun, запись преподавателю пришлось удалить, поскольку на него посыпались обвинения в сексизме, а его фразу назвали неуместной.

О позиции преподавателя по вопросу дресс-кода и его отношении к женщинам написали в оксфордской газете — именно поэтому этот случай стал известен британскому таблоиду. «Нас нужно учить, а не пожирать взглядом», — прокомментировали студентки высказывание преподавателя.

В разговоре с The Sun другой источник в Оксфорде высказался более распространенно. «Это шокирующий случай объективации женщин, которым мужчины указывают, как нужно выглядеть. Это неправильно. Кажется, люди с таким высоким образованием должны иметь больше такта и держать такие оскорбительные выражения при себе», — сказал он.

И действительно, этот случай шокировал Великобританию именно потому, что от преподавателя не ожидаешь, что он будет называть женщин проститутками из-за глубоких декольте или коротких юбок. Однако на практике это делают не только бабушки у подъездов.

В наше время слатшейминг — этой калькой с английского называют насмешки над предполагаемым моральным обликом женщины — становится так же социально неодобряем, как бодишейминг и прочие виды порицания за внешний вид. Но это — только для вида: на практике же и знаменитости, и обычные женщины сталкиваются с потоком оскорблений из-за откровенной, по мнению наблюдателей, одежды, и происходит это и на Западе, и в России.

В феврале этого года в нашей стране произошел резонансный случай. Когда молодую учительницу из Барнаула затравили в школе из-за фотографий в спортивном купальнике и коротком платье. Преподаватель русского языка Татьяна Кувшинникова, занимающаяся моржеванием, опубликовала снимки в фейсбуке по просьбе Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи» — чтобы популяризировать этот вид спорта. Однако после этого ее вызвала на ковер директор школы и отчитала за излишнюю, по ее мнению, фривольность в одежде, так же, как и оксфордский преподаватель, используя слово «проститутка».

«Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко»,

– отчитала преподавателя директор, после чего предложила уволиться.

Несмотря на то, что на защиту Татьяны Кувшинниковой встали и родители, и СМИ, и местный минобр, она все же покинула место работы. Однако эта история показала: в нашем обществе к слатшеймингу принято относиться с неодобрением так же, как и на Западе — правда, в соцсетях, где можно спрятаться за ником и сохранить анонимность, люди резко оценивают внешний вид женщин, слишком откровенно, по их мнению, одетых.

В России любимые жертвы слатшеймеров — это Ольга Бузова и Анастасия Волочкова, которые регулярно подвергаются критике из-за откровенных нарядов. Совсем недавно, в начале сентября, Бузову затравили за поход в ресторан в удлиненном жакете и кружевном бюстгальтере, который был надет под него.

Юбки на телеведущей не наблюдалось — но она была далеко не первой в истории женщиной, отправившейся в ресторан в одном удлиненном смокинге. Еще в конце 60-х, когда Ив Сен-Лоран придумал для женщин брючные костюмы со смокингом, светская львица из Нью-Йорка — Нан Кемпнер — была вынуждена снять брюки и использовать свой смокинг как мини-платье, когда ее не хотели пускать в ресторан в штанах. Так что образ Бузовой историки моды могли бы счесть оммажем иконам стиля середины прошлого века.

С призывами одеваться скромнее обращаются и к Анастасии Волочковой — и она тоже не всегда этого заслуживает. Когда в прошлом году балерина пришла на школьную линейку дочери 1 сентября в длинном платье с цветочным принтом — но с глубоким декольте и разрезом на юбке — на нее тут же набросились пользователи соцсети, которые сочли, что в таком наряде являться в школу неприлично.

«На линейку в таком платье...»; «Хочется посмотреть на остальных родителей... Может, у них в школе так принято?»; «Причем здесь твоя нога, Настя, по самое некуда?!»; «Анастасия, мы знаем, что у вас красивые ноги, но это первое сентября, скромнее надо быть», — писали комментаторы.

На Западе под огнем критики тоже оказываются телеведущие и актрисы. Так, Алисса Милано, в прошлом году пришедшая на слушания в сенате США о сексуальных домогательствах тогдашнего кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано в полосатом платье с глубоким декольте, подверглась критике за то, что выставила на обозрение публики, по мнению пользователей, слишком много. «Сколько неуважения с этим распахнутым декольте», «Ей нужно показать еще не менее глубокое декольте», «Прикройся. Ты не в ночном клубе», — отчитывали критики артистку, одной из первых поддержавшую движение #MeToo.